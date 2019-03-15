Куди піти у Києві на вихідних: афіша 15-17 березня

Позаду залишились святкові вихідні, пов'язані з 8 березня, але це не дає приводу для суму та усамітнення. Адже навколо стільки цікавих подій, які обов'язково варто відвідати цими вихідними в Києві!

Запасайтесь чудовим весняним настроєм, парасольками (адже синоптики обіцяють, що ймовірно буде дощ) та своїми найріднішими людьми, з якими ви точно відмінно проведете час.

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Sirotkin

Caribbean Club

15 березня, 19:00

Вартість: 300-700 гривень

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Хочете зустріти початок весняного тепла на романтичному концерті? Сергій Сироткін і його однойменний музичний проект прямо-таки складається з лірично-меланхолійних мелодій, переборів, звуків, інтонацій та головне – текстів, глибоких і емоційних. Свою першу пісню він написав спеціально для показу Гоші Рубчинського, опісля виступав на розігріві Jay-Jay Johanson і співав на одній сцені з Damien Rice. Зараз проект розрісся до чотирьох людей, так що свій перший виступ у Києві Sirotkin проведуть у повному музичному складі!



Sirotkin

Вечірній Квартал

Палац "Україна"

15 березня, 19:00

Вартість: 150-3500 гривень

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Українці як ніхто вміють ставитися до життя з гумором і самоіронією. Інакше не впоратися з тим хаосом, який відбувається навколо. Вже довгі роки на передовій вітчизняної комедії виступає "Студія Квартал 95" з численними шоу і телепередачами. Концерти "Вечірнього кварталу" незмінно збирають sold out, а трансляції по ТБ займають верхні рядки рейтингу. 15 березня у палаці "Україна" кварталівці представлять глядачам нову комедійну програму, тому готуйтеся до двогодинного сеансу сміхотерапії!



Вечірній Квартал

Гурт #ВСМЫСЛЕ

Indigo Club

15 березня, 20:00

Вартість: 150-450 гривень

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Міжнародний день гумору відзначають 1 квітня, але гурт #Всмысле хочуть зустріти його на два тижні раніше. З цього приводу планується не просто виступ, а ТВ-зйомка нового вокально-гумористичного шоу, свідками якого ви можете стати 15 березня в Indigo Club. Квартет чарівних дівчат виконає смішні пісні на найрізноманітніші, але завжди актуальні теми: одвічне питання взаємин чоловіків та жінок, секс, любов, сім'я, соціальні мережі, захист прав тварин та багато іншого. Ведучим вечора стане відомий стендап-гуморист Макс Вишинський, багаторазовий переможець шоу "Розсміши коміка".



Гурт #ВСМЫСЛЕ

On-The-Go

Caribbean Club

16 березня, 19:00

Вартість: 350-750 гривень

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Для музикантів з On-The-Go останні кілька років вийшли дуже продуктивними. За цей час гурт встиг випустити новий альбом Origins, дати кілька виступів з акустичною програмою в Лондоні, тому не дивно, що українським фанатам довелося довше ніж зазвичай чекати їх повернення до Києва. Але 16 березня в Caribbean Club справедливість візьме гору – On-The-Go виступлять з новим альбомом і старими хітами в супроводі струнного квартету, а спеціальним гостем вечора стане інді-поп проект Наадя.



On-The-Go

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P.O.D.

Stereo Plaza

17 березня, 19:00

Вартість: 1111-2200 гривень

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Незважаючи на упереджене ставлення багатьох людей до важкої музики, для деяких віруючих вона нерозривно пов'язана з релігією. Для Америки жанр "християнський хардкор" не здається чимось незвичайним, адже музика – це універсальний спосіб донести слухачеві свої думки щодо віри, любові та божественної природи. P.O.D. – один з найяскравіших і найвідоміших прикладів подібного симбіозу, тексти їх пісень багаті на біблійні алегорії. В рамках масштабного європейського турне гурт з Сан-Дієго виступить 17 березня в клубі Stereo Plaza з новим альбомом "Circles".



P.O.D.

Rock Symphony

Палац "Україна"

17 березня, 19:00

Вартість: 1550 гривень

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Співпродюсери легендарних мюзиклів Notre Dame de Paris & Mozart L'Opera Rock запрошують на грандіозне шоу Rock Symphony! 160 чудових музикантів створюють монолітний витвір, який по своїй режисурі та драматургії не поступається голлівудським блокбастерам. Композиції під час виступу рок-оркестру плавно змінюють один одного, щоб створити відчуття музичної безперервності, а майстерне поєднання хору та оркестру викликають неймовірні відчуття. Емоції, які людина отримує під час прослуховування інструментальної музики, варіюються від тихого захоплення до бурхливих оплесків, тому приходьте 17 березня до палацу "Україна", та не стримуйте емоції під час концерту Rock Symphony.



Rock Symphony

Фото: прес-служба