"Кровні брати" Iron Maiden зіграли потужний концерт у Києві: фото

Цьогоріч легендарний британський гурт Iron Maiden святкує 40-ліття виходу свого дебютного альбому. На честь цього славного ювілею українська група Blood Brothers – офіційний триб’ют Iron Maiden – зіграла концерт у Києві та розпочала великий європейський тур.

Напередодні виступу у столиці лідер Blood Brothers Сергій Нєфат трохи відкрив плани команди: "Всі концерти у 2020 році ми присвятимо 40-й річниці першого альбому Iron Maiden. Гратимемо всі 9 пісень з тієї платівки. Але паралельно ми розвиватимемо шоу з військовими піснями. Тому наш сет буде змінюватися від концерту до концерту..."

Саме така яскрава підбірка – дебютні та військові композиції Iron Maiden – і була представлена Blood Brothers на концерті у Києві. Фанати побачили справжній музичний спектакль, який склали легендарні хіти Run To The Hills, 2 Minutes To Midnight, Running Free, Aces High, The Trooper, Paschendale, Fear Of The Dark та інші.

Концерт Blood Brothers у Києві / Фото: Олексій Тішевський

Хто такі Blood Brothers? Український гурт, офіційний триб’ют Iron Maiden. Хлопці вже зіграли більше 700 концертів у 20-ти країнах. Фанати називають їх "найбожевільнійшою версією" Iron Maiden в Європі. Команда Blood Brothers будує декорації, використовує театральні костюми та максимально якісно і точно відтворює шоу свої старших британських "братів". Саме тому Blood Brothers грали на розігріві в екс-вокалістів Iron Maiden Блейза Бейлі та Пола Діянно на концерті у Києві.

Хто такі Iron Maiden? Легендарний британський гурт. Заснований у 1975 році й виступає до нині. Один із найпопулярніших гуртів у стилі хеві-метал та піонер "Нової хвилі британського важкого металу". Iron Maiden продали більше 110 мільйонів альбомів у всьому світі. В Україні Iron Maiden, незважаючи на свою шалену популярність, не виступали жодного разу.

Після столичного шоу на сторінці Blood Brothers у Facebook з’явився такий пост:

Iron Maiden ніколи не були в Україні! Ми справді пишаємося тим, що привезли невелику частину цього гігантського шоу до Києва! Blood Brothers тут, щоб продемонструвати, як прекрасна музика Iron Maiden!

Blood Brothers – це круто! / Фото: Олексій Тішевський

Вже на початку березня Blood Brothers розпочне великий європейський тур – українці дадуть концерти у Польщі, Чехії, Австрії, Швейцарії та Німеччині. Загалом відвідають 37 міст!

