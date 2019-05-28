Кубики пресу без спортзалу: секрети привабливого тіла зірки "Дедпул"

Зірка фільму "Дедпул" Раян Рейнольдс вже десятки років є у топах найпривабливіших чоловічих тіл Голлівуду. Водночас актору не доводиться годинами потіти у спортзалах.

Спорт у житті актора

Незамінною частиною розкладу зірки вже багато років є пробіжки у парках та лісах, а також катання на велосипеді.

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Акцент на силових вправах Райян почав робити лише при підготовці до ролі "Дедпула".



Райян Рейнольдс

Однак до власного раціону актор ставиться дуже вибагливо. Порції невеликі, але обов'язково поживні. В ідеалі виходить шість прийомів їжі на день:

• сніданок;

• обід;

• вечеря;

• три скромні перекуси.

Раціон Райяна Рейнольдса

На сніданок актор полюбляє вівсяну кашу, можна навіть з цукром. Яєчний білок і наприклад авокадо.

Обід ще поживніший – тунець, або курятина, бурий рис, а також салат з овочів.



Вечеря у Райяна "зелена" – улюблений бурий рис з м'ясом або рибою актор прикрашає великою кількістю зелені, від якої отримує справді масу користі.

На перекус Рейнольдс залюбки використовує фрукти, особливо – яблуко, а також протеїнові коктейлі.

Улюбленим снеком Райяна є мигдаль. Цей горіх доволі популярний в Європі та за океаном. В Україні ж до нього ставлять з осторогою. І справа не лише в ціні – від 45 гривень за 100 грамів. Про мигдаль існують страшні міфи.

Міфи про мигдаль

Фітинова кислота

Вважається, що фітинова кислота, яка є у мигдалі, може виводити з організму корисні мінерали, зокрема, кальцій. Насправді все не так трагічно, адже у ній міститься й антиоксидант. Вона знижує вірогідність утворення каміння у нирках. Якщо шлунково-кишковий тракт здоровий, то він сам легко руйнує цю кислоту.



Мигдаль знижує вірогідність утворення каміння у нирках

Реальну загрозу вона несе лише для людей з хворобами травної системи. А ще для вегетаріанців. Бо в них злаки та горіхи – це основа раціону. Та навіть у таких випадках є вихід: замочити мигдаль на 12 годин, це допоможе зменшити кількість фітинової кислоти.

Навіщо замочувати горіхи перед тим, як їх їсти – читайте у матеріалі 24 каналу

Амігдалін

У розповідях про цей горіх також лякають й амігдаліном, який в організмі може перетворюватися у синільну кислоту. Але реально небезпечними є лише ядра так званого "гіркого мигдалю". А це вид, їсти який є просто неможливо.

Користь мигдалю

На відміну від похмурих міфів про небезпеку, користь цього продукту є цілком реальна. Мигдаль містить у собі:

– ненасичені жири для серця та судин;

– амінокислота триптофан для хорошого настрою;

– вітамін Е, який допоможе довше залишатися молодим.

У процесі приготування користі цей плід не втрачає. Звісно, аж занадто солодким чи соленим його вживати не радимо. Чистити мигдаль не варто. Чимало корисного містить саме шкірка.



Під час приготування мигдаль не втрачає свою користь



Головне – знайте міру, бо продукт калорійний. Близько 600 калорій у 100 грамах. Тому однієї жменьки в день буде цілком достатньо. Однак молоко цього горіху вживати спеціалісти не рекомендують. Йдеться не про специфічний смак. Самого мигдалю у цьому продукті зазвичай близько двох відсотків, проте, вдосталь шкідливого цукру.