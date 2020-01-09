Ксенія Мішина замилувала мережу фотографією з сином

Популярна українська акторка, переможниця телепроекту "Танці з зірками" Ксенія Мішина на різдвяні свята відправилася в Єгипет. Разом із семирічним сином Платоном вони відпочивають поблизу Каїра.

Відпочинок виявився не таким, як акторка його уявляла. В мережі Ксенія поділилася враженнями від поїздки з підписниками.

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Доторкнутися до вічності – це завжди прекрасно… Мабуть, цього разу – це єдине місце, яке максимально вразило та зарядило. Коли море холодне та готель – помилка, головна мета – знайти щастя та позитив у собі,

– поділилась актриса.

У Єгипет Ксенія та син Платон відправилися, щоб побачити головні пам’ятки Єгипту – піраміди. На фото вони виглядають щасливими біля одного з семи чудес світу. Проте навіть в такій жаркій країні зараз не дуже тепло. Ксенія одягнута в толстовку, кофту з капюшоном, лосини та кросівки. А Платон – в куртці, капюшоні, штанах та теплому взутті.

Нагадаємо, раніше зірка зізналася, що "по вуха" закохалася у свого обранця і вірила, що вони будуть справжньою сім’єю. Проте сталося не так, як гадалося. Пара разом прожила недовго, проте Ксенія у 22 роки народила від коханого сина Платона, який ніколи не бачив свого тата.

Після перемоги на шоу "Танці з зірками" з Євгеном Котом, українка зізнавалася, що після того, як вона та її бойфренд-бізнесмен дізнались про очікування дитини, їхні стосунки різко погіршилися. Дівчина, перебуваючи на третьому курсі навчання в університеті, змушена була втекти від тирана у рідний Севастополь, а коли синові було 4 роки, чоловік знайшов її і побив прямо у театрі.

Мені було соромно спочатку за це. А потім я зрозуміла – Боже, в нашій країні дуже багато таких жінок. І не з однією дитиною, а з трьома. Все пішло просто шкереберть і для мене це було вкрай дивно. Людина просто змінилася і стала огидно поводитися. І я зрозуміла, що я терпіти це не буду,

– поділилася своєю історією Мішина.