Ксенія Мішина відправилася в Крим: дивовижні фото

Відома українська акторка, переможниця телепроєкту "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина вирішила відправитися на батьківщину. Вона поділилася дивовижними світлинами з Криму.

Українська акторка театру і кіно Ксенія Мішина народилася в Севастополі. Вона не раз казала про те, що сумує за рідною землею, адже після анексії Криму туди важко потрапити. Проте зірці все-таки вдалося здійснити свою маленьку мрію і вона побувала у місці, де їй пощастило народитися. Знаменитість оприлюднила дивовижні світлини на особистій сторінці в інстаграмі.

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Де саме в Криму побувала Ксенія Мішина

Ксенія опублікувала чарівні кадри із Балаклави – міста, яке розташоване на півдні Севастополя. На фото вона позує неймовірно щасливою, адже довго мріяла про момент, коли знову зможе насолодитися краєвидами рідної місцевості.

Мішина приїхала в Крим разом із сином Платоном. Він також щасливий побувати на батьківщині своєї зіркової матусі. Вони обидвоє позують на фоні безмежно моря та неймовірно красивих гір.

Відчуття, ніби знову закохалася… У велич рідних гір, рідних місць… Де мала щастя народитися,

– написала в дописі акторка.



Ксенія Мішина в Балаклаві / Instagram / @misha.k.ua



Ксенія Мішина з сином в Криму / Instagram / @misha.k.ua