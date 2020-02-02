Ксенія Мішина вдруге спростувала чутки про роман з Володимиром Остапчуком

Українська акторка та переможниця шоу "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина вирішила вдруге прокоментувати чутки про роман з Володимиром Остапчуком. Зірка спростувала всі підозри, запевнивши, що це чиясь вигадка.

Розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко, які 12 років прожили у шлюбі, стало головною темою в українському шоу-бізнесі. Днями ексобраниця ведучого дала інтерв'ю, в якому зізналась, що чоловік їй зраджував, що і стало приводом для розлучення. На фоні новин Ксенія Мішина вирішила вкотре прокоментувати чутки про стосунки з Володимиром Остапчуком. Зробила вона це у програмі "Світське життя".

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Це лише літери і все! Немає фотографій, нічого. Це дуже смішно. Мені здається, що глядач все це розуміє, що це просто жовта преса, дивна інформація. Звідки, для чого і чому, я взагалі не розумію,

– розповіла Ксенія Мішина.

Окрім цього, акторка зізналась, що після того, як у ЗМІ поширились чутки про фейковий роман вона написала Володимиру Остапчуку.

"Я просто кинула в інстаграмі скрін, і він такий: "Ха-ха-ха", і все. Він навіть нічого не прокоментував, тільки мені надіслав смайлики", – додала Ксенія Мішина.

Дивіться інтерв'ю Ксенії Мішиної для "Світського життя": відео

Як поширились чутки про роман Остапчука і Мішиної?

Ксенія Мішина та Володимир Остапчук були учасниками розважального проєкту "Танці з зірками 2019". Під час шоу Володимир Остапчук заявив, що розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко. Відтоді чимало людей почали прискіпливо стежити за його блогом та особистим життям, шукаючи його нову пасію. Були й чутки, що нею стала партнерка Володимира Ілона Гвоздьова, однак вона одразу ж спростувала усі підозри, заявивши, що дорожить своїм шлюбом.

Згодом у мережі з'явилась інформація, що відомий ведучий вирушив до Австрії. Інстаграм-користувачка з ніком @animallovers2018 написала, що бачила, як Володимир Остапчук проводив час з Ксенією Мішиною. Тому вона попросила Катерину Осадчу поцікавитись у зірок, чи є між ними стосунки. Жінка додала, що шоумен також цілував Мішину у шию. Інша дівчина у коментарях зазначила, що теж бачила Остапчука у Відні.

Однак ці заяви не мали жодного підтвердження, а Ксенія Мішина публічно заявила, що це фейк. Прокоментував це і Володимир Остапчук.

"Насправді не потрібно тут (у розлученні, – LifeStyle 24) шукати якусь сенсацію, шокову інформацію, починати мене одружувати з усіма партнерками на "Танцях". Ми десятки разів намагалися склеїти цей шлюб, але склеїти можна горщик, а коли попіл – ти вже ніколи його не склеїш", – заявив Остапчук.