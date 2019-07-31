Куди піти у Барселоні: мальовничі місця, від яких перехоплює подих

Іспанська Барселона зі своїми архітектурними шедеврами, розкішними пляжами та колоритними вулицями не зможе залишити вас байдужими. Відвідавши місто раз, захочеться повертатися знову й знову. Де варто погуляти у столиці Каталонії та на які пам'ятки та місця звернути увагу – читайте далі.

Саграда Фамілія

Будівництво Сагради Фамілії, або ж Храму Святого Сімейства, розпочалось у Барселоні у 1882 році. Спочатку проект церкви розробляв архітектор Франсіско дель Вільяр. Проте згодом його замінили на Гауді і той повністю переробив проект, виконавши його в стилі модерну.

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Як і в більшості випадків, Гауді не готував попередніх планів робіт. Він розробляв загальні риси основних елементів, а вже потім імпровізував у деталях.



Саграда Фамілія у Барселоні

Архітекор з особливим трепетом ставився до внутрішнього оформлення храму. Колони, які підтримують склепіння, символізують апостолів та святих, яким присвячені парафіяльні церкви Каталонії та Іспанії.



Храм Святого Сімейства зсередини

Для колон Гауді використовував різні види багатокутників, які змінюють форму при русі вниз. Вони нагадують гігантські дерева, на кронах яких застигло небесне склепіння.

Це буде схоже на ліс. М'яке світло литиметься через віконні пройми й вам здаватиметься, що це світять зорі,

— писав про свій витвір Гауді.

Митець працював над храмом упродовж 35 років, та за цей час йому вдалося звести й оформити лише Різдвяний фасад, а також чотири вежі над ним. Антоніо Гауді трагічно загинув у 1926 році, потрапивши під трамвай неподалік церкви.

Після його смерті роботи над храмом продовжилися, та через Громадянську війну в Іспанії на декілька років були зупиненими. Під час війни каталонські анархісти зруйнували модель собору й знищили креслення Гауді.

Згодом роботи відновили, для розрахунку конструкцій собору почали застосовувати комп'ютерні моделі. А в середині 1990-х навіть виникали суперечки щодо доцільності продовження робіт навколо недобудованої церкви. Та все ж проект продовжили. Попередньою датою завершення будівництва вказується 2026 рік – саме тоді виповнюється сто років з дня загибелі автора проекту Антоніо Гауді.

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Коли відвідати та скільки це коштує? Будівля Саграда Фамілії є однією з візитних карток Барселони й щороку приймає безліч туристів. Впродовж року її можна відвідати з 9:00 до 18:00, а влітку — до 20:00. Вартість квитка коливається від 10 до 15 євро.

Будинки Гауді

Хоча чимало туристів вирушають у Барселону для того, щоб подивитися на головну роботу Антоніо Гауді – Храм Святого Сімейства, та це – не єдиний витвір його мистецтва в місті.

Будинок Вісенса. У 1878 році молодий підприємець Мануель Вісенс замовив будинок. Щоб прикрасити його Гауді доклав всю свою фантазію й заодно прорекламував кераміку чоловіка. Цей будинок був першою самостійною спорудою Гауді.



Будинок Вісенса на Carrer de les Carolines, 24

Будинок Батльо. Місцеві жителі називають його "будинком з кістками", адже балкони будівлі частково нагадують черепи з дірками на місці носа та очей. У 1901 році підприємець Жузеп Бал Батльо попросив митця перебудувати фасад, проте той запропонував зробити реконструкцію будинку не лише зовні, але й в середині. Частину оригінальних меблів виставлено у музеї Гауді у парку Гуель.



Будинок Батльо на Passeig de Gràcia, 43

Будинок Міла. Також відомий як Ла Педрера. У цьому проекті Гауді майже не використовував прямі лінії. Тому фасад будівлі може дещо нагадувати схвильоване море. Прикрасами головного фасаду є птахи, які наче готуються до відльоту. Квартира на сьомому поверсі, оформлена у стилі 20-х років XX століття, разом з горищем та терасою на даху доступна для відвідувачів. На інших поверхах розміщуються офіси, у деяких квартирах мешкають люди.



Будинок Міла на Provença, 261-265

Парк Гуель

Парк Гуель будували з 1900 по 1914 рік, це – ще одне творіння легендарного Гауді. За приклад митець взяв принцип англійських парків, однак доповнив свій сад архітектурними роботами в стилі модерну.

Cпочатку парк задумувався як елітне поселення для місцевої буржуазії. Та охочих оселитися там виявилося небагато: було продано лише 2 з 86 земельних ділянок, згодом їх викупила мерія.



Незвичні архітектурні рішення у парку Гуель / Фото 24 каналу

Центральне місце у парку займає нерівна площа, краї якої є 150-метровою змієвидною лавкою, створеною Жузепом-Марією Жюжолем. Ця лавка, як чимало інших елементів, вкрита маленькими шматочками різноколірної кераміки.

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Парк займає площу 17,18 гектарів та є одним з найбільших у Південній Європі. Там ви зможете насолодитися неймовірними краєвидами, відпочити серед природи, а також відвідати будинок-музей знаменитого Гауді.



Парк Гуель у Барселоні

Коли відвідати та скільки це коштує? Зайти у парк Гуель можна з 10:00 до 19:00 щодня, включно зі святковими датами. Однак, варто перевіряти інформацію на сайті, адже у залежності від сезону графік роботи може мінятися. У парку є безкоштовна та платна зони. Вхідний квиток у платну, де розташована більшість творінь Гауді, обійдеться від 5 до 8 євро.

Ла Рамбла

Найвідоміший бульвар Барселони, розташований між площею Каталонії та Старим Портом. Ла-Рамбла — це не одна довга вулиця, а декілька коротких, кожна з яких має слово rambla у своїй назві. З каталонської це слово перекладається як водяний потік, який переривається.



Вулиця Ла Рамбла у Барселоні

Відомий іспанський поет Федеріко Гарсіа Лорка свого часу писав, що лише Ла-Рамбла мала би бути єдиною вулицею на світі, яка ніколи не повинна закінчуватися. "Що сказать про Рамбла можна? Я б хвалив її стократ! Рамбла! Ти не менш відома, ніж Париж та Монтсеррат", – описував він.



Вулиця Ла Рамбла у Барселоні

Візитівками вулиці є не лише міми – живі статуї, але й також кишенькові злодії, які часто грабують туристів навіть посеред білого дня.

На що звернути увагу? Протяжність вулиці складає 1,2 кілометра. Почати прогулянку варто біля 60-метрового пам'ятника Колумба або ж від площі Каталонії.

Готичний квартал

Це – історичний центр Барселони, найстаріший район міста. Йому характерне типове для середньовічних міст хаотичне планування. Квартал складається з вузьких кривих вуличок, чимало з яких закриті для проїзду.

Над кварталом здіймається шпиль Собору Святого Хреста та Святої Євлалії. Саме він є резиденцією архієпископа Барселони й головним собором міста, а не Саграда Фамілія, як заведено думати.



Собор Святого Хреста та Святої Євлалії на Pla de la Seu

На що варто звернути увагу? Саме там розташовані міська ратуша та будівля уряду Каталонії. А ще музей історії Барселони, знаменитий музей Пікасо та Королівська площа. Разом з кварталами Ла Рібера і Ель Раваль Готичний квартал утворює Старе місто.

Пагорб Монжуїк

Висота пагорбу становить 173 метри. Там Барселона приймала літні Олімпійські ігри 1992 року. Є дві основні версії щодо погодження його назви: Монжуїк може бути "горою Юпітера" або ж "єврейською горою".

У 1640 році на пагорбі побудували фортецю Монжуїк. Зараз там розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається незрівнянний вид на Барселону та порт. Крім цього, на пагорбі є Іспанське містечко, в якому представлені будівлі, характерні для різних регіонів країни.



Панорама, яка відкривається з пагорба

Для Всесвітньої виставки, яка відбувалася в місті у 1929 році, і для якої власне побудували пагорб, спорудили "співаючі фонтани" та Національний палац разом з Національним музеєм мистецтв Каталонії.

Коли відвідати та скільки це коштує? Вхід на територію пагорбу безкоштовний. Режим роботи музею мистецтв: з вівторка по суботу з 10:00 до 18:00, а у неділю та святкові дні з 10:00 до 15:00. Квиток обійдеться від 12 євро.

Пагорб Тібідабо

Висота пагорбу над рівнем моря – 512 метрів, це найвища точка міста і всього гірського хребта Кольсерола. Назва походить від латинського перекладу Євангелія від Матвія й означає "Тобі даю".

Звідти відкривається мальовничий міст на все місто, тож місце користується популярністю серед мандрівників. На схилах гори розташований парк Тібідабо з оглядовою вежею та атракціонами. На вершині побудований храм Святого Серця.



Пагорб Тібідабо у Барселоні

Цей католицький собор XIX століття можна побачити ледь не з будь-якої точки міста. Проте через віддаленість від центральних туристичних маршрутів побачити його вдається не кожному.

Коли відвідати та скільки це коштує? Храм відкритий для відвідувачів з 8:30 до 20:00, вхід безкоштовний. На оглядовий майданчик церкви можна піднятися лише ліфтом за 2 євро. Парк атракціонів працює влітку з середи по неділю з 12:00 до 22:00, в інші місяці тільки по вихідних та на свята. Інколи він закривається раніше, актуальну інформацію на час вашого візиту варто уточнювати на офіційному сайті. Вартість квитків стартує від 10 євро для дітей та пенсіонерів та 28 євро для дорослих.

Бункер дель Кармель

Бункер побудували в 1937 році у розпал громадянської війни. Він був серцем оборони й головним бункером міста. Згодом його демонтували й він перетворився в один з найкращих оглядових майданчиків міста. Унікальний тим, що звідти відкривається вид на 360 градусів.



З бункера відкривається чудовий панорамний вид / Фото 24 каналу

Це місто варто відвідати принаймні двічі: вдень та коли місто огортають сутінки. Якщо з бункера дивитися на море, можна побачити головні пам'ятки міста: піки Катедрального собору, вежу Агбар, храм Святого Сімейства й пагорб Монжуїк, а якщо на гори – то парк Гуель, пагорб Тібідадо й вежу Колсерола. Місцеві стверджують, що звідти видно майже всю Барселону.



Неймовірний вид з бункера вночі

На що варто звернути увагу? Це місце користується популярністю переважно серед місцевої молоді, тож там не так часто можна побачити натовпи туристів. А ще перебування там – абсолютно безкоштовне.

Старий порт

Барселона – портове місто, тож ще одним її символом є Старий порт, розташований поруч зі знаменитою статуєю Колумба. Її, до речі, побудували до Всесвітньої виставки 1888 року саме там, куди відомий мореплавець повернувся зі своєї першої подорожі до Америки.



Монумент Колумбу на Plaça Portal de la pau

У 1992 році після масштабної реконструкції до Олімпійських ігор 1992 року Старий порт повернули до життя. Адже до того часу він був досить занедбаним. Нині там розташовані безліч човнових причалів, музеїв, ресторанів, а також оглядових майданчиків.

Між головним портом та Олімпійським селом розташований район Барселонета. Це – мережа вуличок XVIII століття, де традиційно оселялися мореплавці та рибалки.

На що звернути увагу? Звичайно, не можна обійтися без прогулянки вздовж набережної. Крім цього, поблизу розташований музей історії Каталонії, а ще – сучасний торговий центр Maremagnum.

Тріумфальна арка

Побудована до Всесвітньої виставки у 1888 році, саме під нею можна було проїхати до центрального входу виставки. 30-метрову арку спорудили з червоної цегли в стилі неомудехар, який був дуже поширеним у 19 столітті. У верхній частині вона прикрашена гербом Барселони, а також гербами 49 іспанських провінцій на фасадах.



Тріумфальна арка на Passeig de Lluís Company

Стадіон "Камп Ноу"

Стадіон ФК "Барселона" не залишають без уваги туристи, а особливо футбольні фанати. Це – найбільший європейський стадіон й найбільший приватний стадіон у світі. Там одночасно може перебувати до 99 300 осіб.

Його загальна площа – понад 55 000 квадратних метрів. Після того, як королівський клуб "Реал Мадрид" почав будівництво стадіону "Сантьяго Бернабеу", уряд Каталонії вирішив побудувати поле й для свого футбольного клубу.



Стадіон "Камп Ноу" на C. d'Arístides Maillol, 12 / Фото 24 каналу

Квиток на екскурсію Barcelona FC Camp Nou Experience дає доступ за лаштунки клубу (наприклад, можна зайти у роздягальню футболістів, президентську ложу, пройтися тунелем, по якому гравці виходять на поле, чи посидіти на лаві запасних), в музей, а також у мультимедійний центр. Екскурсія самостійна, тож екскурсоводів там не буде. Проте вздовж всього маршруту стоять таблички з інформацією. Щоб отримати детальнішу інформацію про експонати, можна придбати аудіогід.

Коли відвідати та скільки це коштує? Ціна на екскурсійні квитки стартує від 22 євро для дітей, студентів і пенсіонерів та 28 євро – для дорослих. Білети на матчі можна придбати від 40 євро. Стадіон відкритий для гостей з 9:30 до 19:30, за винятком періоду з 7 січня по 13 квітня та з 14 жовтня по 15 грудня. Тоді по буднях та у суботу він працює з 10:30 до 18:30, а в неділю з 10:30 до 14:30. Розклад може змінюватися через проведення матчів.

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Гарних подорожей!