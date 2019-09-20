Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 20 – 22 вересня

Кожні вихідні можуть увійти у ваші спогади, якщо їх наповнити яскравими та незабутніми подіями. У Києві організатори планують чимало заходів, які зможуть вас здивувати.

Нетипові виставки, яскраві та приголомшливі фестивалі за участю голлівудських зірок, виступи іноземних гуртів, появу яких в Україні чекали роками – цей вікенд зможе стати одним із найкращих у вашому житті. Тож не засиджуйтесь на роботі та поспішайте спланувати незабутні вихідні у Києві.

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Body Worlds

ВДНГ, 4 павільйон

31 серпня – 31 жовтня

Вартість: 350-400 грн. / Придбати квитки

Оригінальна виставка німецького лікаря Ґунтера фон Гаґенса пропонує відвідувачам унікальну можливість вивчити біологію та фізіологію людини, побачити драматичні наслідки хвороб на організм. Місцеві експонати – це не просто майстерно виліплені ляльки, а справжні людські тіла, збережені на доволі тривалий термін після біологічної смерті завдяки спеціальному методу бальзамування – "пластинації". Пройти цю виставку від початку до кінця може опинитись дійсно дивовижним досвідом, який здатен повністю змінити ваше уявлення про власне здоров'я.



Оригінальна виставка у Києві / Фото: пресслужба

Літо на ВДНГ

до 29 вересня, с 10:00

Вхід безкоштовний

Розклад і детальна інформація

Листя жовтіє, на вулиці вже стає прохолодно, але на території київського ВДНГ досі триває літо! І триватиме до 29 вересня, коли проект "Літо на ВДНГ" оголосить про завершення розважального сезону. Встигни насолодитися останніми теплими днями, запроси друзів на барбекю у "Колибі", "Пікнік Саду" та Sport Family Park, приходь послухати музикантів на "Поляну", дивитися кіно і смачно поїсти на фудкорті, дивись на спортивні змагання або приєднуйся до спортсменів – взагалі, відчувай себе як вдома! Більше корисної інформації та розклад майбутніх подій, фестивалів або майстер-класів ви знайдете на сайті проекту.



Літо на ВДНГ: які заходи плануються / Фото: пресслужба

Evanescence

Stereo Plaza

20 вересня, 20:00

Вартість: 1250-4500 грн. / Придбати квитки

Шість років. Саме стільки фанатам довелося чекати нового альбому одного з головних готик-рок колективів нульових. Не дарма Evanescence запали в душу мільйонам і стали кумирами молоді: фантастичне звучання, похмурі тексти та приголомшлива вокальна міць фурії Емі Лі забезпечили вічну любов шанувальників. І ось, гурт повертається до України з новою платівкою "Synthesis" і, по завіренню артистів, таких Evanescence ще ніхто не чув – вийшов дивовижний синтез року, оркестрової та електронної музики. До зустрічі 20 вересня в Stereo Plaza!



Виступ гурту Evanescence / Фото: пресслужба

Стендап-комедія "Бабине літо"

Caribbean Club Concert Hall

20 вересня, 20:00

Вартість: 190-450 грн. / Придбати квитки

У Києві відбудеться вечір україномовної стендап-комедії, присвячений останньому теплому періоду року. На одній сцені зберуться 6 супер-коміків, відомих глядачам за різними ТВ-шоу. Це новий крок українського стендапу, свіжий подих стендап-комедії рідною мовою, в якій кожен впізнає себе.



Стендап-комедія "Бабине літо" / Фото: пресслужба

Comic Con Ukraine 2019

Арт-завод Платформа

21 – 22 вересня

Вартість: 500-800 грн. / Придбати квитки

Ще кілька років тому важко було уявити існування настільки масштабних тематичних фестивалів як Comic Con Ukraine, але зараз усі гіки, косплеєри, анимешники, кіномани, геймери, любителі коміксів і настільних ігор країни знають, де будуть знаходитися 21 – 22 вересня. Наймасштабніший конвент України вже другий раз запрошує фанатів гік-культури до арт-заводу Платформа, обіцяючи, що в цей раз територія фестивалю стане ще більше! Веселощі в форматі нон-стоп: косплей-дефіле, k-pop змагання, величезний маркет з тематичним стафом, презентації книг, лекції від письменників і художників, інтерв'ю та автограф-сесії зі знаменитостями (Денні Трехо і Джон Ромеро) – щоб встигнути побачити усі цікавинки, радимо приходити на Comic Con якомога раніше.



Фестиваль Comic Con Ukraine / Фото: пресслужба

Yarmak. Svoe Kino

Зелений Театр

21 вересня, 19:00

Вартість: 350-700 грн. / Придбати квитки

Справжній український андеграунд пробивається до вершини, зазиває на танцмайданчик усіх приємних людей, збирає концертні зали та готується стрибнути вище голови! Yarmak – один з найвідоміших виконавців, хоча його кліпи не побачити в ефірі телеканалів, а пісні не почути в ротації радіостанцій. Його неможливо загнати в рамки одного жанру або творчої екосистеми, тому артист готується до незвичайного експірієнсу – зняти власний фільм. І кожен з нас може внести свою лепту, адже гроші з проданих на концерт квитків будуть витрачені на знімальний процес. Зустрінемося 21 вересня в культовому "Зеленому Театрі" (і далі в усьому ще 15 містах України) – вас чекає справжній український реп для справжніх фанатів!



Виступ Yarmak у Києві / Фото: пресслужба