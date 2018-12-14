Куди піти у Києві на вихідних: афіша 15-18 грудня

Куди можна сходити найближчі вихідні у столиці України та весело провести час, адже це важливо після робочого тижня спланувати подальший відпочинок. Тому ми підготували для вас перелік найцікавіших заходів на найближчі дні. Читайте далі афішу подій у Києві на 15-18 грудня.

Афіша подій у Києві на 15 - 18 грудня

Зимова Країна

ВДНГ

8 грудня – 10 березня

Вхід вільний

Цього року відбулося вже четверте відкриття “Зимової Країни” на ВДНГ. Парк став центральною локацією новорічного святкування у Києві. Організатори потурбувалися про те, аби забезпечити відвідувачів ще більшою кількістю цікавих розваг для дорослих і малих. Відкриттями цієї зими для вас стануть резиденція фабрики ялинкових іграшок, де можна власноруч створити ексклюзивну прикрасу, “Замок льодових скульптур”, унікальна експозиція “Льодовиковий період” та багато іншого. Нікуди не зникнуть вже знайомі дітлахам ковзанка, тьюбінгові гірки, “Резиденція Діда Мороза”, ярмарок “Корпорація подарунків” та інші святкові локації. Смачною їжею та напоями гостей парку забезпечить фудкорт у традиційному різдвяному стилі.



Зимова Країна

Winterra. Легенда казкового краю

ВДНГ

14-16 грудня

320-2499 грн.

Придбати квитки

Прем’єра цього року “Вінтерра. Легенда казкового краю” приголомшить глядачів своєю історією та спецефектами. Розповідь про старшого брата, який загубив молодшого у крижаному краю, нікого не залишить байдужим. Костянтин Томільченко та Олександр Братковський вклали весь набутий досвід у нову виставу. Будьте готові до чарівної атмосфери “Вартових Мрій”, яскравих спецефектів “Дому Таємничих Пригод” та неперевершеної хореографії Cirque du Soleil!



Winterra

Вагоновожатые

Atlas

16 грудня, 20:00

440-990 грн

Придбати квитки

Неможливо залишатися спокійним, коли на сцені грають “Вагоновожатые”. Цієї неділі гурт презентує у Києві новий альбом “Референс”. Варто бути готовими до запальних танців, аби зігрітися прохолодної зимової пори. Їх електронний біт просякнутий бурхливою енергією. Сети групи пронизують слухача вібрацією, змушуючи забути про все, крім ритму. Новий альбом складається з 10 треків, які ще не були зіграні перед публікою. Ви можете стати першими, хто почує нове творіння. Не пропустіть драйвовий концерт від музичних профі!



Вагоновожатые

Craig David

Stereo Plaza

16 грудня, 20:00

490-3990 грн

Придбати квитки

Цієї неділі ви отримаєте можливість насолодитися новим DJ-шоу “TS5” культового музиканта Девід Крейга! “Надія британської поп-музики” – так лагідно називає Девіда сер Елтон Джон. Його дует зі Стінгом був надзвичайно успішним, хлопці не покидали топових позицій чарту Billboard. З Девідом мріє працювати навіть сам Стіві Уандер! Та на сьогодні співак присвятив себе сольній кар’єрі діджея. Але під час концерту ви таки почуєте якісний сет-лист та безліч несподіванок від непередбачуваного артиста.

Без Обмежень

Київський Палац Спорту

18 грудня, 19:00

390-790 грн

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“Буду з тобою” – нова платівка гурту “Без Обмежень” приїжджає до Києва! Гурт впевнено можна назвати одними з найстабільніших представників української сцени. Хоч час від часу хлопці зникають з обрію, але швидко повертаються з новим альбомом! З четвертою платівкою рок-бенд поїде у тур всією Україною! Варто не ігнорувати можливість особисто привітати гурт на сцені під час концерту. На вас чекає позитивна атмосфера та смачний музичний грув!