"Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму

Після подій 101-річної давнини боїв під селом Крути, що на Чернігівщині, в Україні презентують довгоочікувану кінострічку "Крути 1918". Фільм повинен був вийти на великі екрани 6 грудня 2018 року в День Збройних сил України, однак дату прокату було перенесено на сьогодні, 7 лютого 2019 року.

Історичний екшн "Крути 1918" режисера Олексія Шапарєва розповідає про події більше ніж 100-річної давнини. Як відомо, реальний бій під селом Крути в Ніжинському районі Чернігівської області відбувся наприкінці січня 1918 року. Тоді ж протягом 5 годин у нерівному бою змагалися київські курсанти і козаки "Вільного козацтва", та більшовики Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова.

Читайте також: У Києві відбулася прем'єра історичного фільму "Крути 1918": цікаві факти про стрічку

Бій під Крутами став важливою ланкою перебігу подій Української революції, адже здебільшого українське студентство змогло затримати ворога за 130 кілометрів від Києва. Саме в цей час українська делегація укладала Берестейський мирний договір, що врятував українську державність. В історичному українському фільмі "Крути 1918" розповідається саме про ці події, але на фоні жорстокого короткочасного бою виникає справжній любовний трикутник – у молоду дівчину Софію закохуються 2 брати, які змагаються за її серце. Сини генерала Андрій та Олекса Савицькі не лише не можуть "поділити" кохання свого життя, а й хвилююче готуються до захисту залізничної станції Крути, через яку в напрямку столиці мають пройти більшовики.

Крути 1918: дивитись трейлер фільму онлайн

Фільм "Крути 1918" став першим повнометражним фільм про легендарний бій студентів з більшовиками. У ньому зіграли такі талановиті українські актори, як Євген Ламах, Надія Коверська, Андрій Федінчик, Олексій Тритенко, Олександр Піскунов, Дмитро Ступка, Остап Ступка, Наталя Васько, Роман Ясіновський та інші. У зйомках фільму також взяли участь реальні українські нацгвардійці.



Офіційні кадри з фільму "Крути 1918" / Планета Кіно

Автор та сценарист української стрічки Костянтин Коновалов виношував ідею створення фільму близько 10 років – так його вразила хоробрість юнкерів. Історія Героїв Крут особливо зворушила ще в студентські роки актора і міністра культури Євгена Нищука. Раніше він зазначав, що дуже очікував прем'єру картини, адже тоді таким чином збудеться його мрія. Для створення фільму вітчизняне Держкіно виділило 26 мільйонів гривень, а загальна вартість виробництва склала 52 мільйони.