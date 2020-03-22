Ксенія Мішина замилувала мережу чарівними світлинами з сином

Популярна українська акторка, переможниця телепроєкту "Танці з зірками" Ксенія Мішина в тривожний для світу час поділилася архівними знімками із сімейної фотосесії. На світлинах зіркова мама з сином усміхнені та неймовірно щасливі.

Зараз у світі настав той час, коли всі зупинилися. У містах панує тиша, немає шаленого ритму. Діти щасливі, бо нарешті можуть побути якомога довше з батьками. Однією з тих зіркових мам, які насолоджуються кожної хвилиною, проведеною з дітьми, є Ксенія Мішина. Вона поширила на своїй сторінці в інстаграмі декілька архівних фото з синочком Платоном.

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Світлини, які днями з'явилися на сторінці акторки, зроблені під час сімейної фотосесії, які відбулася декілька місяців тому. Проте вони не втрачають актуальності, адже любов матері до сина – вічна. На кадрах можемо побачити щасливу сім'ю. Навіть у такий важкий час Ксенія не втрачає позитиву і вірить в те, що все буде добре.

На фотографіях вона зображена у тренчі коричневого кольору, який поєднала із чорним взуттям. Волосся вкладене у легкі локони, а на обличчі зроблений макіяж в природних тонах з акцентом на очах.

Її син Платон одягнений у яскраву кофту жовтого кольору та чорні штани, які поєднані із кросівками чорного кольору. Акцент у його образі зроблений на незвичній зачісці – волосся хлопчика пофарбоване у синій колір.



Ксенія Мішина на ніжній фотосесії з сином / Instagram / @misha.k.ua



Акторка Ксенія Мішина з сином Платоном / Instagram / @misha.k.ua