Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня

Не встигли ми оглянутись, як половина першого літнього місяця вже позаду! Ви вже встигли випити прохолодний коктейль і освіжитись під фонтаном в центрі міста? Якщо ні, то разом з цим пропонуємо вам багато інших розваг, які неодмінно закарбуються у вашій пам'яті.

А створити чудовий план на вихідні в столиці України допоможе наша традиційна підбірка подій.

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Cigarettes After Sex

Atlas

14 червня, 20:00

Вартість: 990-2090 гривень

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Спочатку американський поп-рок гурт Cigarettes After Sex розміщував демо-записи та перші EP у соціальних мережах, де й здобули перших відданих фанатів. Але в червні 2017 року, коли вийшов перший повноцінний студійний альбом, ситуація змінилась – платівку визнали однією з найкращих записів року в Америці, а по іншу сторону океану, у Великобританії, альбом зайняв друге місце у списку незалежних релізів. І це тільки початок! Популярність гурту зростає з кожним днем, кожною піснею, з кожним новим музичним експериментом у жанрі ambient & slowcore. Це вже другий концерт Cigarettes After Sex в Україні, та цього разу хлопці готовлять презентації трьох пісень: Crush, Sesame Syrup и Neon Moon.



Cigarettes After Sex

Білі Ночі

Арт-завод Платформа

14-15 червня, 20:00

Вартість: 700-900 гривень

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Нескінченні вечірки під відкритим небом, прогулянки до світанку, музичні фестивалі, спілкування з друзями та знайомство з новими людьми – літо асоціюється з неймовірною кількістю приємних речей. Кожен самотужки створює для себе яскраві моменти, які запам'ятаються надовго, але саме організатори "Білих ночей" дають можливість це зробити на одному з найулюбленіших івентів літнього Києва. Понад 100 різножанрових виконавців на 5-ти танцювальних майданчиках, вишукані коктейлі, смачна їжа від резидентів Ulichnaya Eda – Арт-завод "Платформа" чекає на тих, хто вміє відпочивати з розмахом та планує провести свої вихідні у форматі "день-ніч-день"!



Білі Ночі

MARUV

Stereo Plaza

14 червня, 20:00

Вартість: 650-3190 гривень

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Якщо у минулому році в Україні ще можна було знайти людей, які не чули про MARUV, то вже сьогодні таких людей не залишилось. Спочатку пісня Dunk Groove здобула вірусної популярності на YouTube, зібравши понад 100 мільйонів переглядів, а потім виконавиця отримала рекордну кількість музичних премій, та вийшла переможницею зі скандалу навколо Нацвідбору Євробачення. Рідкісний випадок, коли альбом українського виконавця підкорює європейські музичні чарти, а сама співачка ще не дала жодного сольного концерту. Але цей час настав – 14 червня, Stereo Plaza!



MARUV

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Літо на ВДНГ

Травень-вересень, з 10:00

Інформація та розклад

Влітку територія ВДНГ перетворюється на найкрутіше місце для міського відпочинку, де можна зустрітися з друзями на барбекю, відпочити з сім'єю на галявині, або запросити кохану людину на романтичну прогулянку. Але справжній подарунок для мешканців та гостей Києва – це відкриття нового сезону розваг проекту "Літо на ВДНГ". Виступи музичних гуртів і діджеїв, комедійни концерти, кінопокази, лекції, фестивалі, фудкорти, бари, басейн, дитячі майданчики і ще багато всього – детальний розклад заходів, фестивалів та інших івентів, а також всю необхідну інформацію ви можете знайти на сайті проекту. А ще, не забувайте, що на ВДНГ почав роботу "Пікнік Сад", завітавши до якого, можна влаштувати гарний пікнік просто посеред міста. Кошик для пікніка можна принести з собою, або придбати з усім необхідним прямо на місці.



Літо на ВДНГ

Tokio Hotel

Atlas

17 червня, 20:00

Вартість: 1399-2999 гривень

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Історія Tokio Hotel почалася на місцевому шоу талантів у далекому 2001-му році – саме там їх помітив відомий продюсер, і відкрив перед 12-14 літніми учасниками двері до світу шоу-бізнесу. Так розпочалась зоряна творча кар'єра гурту братів Кауліц. Німецький музичний феномен стрімко захопив світ, ставши натхненням для окремої субкультури, а постери з їхніми зображенням висіли у кімнатах кожної другої дівчини. Але в цьому році Tokio Hotel відзначають серйозний ювілей – 15 років на великій сцені, і це співпало з виходом нового альбому Melancholic Paradise, який група 17 червня презентує у київському клубі Atlas.



Tokio Hotel

Всі фото: прес-служба