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KRUTЬ відреагувала на фінал Національного відбору Євробачення: Я витримала квантовий стрибок

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KRUTЬ / Instagram / @eurovision.ua

Українська виконавиця Марина Круть (KRUTЬ) отримала друге місце у фіналі відбору Євробачення-2020 в Україні. Хоч і їй чимало зірок та прихильників пророкували перемогу, дівчина все ж не добрала балів від суддів та глядачів. Як відреагувала співачка на свою поразку – читайте далі.

Згідно з результатами суддів та глядачів у фіналі відбору Євробачення-2020, Марина Круть отримала 5 і 4 бали відповідно. Одностайну перемогу за рішенням суддів та глядачів отримав український гурт Go_A. Таким чином вона розділила друге місце із KHAYAT, який отримав такі ж бали, але навпаки. Відтак, KRUTЬ із піснею "99" не поїде у Роттердам представляти Україну на міжнародному конкурсі у травні цього року.

До теми: Нацвідбір на Євробачення-2020: результати голосування фіналу

Втім, дівчина із Хмельницького не засмучується. Вона переконана, що все найкраще – попереду.

Друзі! Алло! Ви засмутились? Є порада – не засмучуйтесь. Я витримала свій квантовий стрибок. Далі – тільки максимальний ріст угору. Спасибі вам за цей неймовірний місяць. Усім людям і команді. Хмельницький! Люблю! –прокоментувала свою участь у фіналі конкурсу Марина.

 

Перед прямим ефіром конкурсу бандуристка розповіла, що сьогодні, 22 лютого, у неї випав унікальний шанс заявити про себе. Але її життя в останній рік і так кардинально змінилось, тому вона додала, що навіть у разі поразки не опускатиме руки.

"Знаєш… Коли це усе почалось. Я мала просто мрію. Я йшла собі своєю дорогою і робила музику, яка не потрапляла і потрапляла кудись. Я була нулем. І нічого не очікувала від світу. За останній рік і останні місяці мене перевернуло і взростило. Я неймовірно вдячна світу за усе і за усіх. Ви неймовірні", – розповіла Марина.

KRUTЬ – 99 фінал відбору Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

 

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Теги: Новини України Євробачення Євробачення 2020 LifeStyle
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