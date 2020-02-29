Ксенія Мішина: Я обожнюю мріяти

Популярна українська акторка, переможниця телепроєкту "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина полюбляє ділитися з прихильниками своїми думками. Днями зірка розповіла, що обожнює мріяти.

Ксенія Мішина є не лише прекрасною акторкою і танцівницею, а й чудовою мамою. На сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала допис, а якому розповіла чому любить мріяти та здійснювати свої мрії.

Читайте також: Я ніколи не пробачу брехні та фізичного насильства, в моєму житті це було, – Ксенія Мішина

Ксенія зазначила, що дуже важливо не тільки працювати задля того, щоб здійснити свій задум, але й навчитися приймати здійснення мрій з боку.

Знаю, багато хто, в тому числі і я, були виховані в таких умовах: заробиш все сама. І це поступово формує важке прийняття зі сторони. Зараз я розумію, що твої мрії та бажання можуть приходити несподівано, здійснюватися кимось і без причини,

– пояснила артистка.

Зірка також додала, що головне зрозуміти, що в будь-якому випадку ми гідні цього і з легкістю та подякою приймати здійснення мрій.

Мрійте кожної миті, сповнюйте свої мрії казковістю, магією і вірте в те, що і без праці можна виловити рибку з озера,

– написала в публікації Ксенія.