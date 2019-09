Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 13 – 15 вересня

Осінній сезон розпочався з яскравих подій, які не згасають і в середині вересня. Концерти, виставки, фестивалі – це далеко не все, чим цього вікенду дивуватиме столиця киян і гостей міста.

Тож не відлежуйтеся вдома, а проводьте затишні осінні вечори у компанії найближчих людей! А для урізноманітнення ваших вихідних, пропонуємо щотижневу підбірку, яка допоможе знайти подію, яка запам'ятається вам надовго.

How to Dress Well

арт-центр Closer

13 вересня, 19:00

Вартість: 550 грн. / Придбати квитки

How to Dress Well – це творчий псевдонім співака, письменника, поета, філософа та артиста Тома Крелла, який 13 вересня презентує новий альбом The Anteroom у арт-центрі Closer. Його музика поєднує елементи ембієнту та поп-мотивів, створюючи справді космічний аудіомузичний потік. Арт-центр Closer чудово підходить для подібного концерту: голос Тома Крелла буде синхронізовано з відеоеквалайзером на великому екрані, а надзвичайний звук і емоційне сценічне дійство у напівтемряві танцювального залу створює гіпнотизуючий ефект.



How to Dress Well у Києві / Фото: пресслужба

Гурт "Руки'В Брюки"

Caribbean Club Concert-Hall

13 вересня, 19:00

Вартість: 150-490 грн. / Придбати квитки

Головний рок-н-рольний гурт Києва "Руки’В Брюки" представить довгоочікуваний 7-ий альбом "Дай Мені Знати". Колектив вразить не тільки рок-н-ролом українсьою. Музиканти приміряли на себе стиль yearly soul, або якщо бути точнішим – retro soul. Раніше "Руки'в Брюки" надихались більше з рок-н-ролу 50-их років. Зараз відчувається дуже сильний вплив афроамериканських виконавців першої половини 60-их. Окрім нових композицій, колектив зіграє улюблені пісні з попередніх 6 альбомів.



Виступ гурту "Руки’В Брюки" / Фото: пресслужба

Наталія Могилевська

Ботанічний сад ім. Гришко

14 вересня, 19:00

Вартість: 400 грн. / Придбати квитки

Запрошуємо на концерт Наталії Могилевської в Ботанічному саду ім. Гришко, а саме – в романтичному Саду Троянд. Благодійна мета цього виступу – зібрати кошти на облаштування етно-ботанічної експозиції "Гімалаї", але для фанатів легендарної співачки української естради готується ще більше приємних сюрпризів. Взяти хоча б презентацію україномовної версії беззаперечного хіта "У Києві осінь", або програми з нових і старих пісень – не запізнюйтесь на початок та пам’ятайте, що вхід до Ботанічного саду оплачується окремо.



Концерт Наталії Могилевської / Фото: пресслужба

Свято грузинського вина та кухні

ВДНГ

14-15 вересня, з 12:00 до 22:00

Вартість: 50 грн. / Придбати квитки

Який українець не любить смачно поїсти, послухати чудову музики та відпочити в приємній гостинній атмосфері? Тому Kartuli Fest варто чекати як справжнього свята грузинського вина та національної кухні. Крім смачного та п’янкого, на вас чекають тематичні майстер-класи для фанатів смачної їжі, експрес-курс справжніх грузинських танців, розіграш подорожі до Грузії та виступи музичних виконавців: Арсена Мірзояна, Dudu Band, Gio Darakhvelidze, La Festa, G-Sound і Chica Band. Не забудьте взяти на вході смачний презент у вигляді келиха вина!



Свято грузинського вина та кухні / Фото: пресслужба

Літо на ВДНГ

до 29 вересня, з 10:00

Вхід безкоштовний

На вулиці вже осінь, але в парку на ВДНГ літо триватиме до 29 вересня! Це чудова новина для всіх, хто ще не встиг відпочити на зеленій галявині, зустрітися з друзями на пікніку або підкріпитися на смачному фудкорті. На вас чекають музичні виступи, спортивні майданчики, дитячі активності, романтичні прогулянки і багато інших пригод! Встигніть насолодитися осінньою прохолодою і літніми розвагами в найпопулярнішому місці для відпочинку в столиці. Масштабні заходи і фестивалі – ще одна родзинка проекту "Літо на ВДНГ". Цими вихідними у парку можна послухати джаз на безкоштовному концерті "Місячне сяйво" (14 вересня о 18:00) в Пікнік-Саду або потрапити на Київський міжнародний скульптурний симпозіум (проходить з 9 до 14 вересня).



Літо на ВДНГ продовжується / Фото: пресслужба

Анатомічна виставка: "Всесвіт Тіла"

ВДНГ, 4 павільйон

до 31 жовтня, з 09:00 до 20:00

Вартість: 350-400 грн. / Придбати квитки

Вперше в Україні! Незвичайна анатомічна експозиція від німецького доктора Гюнтера фон Гаґенса Body Worlds (Всесвіт Тіла) – це неймовірно відома пересувна виставка, яку з моменту відкриття в 1995 році відвідало понад 50 мільйонів людей! З 31 серпня по 31 жовтня територія 4 павільйону ВДНГ перетвориться в зону анатомічного дослідження власного тіла. Експонати Body Worlds – справжні тіла, що люди заповіли науці після смерті й які було забальзамовано спеціальним методом "пластинації". Мультимедійні установки в деталях розкриють дивовижні здібності нашого організму та секрети людської анатомії.



Виставка "Всесвіт Тіла" / Фото: пресслужба