Ксенія Мішина зізналась, чи робила ін'єкції краси

Українська акторка Ксенія Мішина вирішила бути максимально відвертою зі своїми прихильниками. На інстаграм-сторінці вона розмістила допис, у якому відкрила секрети своєї краси та зізналась, чи робила коли-небудь ботокс.

Після перемоги на розважальному шоу "Танці з зірками-2019" кількість прихильників Ксенії Мішиної суттєво збільшилась. Чимало українців в захваті від краси акторки та поцікавились, як їй вдається зберігати шкіру обличчя сяючою та здоровою. Відтак Ксенія Мішина зізналась, що ніколи не робила ін'єкції краси, а позбуватись зморшок їй допомагає масаж обличчя. Саме ця щоденна процедура, яку ще називають фейсфітнесом, і є секретом зірки.

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Зараз в умовах міста, стресу і щільного робочого графіку для мене дуже важливо підтримувати імунітет, рівень енергії і здоровий зовнішній вигляд!.. Я роблю його (масаж обличчя, – LifeStyle 24) практично щодня! Тільки фейсфітнес, я не роблю уколи краси. Прості вправи і результат не змусить себе чекати,

– поділилась Ксенія Мішина.

Окрім цього, акторка додала, що масаж обличчя – це один елемент з комплексу догляду за своїм тілом. Ксенія Мішина наголосила, що краса шкіри залежить від харчування та кількості води, яку людина споживає за добу. Тому, щоб виглядати привабливо, варто звернути увагу на свій раціон. Також Ксенія Мішина не приховує, що хотіла б пройти процедуру детоксикації організму. Та поки знаменита красуня не організувала собі цієї мандрівки через насичений графік.

"Моє тіло – мій інструмент і я ставилася дбайливо до себе стільки, скільки себе пам'ятаю, задовго до того, як вибрала професію. Не будемо довго зупинятися на простих речах, які, я впевнена, ви знаєте і без мене: мінімум 2 літри води в день і помірне харчування, яке хоча б на 50% має складатися з необроблених продуктів (свіжих фруктів, овочів, зелені, горіхів тощо)… Мені дуже імпонує індійська традиційна медицина – аюрведа. Це медицина запобігання! Кожен раз, слухаючи лекцію, я захоплююся тим, наскільки це глибоке знання про тіло людини. Колись я обов'язково полечу до Індії і пройду курс детоксикації всього організму – панчакарма", – розповіла Ксенія Мішина.