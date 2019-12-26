Ксенія Мішина і Слава Камінська з'явилися у трейлері української комедії "Гола правда": відео

Український кінематограф продовжує тішити фанатів вітчизняного гумору прем'єрами та анонсами майбутніх проєктів. Так, вже в лютому 2020 року на великий екран вийде кінокомедія "Гола правда" з переможницею "Танців з зірками 6" Ксенією Мішиною, Славою Камінською та іншими українськими зірками.

Режисер фільму "Гола правда" Олександр Біляк зізнався, що мета комедії – розкрити сутність людських відносин. Так, члени знімальної команди вирішили, що відмінно передати ідею проєкту зможуть такі українські актори та артисти, як Дмитро Ступка, Ксенія Мішина та солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська.

До речі, український актор знімається у популярному серіалі від Netflix

Також у серіалі зніматимуться Богдан Юсипчук, Андрій Джеджула, Поліна Василина, Ольга Арутюнян і Євген Ламах.

В центрі сюжету постає восьмеро головних героїв. Усі вони – друзі – вирішують приїхати до Одеси компанією, аби відвідати відкриття розважального закладу свого товариша. У клубі є чимало квест-кімнат, де можна зіграти в "мафію" чи "крокодила". Однак найцікавіше, що є в закладі – детектор брехні. Друзі погодилися пройти "випробування", аби більше дізнатися один про одного. Проте ніхто з їхньої компанії не здогадувався, до чого призведе ця, здавалося б, потішна, розвага.

Прем'єра фільму "Гола правда" запланована на 13 лютого 2020 року.

Гола правда: трейлер дивитися онлайн