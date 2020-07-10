За серце успішної акторки боротимуться чоловіки на проєкті "Холостячка". Вся країна спостерігатиме за тим, як будуть розвиватися стосунки Ксенії Мішиної з учасниками реаліті. Син Платон вже знає про нові зйомки зіркової мами, проте не надто цікавиться її появами перед камерою.

Вже восени стартує новий формат романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Головною героїнею проєкту стала українська акторка та переможниця шоу "Танці з зірками" Ксенія Мішина. Вона самостійно виховує сина Платона. В інтерв'ю для програми "Слава+", яке з'явилось на ютуб-каналі Люкс ФМ, зірка розкрила реакцію нащадка на новий проєкт з її участю.

До теми Нікіта Добринін дав декілька порад "Холостячці" Ксенії Мішиній

Як з'ясувалось, хлопчик знає про шоу "Холостячка", проте його концепція йому невідома. Попри численні зйомки мами, Платон не цікавиться проєктами з її участю.

Я синові не говорила, що йду шукати кохання і стосунки. Він не особливо дивиться мої проєкти та серіали,

– розповіла Ксенія Мішина.

Як з'ясувалось, Платон відкритий та комунікабельний хлопчик, а камери його не відлякують, а навпаки приваблюють. Актора припускає, що сину буде значно захопливіше взяти участь у зйомках, ніж спостерігати за романтичними почуттями матусі через екран.

Сама ж Ксенія Мішина не приховує дитину від преси і публіки й навіть готова, що він з'явиться в одному з епізодів шоу "Холостячка". Вона запевняє, що може познайомити сина з одним з претендентів на її серце вже після першого побачення й представити його, як свого друга.

"Знайти спільну мову з моїм сином дуже легко. Він дуже тягнеться до людей, особливо до чоловіків. Йому подобається спілкуватися з чоловіками, коли ним займаються, коли йому присвячують час, зацікавлюють його чимось", – пояснила Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що раніше головна героїня проєкту "Холостячка" заявила, що на реаліті-шоу шукає не батька для свого сина Платона, а кохання всього свого життя. Акторка запевнила, що її ідеальний чоловік повинен бути реалізований, як вона сама, відповідальний, добрий, з хорошим почуттям гумору та з гарною усмішкою. Не менш важливо для Ксенії Мішиної, щоб обранець підтримував її акторську кар'єру.