Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня

Не вистачає яскравих емоцій та вражень у сірі та вже холодні будні? Тоді саме час відірватись та насолодитись відпочинком у прийдешні вихідні.

А для найпалкіших любителів атмосферного та крутого відпочинку ми підготували для вас традиційну підбірку подій.

Всесвіт Тіла

ВДНГ, 4 павільйон

До 31 жовтня, 20:00

Вартість: 350-400 гривень

"Body Worlds" – найвідоміша пересувна виставка, кількість відвідувачів якої вже давно перевалило позначку в понад 50 мільйонів відвідувачів. Уперше "Всесвіт Тіла" представили в Токіо в далекому 1995 році, але вона викликала такий великий резонанс серед суспільства, що з того часу вона завітала до 50 музеїв і творчих майданчиків Північної Америки, Європи та Азії. Наприкінці серпня експозиція вперше завітала до України та відкрила свої двері для всіх охочих у 4 павільйоні київського ВДНГ. Анатомічна подорож розкриє всі шокуючі таємниці людського організму на прикладі справжніх тіл, які після смерті зберегли завдяки спеціальному методу бальзамування. Ви готові змінити власне уявлення про людське тіло і побачити жахливі наслідки шкідливих звичок на внутрішні органи? Готові дізнатися, як жити довго та зберегти здоров’я? Тоді приходьте на "Body Worlds" – виставка відкрита для відвідувань до 31 жовтня.



Відкриття виставки "Тель-Авів від А до Я"

Музей історії Києва

4 жовтня

В рамках виставки "Тель-Авів від А до Я" команда ізраїльських художників представить серію постерів, присвячених 110-річчю міста. На них зображені пам'ятні місця Тель-Авіва через символи алфавіту івриту.



Brunettes Shoot Blondes

Atlas

4 жовтня, 20:00

Вартість: 350-990 гривень

Справжнє свято для прихильників якісного інді-року! Криворізький гурт Brunettes Shoot Blondes колись був відомий серед тісного кола шанувальників британської музики, яке було джерелом натхнення. Але потім хлопці випустили вірусний кліп на пісню "Knock Knock", який своїм креативом нагадував схожий підхід американського гурту OK Go. Згодом Brunettes Shoot Blondes записали перший альбом "Bittersweet", і хоча з моменту релізу пройшло багато часу, він досі звучить сучасно і цікаво. Останнє, що ви могли чути про них – участь у Нацвідборі до Євробачення і кліп на пісню "Houston", для якого BSB створили гібридний чудо-рояль з 20 музичними інструментами! Тому, насамперед, 4 жовтня хлопці презентують новий альбом, але для старих фанатів великий сольний концерт – не менш важлива та приємна подія.



Old Car Land

Музей Авіації

4-6 жовтня, з 09:00

Вартість: 150 гривень

Щорічна виставка ретро-автомобілів Old Car Land збирає фанатів олдскульної техніки зі всієї країни! Тим паче, що кожного разу масштаби експозиції перетинають рекордної позначки. З 4 по 6 жовтня на традиційній локації Музею Авіації ви маєте нагоду ознайомитись з колекцією класичних моделей середини та початку XX ст., та багатьох інших, не менш цікавих, експонатів. Приходьте на дрифт-шоу, відпочиньте на фудкорті зі смачною їжею, зіграйте з дітьми в залі класичних ігрових автоматів, та не забудьте зробити багато яскравих фотографій на пам’ять в селфі-зонах!



Kyiv Food and Wine Festival

ВДНГ

5-6 жовтня, з 11:00

Вартість: 150-200 гривень

Kyiv Food and Wine Festival святкує перший 5-річний ювілей. На тринадцятій за рахунком події прихильники витончених смаків отримають змогу скуштувати понад 300 різноманітних сортів українського вина і не меншу кількість сирів, як від крафтових українських виробників, так і найвідоміших іноземних брендів. Джазові ритми музичної сцени, виставка виноробства, устричний батл, можливість почавити виноград як Адріано Челентано, школа дегустації вина, йога з бокалом улюбленого напою, дитяча зона з творчими майстер-класами та ще багато цього цікавого чекає на вас 5-6 жовтня!



Концерт "I am waiting for you last summer"

Mezzanine

5 жовтня, 20:00

Вартість: 300 гривень

Російська група "I am waiting for you last summer", що виконує пісні із суміші построку та індітроніку, є одним з найцікавіших проектів на сцені Східної Європи. Крім того, на концерті у фанатів буде можливість почути наживо матеріал з їх майбутнього альбому.



Pokaz Trio

Caribbean Club

5 жовтня, 19:00

Вартість: 170-590 гривень

Pokaz Trio – джаз-бенд з Одеси, який у 2016 створив піаніст і композитор Андрій Показ. До музичного складу також входять барабанщик Яків Тарунцов і басист Євген Мірмір. У своїй музиці Pokaz Trio виходять за межі джазу, об'єднуючи класику, етнічну та електронну музику – все згідно з останніми музичними трендами! Їх перший альбом "Kintsugi" вийшов на норвезькому джазовому лейблі, а сам гурт подорожував світом і виступав на найкращих джазових фестивалях, тому сумніватися в їхньому професіоналізмі не доводиться. Хочете культурного просвітництва? Відповідь: джаз або класика? А оскільки є можливість поєднати ці два напрямки, то гріх відмовляти собі в такому задоволенні.



Гра "Futurism"

Арт-завод "Платформа"

5 жовтня, 17:00

Вартість: 550 гривень

Незвичайний спосіб задуматися про майбутнє, на яке впливають екологічні зміни і штучний інтелект. У цій грі кожен учасник заздалегідь отримує роль персонажа і може взаємодіяти з акторами і світом навколо, безпосередньо змінюючи сюжет постановки.



Junior Fashion Week

КВЦ Парковий

10-13 жовтня, 12:00-19:00

Вартість: 100-300 гривень

Найвідоміші бутіки і дизайнери країни зберуться на чотирі дні разом, щоб представити головні тренди дитячої моди, а також показати свої нові колекції на сезони осінь-зима 2019-2020. Представляти модні колекції на подіумі будуть діти зірок: у показах братимуть участь доньки співачки Камалії, син Ірини Білик, донька Гайтани, діти відомих телеведучих та бізнесменів. У перервах між показами на гостей чекатимуть цікаві майстер-класи, лекції та фотозони. Участь у них – безкоштовна. А найприємніше те, що придбати речі можна буде прямо з подіуму. Деякі зі знижками до 50%. Пропонуватимуть: шкільну форму, теплий одяг і навіть вечірні костюми і сукні малюків.