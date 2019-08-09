Куди піти у Києві на вихідних: афіша 10-11 серпня

До осені залишилось більше півмісяця, а ви ще не були на жодній вечірній вилазці? То цими вихідними саме час надолужити втрачене літо і якомога яскравіше "потусувати" в компанії найкращих друзів!

А щоб ви знали, які столичні локації приймають гостей наступними днями, пропонуємо заглянути в нашу традиційну підбірку вихідних у Києві.

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Екскурсія центром Києва

City Zen Cafe

10 серпня, 13:00

Вартість: 250 гривень

Придбати квиток

Синоптики обіцяють сонячну погоду, пропонуємо цим скористатися і відправитись на прогулянку улюбленим містом. А якщо влаштувати її з екскурсоводом, то за дві години можна дізнатись багато цікавих історій та раніше невідомих фактів про центральні райони Києва. Пейзажна алея, Старокиївська гора, оглядовий майданчик, магазин диковинок Gara, гарні київські мурали – тим паче, що кава або чай йдуть у подарунок, а по закінченню прогулянки організатори пригостять "туристів" смаколиками.



Екскурсія центром Києва

VIP Boxing Party

Caribbean Club

10 серпня, 16:00

Вартість: 500-1000 гривень

Придбати квиток

Компанія братів Кличків "K2 Promotions Ukraine" разом із молодою промоутерською компанією "Eliseev Boxing Team" вирішили здивувати київську публіку і влаштовувати боксерську VIP-вечірку. Ця подія приваблює незвичним синтезом клубної атмосфери та азартом запеклої боротьби талановитих спортсменів. Хедлайнером першої вечірки в новому форматі стане Дмитро Митрофанов, один з найефективніших українських боксерів та призер чемпіонату Європи. Крім того, на ринг вийдуть Раміль Гаджиєв, чемпіон юнацьких Олімпійських Ігор, і брати-боксери Хусейн і Хасан Байсангурові. У вартість квитка також входять Welcome Drink і жива музика!



VIP Boxing Party

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Underground Standup

Golden Gate

10 серпня, 19:00

Вартість: 150-250 гривень

Придбати квиток

Комедіанти попереджають, якщо ви боїтесь за ваш психічний стан, то ще маєте можливість відмовитись від underground stand up. Але як тільки ви спуститесь в Golden Pub, то ірландська культура, атмосфера київського комедійного андеграунда та смачні напої вже не випустять вас колишніми. Справжня комедія без обмежень у самісінькому центрі столиці! За гарний настрій та сміх відповідають давні знайомі: двічі переможець шоу "Розсміши Коміка" Сергій Липко, переможиця незалежного стендап-фестивалю в номінації "Найкраща жінка-гуморист" Ганна Кочегура, ведучий та постійний учасник підпільного стендапу Сергій Степанисько та переможець міжнародної неділі гумору в Києві Деніс Дума!



Underground Standup

Брати Гадюкіни

Docker Pub

10 серпня, 22:00

Вартість: 175-2450 гривень

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Діди та легенди українського рок'н'ролу вриваються на сцену київського Docker Pub, щоб представити шанувальникам сингли з нового альбому "Сміх і Гріх". Брати Гадюкіни – це львівський гурт, який вважають майже засновниками новітньої української музики протесту, яка будучи відвертою "антирадянщиною", але при цьому веселою та драйвовою, надихала ціле покоління молоді. Жити та творити по-новому – ось головне кредо цих музикантів, від якого вони ще ні разу не відходили. Тим паче, цей концерт – ще один доказ того, що "Гади" досі залишаються в музичному строю, і працюють над новим матеріалом, який ви матимете змогу зацінити 10 серпня в Docker Pub.



Брати Гадюкіни

Тренінг "Практики з закритими очима"

Exit Games

11 серпня, 16:00

Вартість: 700-1300 гривень

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Хочете провести час яскраво і незвично, розвинути свою чуттєвість, інтуїцію, навчитися глибше сприймати людей? Якщо ваша відповідь "Так", то вам з цим допоможуть "Практики з закритими очима". Це тренінг про усвідомленість, взаємодію з іншими людьми та про вміння відпускати внутрішню пружину контролю, щоб нарешті почати насолоджуватися життям! Спочатку, можливо, буде трохи страшно сидіти з пов'язкою на очах, але ще до кінця тренінгу ви маєте відчути результат! Успіх гарантують майже півтори тисячі чоловік, які вже встигли пройти тренінг за 5 років його існування.