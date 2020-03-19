Ксенія Мішина поділилася думками про коронавірус: Пауза для планети

Популярна українська акторка, переможниця телепроєкту "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина долучилася до числа тих знаменитостей, які відреагували на ситуацію з пандемією коронавірусу та висловила свої думки. Зірка зазначила, що варто сприймати цей час, як паузу для всієї землі.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, принесла багато горя населенню нашої планети, багато страждань та смертей. Проте, якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, то можна побачити нотки позитиву: очистилися канали у Венеції, у світі повітря стало чистим. Природа почала відновлюватися. Ксенія закликає бачити у теперішньому часі не лише страшну хворобу, яка забирає тисячі життів, а й момент, коли наша природа отримує друге життя.

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На своїй сторінці в інстаграмі акторка опублікувала допис, в якому поділилася думками, що стосуються поширення смертельної інфекції.

Якщо, справді, на цю ситуацію дивитися, як на паузу для природи та нашої планети? Подарувати їй своєрідні канікули чи відпустку. Одразу стає легше, правда? Все відбувається через любов та подяку. І якщо розглядати все з позитивного боку, то скільки переваг у цьому всьому можна знайти... Поставити все на "Стоп" і подумати про різне. Момент паузи для багатьох розставить все по своїх місцях, і кожен отримає те, на що заслуговує,

– написала в публікації Ксенія.

Зазначимо, станом на 19 березня в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з них – летальні. Загалом у світі кількість хворих сягає більш, ніж 200 тисяч осіб. Людей закликають дотримуватися правил гігієни та залишатися вдома.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу