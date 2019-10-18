Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 18 – 20 жовтня

Золота пора у самому розпалі, а вихідні стартують вже від завтра! Після робочого тижня важливо вдосталь відпочити та набратись сил і позитивних емоцій. В останньому вам точно згодиться афіша найцікавіших заходів в столиці України.

Читайте далі афішу подій у Києві на 18-20 жовтня.

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Всесвіт Тіла

ВДНГ, 4 павільйон

До 31 жовтня, 20:00

Вартість: 350-400 гривень

Придбати квитки

"Body Worlds" – найвідоміша гастрольна виставка в світі, кількість відвідувачів якої вже давно сягнула позначки в 50 мільйонів відвідувачів. Уперше "Всесвіт Тіла" відкрилась в Токіо в 1995 році, та віттоді побувала в більш ніж 50 музеях і майданчиках Північної Америки, Європи та Азії. І ось нарешті, наприкінці літа, експозиція вперше завітала до України та зупинилась до 31 жовтня в 4 павільйоні київського виставкового центру. Це анатомічна подорож, яка розкриє шокуючі таємниці людського організму на прикладі справжніх тіл, збережених після смерті спеціальним методом бальзамування, винайденим німецьким доктором Гюнтером фон Хагенсом.



Всесвіт Тіла

Lords of the Sound

Палац "Україна"

18 жовтня, 19:00

Вартість: 350-1250 гривень

Придбати квитки

Оркестр "Lords of the Sound" святкує перший ювілей – 5 років насиченого концертного життя, протягом якого проект став одним з найбільш затребуваних колективів України. Музиканти не раз виходили до аудиторії в різноманітних амплуа, презентували багато концертних програм і кожного разу розширювали звичний багатьом формат оркестрових оркестрів, якомога далі відходячи від стереотипного академізму, який відлякував масового слухача. Цього разу "Лорди" зібрали найтоповіші саундтреки з найулюбленіших фільмів і серіалів, які встигли стати справжньою класикою: "Шерлок Холмс", "Реквієм за мрією", "Кримінальне чтиво", "Матриця", "Мулен Руж", "Гра Престолів", "Майстер і Маргарита" та інші!



Lords of the Sound

Carbon Based Lifeforms!

Atlas

19 жовтня, 18:30

Вартість: 890-1890 гривень

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Психоделічний ембієнт від колишніх резидентів французького лейблу Ultimae Records (Solar Fields, Aes Dana, I Awake та багато інших) – Carbon Based Lifeforms, чиє ім’я можна побачити серед хедлайнерів найбільших psytrance-фестивалів світу. У Києві класики сучасної транс-музики виступлять з яскравим сценічним шоу на підтримку нового альбому "Derelicts". Журнал Billboard вніс платівку до топ-12 кращих електронних релізів – не пропустіть виступ цього надзвичайного шведський дуету 19 жовтня в клубі Atlas.



Carbon Based Lifeforms!

Танці з зірками

Експоцентр України

20 жовтня, 19:30

Вартість: 800-3000 гривень

Придбати квитки

Наприкінці тижня у вас з’явиться можливість наживо побачити найяскравіше українське супер-шоу "Танці з зірками". Атмосфера на танцювальному майданчику загострюється з кожним ефіром, а це означає, що на глядачів чекають ще більше пристрастей, інтриг, несподіваних творчих рішень та гарних танців! Приходьте на зйомки прямого ефіру в Експоцентрі України, станьте частиною легендарного шоу і проведіть вечір разом із суперзірками! Не нехтуйте нагодою наживо зануритися у вир танцювальних подій, побачити своїх кумирів та просто насолодитися хорошою музикою та запальними танцями.



Танці з зірками

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Парк на ВДНГ

Виставковий Центр

10:00 – 22:00

Вхід: вільний

Афіша та сайт

У столиці будь-яким заходам і концертам знайдеться якісна альтернатива. Наприклад, можете насолодитися останніми теплими днями на території Виставкового Центру – в парку на ВДНГ! Тут знайдеться все: спортивні майданчики, розваги для любителів активного способу життя, фудкорти, дитячі зони, мотузковий парк, контактний зоопарк, сімейні розважальні квести та навіть пейнтбольні батли між друзями. У п'ятницю радимо приділити час повно-купольному шоу "Elton John by Alex Kozar" в центрі сімейного дозвілля "Teleport360", а зранку в неділю приходьте на фотопрогулянку "Осінній настрій"!



Парк на ВДНГ

Всі фото: пресслужба