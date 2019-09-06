Куди піти на вихідних у Києві: афіша 6 – 8 вересня

Осінь прийшла в Україну надто вчасно та неочікувано – вечори та ранки стали помітно холодними, в той час як вдень ми ніжимося під теплими променями сонця. Але це не привід сидіти вдома і впадати в осінньо-зимову сплячку, чекаючи наступну весну.

Збирайте веселу компанію, організовуйте відпочинок та насолоджуйтесь осінньою порою! А обрати найкращі події, як завжди, допоможе наша підбірка подій у столиці України.

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Jonathan Livingston

Caribbean Club Concert-Hall

6 вересня, 20:00

Вартість: 150-390 гривень

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6 вересня український бароко-поп гурт Jonathan Livingston зіграє свій перший сольний концерт у Caribbean Club Concert-Hall. Колектив виконає пісні з попередніх двох альбомів, а також презентує нові композиції. Навесні цього року відбувся реліз нового ЕР "Хто я?", темою якого стала екзистенційна криза. Альбом схвально оцінили провідні музичні видання, а деякі музичні критики назвали його претендентом на кращий ліричний альбом року. Насиченість живого інструментала, етно-романтика і чарівна українська мова у піснях Jonathan Livingston – ідеальна атмосфера для того, щоб зануритися в себе.



Jonathan Livingston

Body Worlds

ВДНГ, 4-й павільон

31 серпня – 31 жовтня, з 9:00 до 20:00

Вартість: 350-400 гривень

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Всесвітньо відома виставка "Всесвіт Тіла" вперше приїжджає до України та запрошує відправитись у незабутню анатомічну подорож. Моделями стануть справжні людські тіла, які збереглися завдяки спеціальному методу бальзамування, винайденого німецьким лікарем Ґунтером фон Гаґенсом. Шокуюча виставка дозволяє на власні очі побачити, як працюють наші внутрішні органи та нервова система, після чого ви почнете сприймати власне тіло під зовсім іншим кутом.



Body Worlds

Ready. Steady. Favorit

НСК "Олімпійський"

7 вересня, 18:00

Вартість: 350-1700 гривень

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"Ready. Steady. Favorit" – один з останніх музичних open-air фестивалів цього сезону. Його приурочено до 20-річчя компанії "Фаворит", що займається букмекерськими ставками та спортивними змаганнями. Відсвяткувати свій ювілей вирішили на найбільшій спортивній арені України в компанії зірок вітчизняного шоу-бізнесу. Зустрічайте: Макс Барських, Вєрка Сердючка, Олег Винник, DZIDZIO, Оля Полякова, TAYANNA, DILEMMA, MOZGI та MARUV!



Ready. Steady. Favorit

Vivaldi | Пори року

Будинок Архітектора

7 вересня, 19:00

Вартість: 245-475 гривень

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Ім'я Антоніо Вівальді добре відомо навіть тим, хто рідко слухає класичну інструментальну музику. Один із найталановитіших композиторів XIX століття перш за все відомий завдяки циклу із чотирьох скрипкових концертів "Пори Року". Кожен концерт складається із трьох частин, відповідно до кількості місяців. Виступ "Пори року" від улюбленця публіки Олега Дудниченка з Kyiv Metropolis Orchestra – зворушлива традиція, радісна та надихаюча, тому радимо не зволікати, а придбати квиток і насолодитися інструментальним концертом.



Vivaldi | Пори року

Папа FEST

Onovo Dendra Hotel

8 вересня, 10:00

Вартість: 150 гривень

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Організатор і ведучий Дядя Жора знає все про сімейний відпочинок. І щоб часто не повторювати, вирішив зібрати гостей в Onovo Dendra Hotel поруч з неймовірним сосновим лісом, та розповісти про захоплюючі та корисні розваги. Чоловікам на "Папа Fest" сподобаються майстер-класи, чемпіонати, фізичні змагання, виступи спікерів і зустріч з блогерами. Дівчатам будуть до вподоби лікувальні шопінг-процедури в зоні краси з дизайнерським одягом. Малеча залишиться в захваті від професійних аніматорів, захоплюючих квестів і можливості прийняти участь в кастингу до дитячого телешоу "Kids Team".



Папа FEST

Літо на ВДНГ

до 29 вересня, з 10:00

Вход безкоштовний

Розклад і детальна інформація

Осінь вже почалась, листя жовтіє, але на ВДНГ продовжується літо! І триватиме воно до 29 вересня, доки не закінчиться черговий сезон проекту для сімейного відпочинка "Літо на ВДНГ". Завдяки ньому міський парк перетворився на головну пікнік-зону Києва: фудкорти, спортивні майданчики, музичні виступи, перформанси, інсталяції, фотозони, кінопокази та ще безліч різних активностей! Рано вранці 7 вересня в парку розпочнеться тестовий забіг на 30 кілометрів "Long Training". Також 7-8 вересня в 19-му павільйоні відбудеться благодійна барахолка "Кураж Базар", цього разу літературна! А краще самі заходьте на сайт, ознайомитися з розкладом події та всією необхідною інформацією.



Літо на ВДНГ