Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада

За вікном– вже початок листопаду, а поряд з цим – короткі сонячні дні і довгі вечори. І хоч здається, що після робочих днів зовсім нічого не хочеться, на порозі вихідні, а отже час звільнитися від похмурої бентеги та відправитися на пошуки свіжих, приємних вражень. Читайте далі афішу подій у Києві на 1 – 3 листопада.

У Києві завжди знайдеться місце, де можна цікаво провести свій вільний час, набратися приємних вражень та енергії. І цими вихідними на нас чекає чимало захоплюючих подій.

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Різдвяна Фабрика Мрій

ВДНГ, павільйон №2

2 листопада, з 10:00

Вартість: 200 гривень

Придбати квитки

Цього року на ВДНГ відчинить двері для всіх охочих абсолютно нова казкова резиденція, сеанси якої стартують вже на початку листопада і триватимуть до 19 січня, аж поки не закінчаться основні новорічні святкування. Відвідайте робочий кабінет чарівних ельфів, дізнайтесь, як виробляють гарні прикраси для лісової зеленої красуні і навіть власноруч візьміть участь в створенні прикраси, щоб напередодні Нового Року повісити її на ялинку в себе вдома. Беріть дітей, запрошуйте всю сім'ю, та приходьте до павільйону №2, щоб опинитися в зимовій казці!



Різдвяна Фабрика Мрій

The Great Gatsby Ballet

Палац "Україна"

2 листопада, 19:00

Вартість: 200-2450 гривень

Придбати квитки

Суперсенсація від світу балету, унікальний спектакль, який незмінно збирає аншлаги на головних європейських майданчиках! Це "Великий Гетсбі" – успішний та неймовірно амбітний український проєкт, що відзначає в цьому році свій перший невеликий 5-річний ювілей. На вас чекає фантастична подорож історією Скотта Фіцджеральда, тому виступ наповнений посиланнями до літератури, кінематографу і театральним постановкам. 2 листопада в Палаці "Україна" будуть сучасні танцювальні формати та класичні балетні постановки в супроводі симфонічного оркестру, та під керівництвом талановитих представників світової культури!



The Great Gatsby Ballet

Виставка "Всесвіт Тіла"

ВДНГ, павільйон №4

До 1 грудня, з 09:00

Вартість: 350 гривень

Придбати квитки

Виставку німецького доктора Гюнтера фон Хагенса "Всесвіт тіла: Body Worlds" продовжили ще на один місяць, до 1 грудня, аби всі охочі нарешті встигли побачити цю незвичайну анатомічну експозицію. Дізнайтеся таємниці людського організму, зрозумійте як працюють численні процеси всередині нашого тіла, та найголовніша інформація – як зберегти здоровий організм на все життя! Розкрити секрети анатомічної виставки ви зможете за допомогою мультимедійних установок і справжніх людських тіл, збережених після смерті спеціальним методом бальзамування.



Виставка "Всесвіт Тіла"

LAUD

Caribbean Club

1 листопада, 19:00

Вартість: 250-650 гривень

Придбати квитки

Людям подобаються історії шаленого успіху, який досить часто супроводжує представників шоу-бізнесу, героїв у жанрі "рок-н-рол" і всіх інших музикантів. LAUD знадобилося понад два роки, аби вирости з учасника телевізійного талант-шоу "Голос" – у невіддільного представника сучасної поп-сцени. Сильний голос у стилі "soul" з характерним тембром, чарівні мелодії з приголомшливого дебютного альбому "Музика" і статус нової зірки української музики – цього виявилось достатньо, щоб повністю з головою зануритися в музику LAUD і насолодитися його довгоочікуваним великим сольним виступом у київському клубі Caribbean Club!



LAUD LAUD

Всі фото: пресслужба