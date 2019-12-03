Ксенія Мішина відреагувала на чутки про роман з Володимиром Остапчуком

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Ксенія Мішина спростувала чутки про роман з Остапчуком / Instagram / @misha.k.ua

Фінал шоу "Танці з зірками 2019" прикував увагу мільйонів українців. Однак не меншу популярність отримала новина про ймовірний роман учасників проєкту Володимира Остапчука і Ксенії Мішиної. Після хвилі розмов у мережі акторка вирішила прокоментувати інформацію.

Для "Караван історій" Ксенія Мішина дала лаконічний коментар. Українська акторка заявила, що інформація про її роман з Володимиром Остапчуком – фейк. Водночас вона зізналась, що не розуміє, кому потрібно було вигадувати історію про її романтичну поїздку з ведучим. Ксенія Мішина переконує, що не покидала Україну та наразі активно працює над своїми проєктами. 

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"Абсолютно фейкова інформація, незрозуміло для чого придумана. Весь цей час я перебуваю в Україні і працюю над своїми проєктами. Жодних зв'язків і спілкування між мною і Володимиром Остапчуком нема", – заявила Ксенія Мішина. 

Що відомо про "роман" Мішиної та Остапчука

Як українська акторка, так і успішний телеведучий були учасниками шоу "Танці з зірками 2019". Під час популярного проєкту Володимир Остапчук заявив, що розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко, з якою був у шлюбі 12 років. Відтоді чимало прихильників почали активно стежити за його приватним життям та припусувати чоловіку нові романи. Зокрема, у мережі запідозрили, що ведучий має романтичні стосунки з партнеркою по "Танцях з зірками". Однак Володимир Остапчук і Ілона Гвоздьова спростували ці чутки під час випуску проєкту. 

2 грудня у мережі з'явилась інформація, що відомий ведучий вирушив до Австрії. Користувачка мережі з ніком @animallovers2018 написала, що бачила, як Володимир Остапчук був у компанії акторки Ксенії Мішиної. Українка попросила у ведучої "Світського життя" поцікавитись, чи зірки зустрічаються. Жінка додала, що шоумен також цілував Мішину у шию. Інша дівчина у коментарях зазначила, що теж бачила Остапчука у Відні.


Скріншот з інстаграму

Цікаво, що Ксенія Мішина також не вперше потрапляє до подібних новин. Акторці ще під час шоу приписували роман з Євгеном Котом. Причиною були пристрасні постановки на паркеті та часті закордонні поїздки дружини танцівника. Однак тоді Мішина з обуренням спростувала всі підозри, заявивши, що кохання у них є тільки під час виступів.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи
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