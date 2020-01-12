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Ксенія Пунтус опинилась в реанімації після падіння з вікна: що відомо про модель

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Що відомо про Ксенію Пунтус – російську модель, яка випала з вікна в Москві / Instagram / @k_ksusha

Російська модель Ксенія Пунтус випала з третього поверху в Москві. Після інциденту дівчина потрапила до реанімації та вже перенесла одну операцію. Що відомо про Ксенію Пунтус та які знімки вона публікувала у мережі – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Що сталось з Ксенією Пунтус

Всі російські ЗМІ написали, що російська модель та акторка Ксенія Пунтус опинилась у шпиталі 11 січня. Після відпочинку в барі дівчина зі своїм бойфрендом – внуком режисера Микити Михалкова Андрієм Баковим – відправилась у його столичне помешкання та випала з вікна. 

Важливо: Модель Ксенія Пунтус випала з вікна у Москві: у справі фігурує внук відомого режисера

Правоохоронці приїхали на виклик працівника дорожньої служби, який побачив модель під будинком. За даними поліції, Ксенія Пунтус була у свідомості та просила про допомогу. А от її бойфренд Андрій Баков дізнався про інцидент тільки після того, як до нього прийшли правоохоронці: він випив багато алкоголю та спав у своїй квартирі. Це підтвердили друзі хлопця, які допомогли парі добратись додому. 

Водночас модель Олеся Кафельникова розповіла у мережі іншу історію. Дівчина була на тій же вечірці, що і Ксенія Путус та Андрій Баков. Вона заявила, що пара справді вживала алкоголь, однак підозри поліцейських щодо психотропних препаратів – неправдиві. Дівчина переконує: Ксенію Пунтус знайшли голою в кущах з численними травмами, а вона наразі нічого не пам'ятає з того вечора. Правоохоронці наразі з'ясовують всі деталі інциденту. 

Ксенія Пунтус знайшли під будинком бойфренда: що відомо про неї

Ксенія Пунтус – російська модель та акторка, яка веде не публічне життя та тільки розпочинає свою кар'єру. Дівчині всього 21 рік, а її обличчя можна побачити у престижних глянцях, зокрема, Vogue. Модельну кар'єру Ксенія Пунтус розпочала у підлітковому віці та вже знялась у кількох фотосесіях в Мілані.

Ефектна білявка активно веде свій інстаграм-блог. Там Ксенія Пунтус ділиться з прихильниками яскравими кадрами зі зйомок та подорожей. Дівчина відвідала кілька країн, зокрема, Йорданію, Францію, Італію та Балі. Цікаво, що модель не ділилась спільними знімками з Андрієм Баковим. Стосунки з ним Ксенія Пунтус ретельно приховувала від громадськості. 

Якими знімками росіянка ділилась у мережі – у фотопідбірці LifeStyle 24.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини Росії LifeStyle Новини LifeStyle
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