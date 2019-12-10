Ксенія Мішина під час вагітності втекла від чоловіка-тирана: шокуючі подробиці

Популярна акторка Ксенія Мішіна розповіла про своє особисте життя з колишнім нареченим, від якого їй довелося бігти вагітною. А через декілька років після розриву чоловік приїхав до неї і побив.

Про те, що акторка пережила насильство від екскоханого, Мішина розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

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Ксенія згадала, як в студентські роки вступила в театральний університет у Києві і познайомилася з чоловіком-бізнесменом. За її словами, між ними було кохання, вони жили разом і все йшло до весілля. А згодом дівчина дізналася про свою вагітність, і тоді стосунки закоханих кардинально погіршилися.

Акторка розповіла, як їй на сьомому місяці вагітності довелося бігти до рідного Севастополя від чоловіка. Тоді Ксенія вчилася на третьому курсі.

Мені було соромно спочатку за це. А потім я зрозуміла – Боже, в нашій країні дуже багато таких жінок. І не з однією дитиною, а з трьома. Все пішло просто шкереберть і для мене це було вкрай дивно. Людина просто змінилася і стала огидно поводитися. І я зрозуміла, що я терпіти це не буду,

– поділилася своєю історією Мішина.

Після того, як пройшло чотири роки після розриву, чоловік знайшов Ксенію Мішину і побив дівчину у театрі.

"Був момент, коли через 4 роки, синочку 4 або 5 років було, з'явився у театрі і побив мене. Так. Незрозуміло за що. Тобто в п'яному стані. Йшла вистава, я вийшла зі спектаклю і мене просто спустили зі сходів. Ну і все, і людина зникла", – розповіла вона.