Ксенія Мішина: Я обожнюю мріяти
Популярна українська акторка, переможниця телепроєкту "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина полюбляє ділитися з прихильниками своїми думками. Днями зірка розповіла, що обожнює мріяти.
Ксенія Мішина є не лише прекрасною акторкою і танцівницею, а й чудовою мамою. На сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала допис, а якому розповіла чому любить мріяти та здійснювати свої мрії.
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Ксенія зазначила, що дуже важливо не тільки працювати задля того, щоб здійснити свій задум, але й навчитися приймати здійснення мрій з боку.
Знаю, багато хто, в тому числі і я, були виховані в таких умовах: заробиш все сама. І це поступово формує важке прийняття зі сторони. Зараз я розумію, що твої мрії та бажання можуть приходити несподівано, здійснюватися кимось і без причини,
– пояснила артистка.
Зірка також додала, що головне зрозуміти, що в будь-якому випадку ми гідні цього і з легкістю та подякою приймати здійснення мрій.
Мрійте кожної миті, сповнюйте свої мрії казковістю, магією і вірте в те, що і без праці можна виловити рибку з озера,
– написала в публікації Ксенія.