Куди піти у Києві: афіша 12-18 липня

Київ настільки насичений яскравими подіями, що вихідні 13-14 липня затягнуться аж до 18 липня! Тому ви точно знайдете захід, який буде вам близький до душі і на якому ви зможете відпочити наступного тижня навіть після завершення робочої зміни.

Тому, що підготували для вас організатори подій в столиці України – читайте в нашій традиційній підбірці.

Improv Live Show

Caribbean Club

12 липня, 20:00

Вартість: 190-790 гривень

Поки колишній лідер головного гумористичного проекту захищає інтереси країни на міжнародній арені, студія "Квартал 95" продовжує розвивати індустрію комедії в Україні. А проект "Improv Live Show" продовжує збирати фанатів акторського мистецтва і незвичайного гумору. Особливість проекту, як і раніше, у повній імпровізації, ніяких заздалегідь заготовлених номерів, сценок або реакцій. Теми для скетчів пропонують люди з глядацького залу, а найкращі стендапери нашої з вами країни намагаються зберегти спокій, гідність та спритно (а головне – смішно!) викрутитись з запропонованої ситуації. Живий діалог та справжні емоції учасників – це рідкість для ТБ-формату, але буденність для Improv Live Show у Caribbean Club.



Дикий Театр: "Рентген"

ВДНГ, 13-й павільон

12-13 липня, 21:15

Вартість: 300 гривень

Напевно, багатьом спадало на думку трохи більше дізнатися про театральне життя, побачити різноманітні вистави та отримати новий досвід. "Дикий Театр" – одна з найвідоміших театральних труп Києва, кожен їхній проект може не тільки епатувати, але й здивувати, відкрити щось нове у горизонтах сприйняття реальності. Чого чекати від вистави під назвою "Рентген", яку організатори рекомендують тільки сміливим глядачам? Це імерсивна вистава (тобто, в якій задіяні всі органі почуттів), де немає ні акторів, ні режисера, а є тільки електронний голос, інструкціям якого треба слідкувати, і ви. Якщо ви зможете виконати усі вказівки потойбічного голосу, то зможете дізнатися таємницю і думки людини, яка сидить навпроти.



Асука Учіда

Кірха Святої Катерини

13 липня, 18:00

Вартість: 200-300 гривень

Асука Учіда – ще зовсім молода оперна співачка, але перелік її кар'єрних перемог не поміститься в рамках нашого тексту. Здається, незабаром не залишиться престижної філармонії чи оперного театру, в якому б ще не звучав її сопрано. Асука виступала в якості соліста в Карнегі-Холл, Лінкольн-центрі, в Королівській філармонії Ліверпуля, в Міжнародному інституті вокальних мистецтв в Тель-Авіві, а зараз приїжджає до України, де в залі Кірхи Святої Катерини виконає твори Шумана, Шопена, Ліста, Рахманінова, Гуно і Гершвіна. Акомпанувати їй за фортепіано буде український музикант Денис Яворський.



IVASYUK in jazz

Caribbean Club

13 липня, 19:00

Вартість: 190-520 гривень

13 липня американська співачка Брія Блессінг та український проект ShockolaD виступлять з програмою "IVASYUK" у Caribbean Club Concert Hall. Музиканти представлять легендарні композиції Володимира Івасюка "Червона Рута", "Я піду в далекі гори", "Водограй" та багато інших в оригінальних джазових аранжуваннях. Знаменита Брія Блессінг, яка народилась у США та вже багато років проживає у Львові, разом із ShockolaD зберуться разом, щоб вшанувати музичну спадщину видатного українського композитора та поета Володимира Івасюка, переосмисливши його вічні пісні для нових поколінь. Не пропустість неймовірну колаборацію зірок!



UPARK FESTIVAL 2019

SKY Family Park

16-18 липня

Вартість: 1499-6099 гривень

Цей час настав! Вже зовсім скоро, 16-18 липня, справжні меломани, які протягом усього минулого року чекали на шалений (якщо дивитися на імена хедлайнерів) музичний фестиваль UPark Festival 2019, зможуть ним насолодитись. Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring me the Horizon, Rag'n'Bone Man, Іван Дорн, Nothing but Thieves, MO, Pale Waves, SWMRS, Missio, AJR – концентрація всесвітньо відомих і талановитих музикантів на хронометраж просто зашкалює! Крім того, цього року фестиваль відбудеться у незвичному місці – SKY Family Park, тому після танців під сценою ви зможете відпочити на шезлонгу поруч з басейном. На вас чекають сотні різноманітних розваг – буде з чого обрати! Клич своїх друзів і збирайся на UPark Festival 2019, тому що 16, 17 і 18 липня стануть найкрутішими днями цього літа!



Злата Огнєвіч

Caribbean Club

18 липня, 20:00

Вартість: 490-1990 гривень

Зорі сяють на прозоро-світлому небі, а українська зірочка-співачка Злата Огнєвіч сяє у концертних залах, та цього разу запрошує до Caribbean Club на прем’єру своєї нової, ексклюзивної музичної програми "Акустика". Якщо вам подобається мінімалістичний, але від того тільки ще більш ніжний та чаруючий, акустичний формат, то можливість почути найкращі та найвідоміші пісні улюбленої виконавиці повинна сприйматися як справжнє свято. "Танцювати", "До мене", "Долоні" та багато інших пісень, над якими працювали кращі вітчизняні композитори та хітмейкери. А нове звучання в супроводі Kaska Records Band допоможе відкрити всю чуттєву палітру музичного океану під назвою "Злата Огнєвіч".



