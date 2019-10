Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня

Робочий тиждень потрібен не тільки для того, щоб працювати, але і щоб ретельно спланувати наступний вікенд. Для кожного, хто ще не визначився з тим, якими подіями наповнити прийдешні вихідні, ми підготували перелік найяскравіших подій цього тижня.

Читайте далі афішу подій у Києві на 26-27 жовтня і організовуйте свій яскравий вікенд!

ONUKA & NAONI

МЦКМ "Жовтневий Палац"

25 жовтня, 19:00

Вартість: 1300-2400 гривень

Розповідати про концерти ONUKA з народним оркестром NAONI досить просто, тому що проект Нати Жижченко не потребує в зайвому представленні. Після феєричного виступу в антракті пісенного конкурсу "Євробачення-2017" вона безумовно стала однією з головних культурних одиниць, за яким слідкують слухачі в закордонних країнах і яка формує їх сприйняття сучасної України. Її концерти перетворилися в грандіозні шоу, але в основі завжди залишається музика та численні форми її відтворення. Останній її альбом MOZAIKA це демонструє якнайкраще, тому не бачимо приводу не зустрітися 25 жовтня в Жовтневому Палаці!



Matrang

Stereo Plaza

25 жовтня, 20:00

Вартість: 600-2200 гривень

Matrang – один з головних і найбільш популярних виконавців відомого лейбла "Газгольдер". Його виступи відрізняються особливою атмосферою та душевністю, тому якщо ви фанат реп-культури, або творчості Алана Хадзарагова, пропускати такий рідкісний сольний концерт в Україні вкрай небажано. Зірка російськомовного хіп-хопу прославився завдяки синглу "Медуза", який набрав вірусну популярність в інтернеті та очолював топ-переглядів на YouTube серед українських користувачів. Навіть якщо ви ще якимось чином не знайомі з його дискографією – відкрийте для себе безмежний космос Matranga 25 жовтня в малому залі Stereo Plaza.



The Rasmus

Stereo Plaza

26 жовтня, 20:00

Вартість: 950-2550 гривень

Приготуйтесь до невеликої порції приємної ностальгії з епохи нульових, коли на стіні кожного другого підлітка висіли плакати з The Rasmus, а всюдисуща пісня "In the Shadows" змушувала серце битися частіше. Дев'ять студійних альбомів, безліч музичних нагород, мільйони прихильників – за 15 років з виходу альбому "Dead Letters" найвідоміша фінська група подорослішала, але в честь ювілею зробить фанатам приємне та відправиться в гастрольний тур, щоб порадувати по-справжньому осінніми рок-баладами.



Всесвіт Тіла

ВДНГ, 4 павільйон

До 1 грудня, 20:00

Вартість: 350-400 гривень

Вітаємо всіх, хто вже неодноразово чув про супернезвичайну виставку "Всесвіт Тіла", хотів її відвідати, але все ніяк не знаходив вільного часу. У зв'язку з її феноменальною популярністю серед киян, її продовжили на ще один місяць – до 1 грудня! Прогулятися між мультимедійних стендів і забальзамованих людських тіл у якості експонатів виставки – шокуючий, але незабутній експірієнс, який може змінити ваше уявлення про власний організм, здоров'я та життя.



ВДНГ

Виставковий Центр

10:00 – 22:00

Вхід: вільний

І якщо ви плануєте все ж таки побачити виставку "Всесвіт Тіла" – залишіться на ВДНГ ще на якийсь час, щоб розважитися та насолодитися теплим днем. У парку стільки розваг, що цілком реально більше нікуди не ходити та нічого не робити. Мотузковий парк, велопрогулянки, басейни, квадроцикли, майстер-класи, лекції, фестивалі, кіноперегляди, музичні концерти, виступи комедійних авторів – всього в одному тексті не перелічити. На цих вихідних варто звернути увагу відразу на два заходи: в павільйоні №19 відбудеться головний столичний ярмарок Happy Scary Birthday Кураж Базар, а діти можуть цікаво та повчально провести тиждень канікул в осінньому таборі "Туристичний Київ"!