15 червня Україна відновила міжнародне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через поширення коронавірусу. Відтак українці мають можливість нарешті полетіти на довгоомріяний відпочинок. Які країни прийматимуть українських туристів – читайте далі.

Українських туристів готові приймати туристичні країни, однак серед всього списку країн діють деякі правила. До прикладу, Туреччина прийматиме туристів без обмежень на кордоні, але з тестуванням на COVID-19 по прибуттю в країну. Ті, хто планує подорож у Велику Британію, зобов’язані пройти 14-денний карантин, повідомляє 24 канал.

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Які країни відкрили свої кордони для українців

Албанія



Що відомо про подорож в Албанію

26 червня з Києва вилетів перший чартерний рейс до Албанії. Це перша країна, в яку відправилися українські туристи на відпочинок. Що цікаво, країна пускає туристів з усіх країн без обмежень на кордоні та тестування.

Туреччина



Туреччина чекає на туристів з початку липня

Туристичний потік з України до Туреччини повинен відновитися вже з середи, 1 липня. Генеральний консул України в Анталії В'ячеслав Хоменко розповів, що у зв'язку з відкриттям чартерних рейсів до Анталії, з 1 липня очікується великий наплив українських туристів з різних міст України.

Обов'язковими залишаються регулярна дезінфекція, контроль здоров’я персоналу та дотримання відповідної дистанції. Для дітей працюватиме анімація, але з дотриманням дистанції. Повідомляється, що у басейнах збільшать вміст хлору, під час трансферів туристам обов'язково треба буде перебувати в масці.

В приміщеннях туристи також повинні перебувати в масках і дотримуватися дистанції. Страви на шведському столі будуть відгороджені захисними екранами та подаватимуться лише офіціантами. Зазначається, що вартість туру цього року більша, ніж зазвичай. В турфірмах повідомляють, що відпочинок в Туреччині подорожчав на 15-20%.

Чорногорія



Чорногорія цього року значно подорожчала

Мешканці України можуть в’їхати до Чорногорії з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, зробленим в лабораторіях. Тесту має бути не більше, ніж 48 годин. Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний комітет з інфекційних хвороб (NKT). На початку червня Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії в країні. Чорногорія також значно подорожчала. Номер без харчування обійдеться туристові приблизно в 15 тисяч гривень.

Єгипет



Єгипет послабив карантин та чекає на туристів

Влада Єгипту планує приймати туристів без самоізоляції, втім лише за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленим за 72 години до вильоту. Відомо, що готелі будуть заповнені туристами лише на 50%. Щогодини на територіях загального користування будуть проводитися дезінфекції. Система обслуговування all inclusive буде діяти, втім офіціанти будуть їжу приносити персонально туристам до столу.

Туніс



Туніс відкрив туристичний сезон

Після тримісячного карантину Туніс відкрив свої кордони та оголосив про відкриття туристичного сезону. Туніс став першою арабською країною, яка оголосила про нульовий приріст нових випадків захворювання в ряді регіонів. Однак країна приймає лише туристів, які мешкають в державах безпечної "зеленої" та "помаранчевої" зони. Натомість Україна опинилася в "червоній" зоні. Після того, як кількість хворих зменшиться, українці зможуть навідатися на відпочинок в арабську країну.

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Також українців готові приймати у США, Білорусі, Великій Британії, Ірландії, Сербії.

Що відомо про відкриття кордонів інших країн

Грузія

Міністр економіки Грузії Натія Турнава заявила, що відновлення регулярного авіасполучення можуть відтермінувати до кінця липня. Найімовірніше, не прийматимуть і українських туристів, адже наразі Україна – у "червоній зоні".

Греція

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба й очільник МЗС Греції Нікос Дендіас домовилися відновити сполучення між країнами з 1 липня, якщо не зросте кількість хворих.

Кіпр

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що відновлення авіасполучення з Кіпром можливе з 1 липня. Однак рішення приймуть після покращення епідемічної ситуації в Україні.

Мальдіви

Міністерство туризму Мальдівської Республіки заявило, що з 15 липня 2020 року країна відкриває кордони для зарубіжних туристів. Тест на COVID-19 проходити не обов'язково. Тести будуть проводити туристам лише з ознаками захворюваннями. Зверніть увагу, що переміщення між островами в першій стадії виходу з карантину – заборонено. Це означає, що поєднувати водночас кілька готелів в одній подорожі не можна до 1 вересня 2020 року.



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