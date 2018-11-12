"Куди не глянь, лише одні хащі": гурт ONUKA презентував новий хіт

Український гурт ONUKA представив нову композицію "Хащі". Трек здивував усіх шанувальників, адже кардинально відрізняється від попередніх пісень новим звучанням.

Лідерка гурту ONUKA Наталія Жижченко пояснила на своїй сторінці в Instagram, що у її розумінні, хащі – це "провалля, безпросвітна безодня".

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"Їх (хащі, – 24 канал) хотілося б обійти, оминути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці – куди не глянь, лише одні хащі", – додала солістка.

Трек опубліковано 12 листопада на офіційному YouTube-каналі гурту. За один день відео набрало десяток тисяч переглядів і безліч позитивних відгуків від прихильників.

"Нова українська музика утворюється саме тут!", "Водночас і модерно і первісно", "Нарешті Відлік 2.0﻿", "Знов концептуально і геніально. Відтворює атмосферу приреченності", – пишуть користувачі у мережі.

ONUKA – ХАЩІ: слухати композицію