Куди піти у Києві на вихідні: афіша 18-20 січня

Пропонуємо вашій увазі перелік найцікавіших подій цих вихідних, серед яких неодмінно найдеться щось, що припаде до смаку. Попереду на українську столицю чекає багато концертів, фестивалів та вечірок, залишається дочекатись весни. Тим часом, читайте, куди піти на цих вихідних, 18-20 січня, у Києві.

Афіша подій 18-20 січня у Києві

Піккардійська Терція

Місце проведення: Театр імені Івана Франка

Коли: 19 січня, 16:00

Вартість: 890 – 1490 гривень

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Піккардійська Терція 19 січня у Києві

Музика робить світ кращим, вона здатна передавати атмосферу на відстані та насичувати життя яскравими фарбами. Але чи чули ви коли-небудь як звучить Різдво? Український акапельний колектив "Піккардійська Терція" в складі шести чудових музикантів влаштують таку можливість на свято Водохреща. Сучасні версії класичних колядок, народні пісні, святкові гімни і різдвяні мелодії – новорічні свята тривають!

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Моцартіана

Місце проведення: Кірха Святої Катерини

Коли: 19 січня, 18:00

Вартість: 200 – 450 гривень

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Моцартіана 19 січня у Києві

Слава австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта живе й донині. Історики та культурологи не припиняють вивчати його біографію, відкривати нові сторінки безсмертних творів, і сперечатися про вплив його творчості на світову культуру. Музика, яка насичує душу теплом, а серце – спокоєм, в незвичайному антуражі Кірхи святої Катерини звучить чарівно. Герої музичного вечора – Київський камерний оркестр під керуванням скрипаля Вадима Борисова.

Зимова Країна

Місце проведення: ВДНГ

Коли: 8 грудня – 10 березня

Вхід на територію парку – вільний

Вартість комплексного квитка на локації – 390 гривень

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Зимова Країна на ВДНГ радо чекає аж до 10 березня

"Хочу, щоб це свято ніколи не закінчувався" – ця думка відвідує не тільки дітей, а й дорослих. Як здійснити це бажання? Відвідайте чарівну Зимову Країну на ВДНГ! Надзвичайний парк атракціонів прикрашений святковою ілюмінацією, та наповнений атмосферою українського Різдва. Приходьте в резиденцію Діда Мороза, зустріньте улюблених персонажів з новорічних казок і насолоджуйтеся по-справжньому казковим сімейним відпочинком на території найпопулярнішої святкової локації Києва!

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New York Jazz: David Berkman

Місце проведення: Caribbean Club

Коли: 19 січня, 20:00

Вартість: 250 – 600 гривень.

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David Berkman виступатиме у Києві

New York Jazz – скільки експресії вміщують у трьох словах, а скільки великих історій знають вулиці американського мегаполісу, однієї з головних світових столиць. Нью-Йорк не тільки застав "золоту епоху" джазу, але був культурним двигуном, допоміг піднятися на п'єдестал величезній кількості талановитих музикантів. Девід Беркман з дитинства нерозлучний з джазом – любов до піаніно привив йому батько. Сьогодні ж він гастролює по всьому світу з виступами і знайомить слухача з ритмічними відкриттями сімдесятирічної давності. Бажаєте почути урок музичної історії? Приходьте на концерт Девіда Беркмана в Caribbean Club!

Yurcash

Місце проведення: Docker Pub

Коли: 20 січня, 20:00

Вартість: 150 – 2100 гривень

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Yurcash запрошує у Docker Pub 20 січня

Сьогодні майже кожен відомий музикант використовує в своїй творчості українські мотиви, заглиблюється в пісенні традиції народів, що колись населяли Україну. Але Юрій Юрченко звернувся до цієї теми в далекому 2004 році, коли заснував групу Yurcash, чий жанр самі учасники описують як "інтелігентно-інтелектуальний панк-рок з Елементами". Масової аудиторії колектив знайомий в якості суперфіналістів восьмого сезону популярного шоу X-Фактор, але доброзичливий панк-рок і без того привертає увагу аудиторії. Запрошуємо на їх концерт 20 січня в Docker Pub!

Мельниця

Місце проведення: Будинок культури КПІ

Коли: 20 січня, 19:00

Вартість: 290 – 1490 гривень

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Гурт "Мельниця" чекає у Будинку культури КПІ 20 січня

Фолк-рок в слов'янських традиціях оповитий ореолом містицизму, чаклунства і стародавніх легенд. "Мельниця" неодноразово приїжджали з концертами до Києва, а тому вже тривалий час в чарівних відносинах з українськими слухами, але гурт вперше приїде зі святковою різдвяною програмою! Фантастична музична казка – це поєднання арфи, гітари, віолончелі, чари жіночого вокалу і незвичайна лірика текстів. Все те, завдяки чому "Мельниця" вважається найпопулярнішим фолк-гуртом на території СНД.

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