Ксенія Мішина публічно прокоментувала перемогу на "Танцях з зірками 2019"

В Україні і досі обговорюють фінал шоу "Танці з зірками 2019", який пройшов 24 листопада. Одні глядачі із захватом вітають переможців Ксенію Мішину та Євгена Кота, а інші вважають, що кубок мали отримати їхні суперники. Та поки у мережі невпинно обговорюють результати проєкту, Ксенія Мішина публічно відреагувала на свою перемогу.

Відповідний допис з'явився на офіційній інстаграм-сторінці акторки. У зверненні Ксенія Мішина вкотре вирішила подякувати прихильникам, які й допомогли їй здобути золотий кубок "Танців з зірками 2019".

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Дякую, дорогі наші! За вашу довіру і безмежну підтримку! Ми отримали вашу любов! Так, кубок в руках – це саме ваша любов. Ми разом пройшли цей шлях і перемогли. Я раніше і уявити собі не могла, якою масштабною може бути народна любов і віра,

– поділилась Ксенія Мішина.

Окрім цього, переможниця шоу подякувала всім, хто щотижня працював над її образами та постановками. За словами Ксенії Мішиної, глядачі не можуть собі й уявити, наскільки великою є команда "Танців з зірками 2019", яка стоїть за кожним випуском розважального проєкту. Не забула тріумфаторка і про свого партнера Євгена Кота. У дописі Ксенія Мішина назвала танцівника найкращим партнером.

"І, звичайно ж, Євгене Кот! Про кращого партнера я і мріяти не могла. Ти – талант і сила, які я прагнула постійно відвоювати, і душею яких в певний момент стала Анна Паламарчук з нескінченною вірою в нас!" – додала Ксенія Мішина.

Як відомо, 24 листопада відбувся грандіозний фінал "Танців з зірками 2019". Три пари боролись за головний кубок шоу: Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, Ксенія Мішина та Євген Кот. Упродовж усіх етапів випуску перший щабель рейтингу займала олімпійська чемпіонка. Однак результати голосування глядачів кардинально змінили рейтинг.

Саме шалена підтримка прихильників і допомогла Ксенії Мішиній та Євгену Коту стати переможцями шоу. Акторка не стримувала своїх емоцій у прямому ефірі та не могла повірити, що стала переможцем проєкту "Танці з зірками 2019". У фіналі вона пригадала, що спершу не хотіла зголошуватись на участь у шоу, адже була переконана, що не відома в Україні, тому й не зможе скласти конкуренції більш успішним учасникам.