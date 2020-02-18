Ксенія Мішина розповіла про хобі сина: зворушливе фото

Популярна українська акторка, переможниця телепроєкту "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина часто ділиться моментами, які пов'язані з її сином Платоном. Цього разу знаменитість розповіла про його нові вподобання.

Ксенія Мішина на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала допис, в якому поділилася з підписниками хобі сина. Зірка розповіла, що Платон почав займатися шиттям, в'язанням та ліпленням.

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Акторка зазначила, що вона не могла не присвятити пост цьому моменту. Ксенія каже, що такі заняття син обрав свідомо, за власним бажанням і йому це приносить колосальне задоволення.

З пелюшок я водила його на різні заняття. Тому що якось непомітно та швидко нам нав'язали думки про те, що дитина зобов’язана розвиватися з усіх боків з того моменту, коли зробить перший крок. Коли йдеш в перший клас, потрібно знати таблицю множення. Як не вміє читати? Може лікарю покажете? Загалом було багато різних дурниць, тому що синові було не цікаво. На 2 заняття він пішов, максимум місяць походив і все,

– розповіла Ксенія.

Знаменитість зізналася, що з часом вона усвідомила, що все приходить само по собі в потрібний час. Дитина самостійно має вирішити, що їй цікаво. Діти все знають, розуміють і відчувають.



Син Ксенії Мішиної Платон / Instagram / @misha.k.ua