Куди піти у Києві на вихідних: афіша 16-18 серпня

В Україні штормить, а душа вимагає свята і веселощів! Адже не так? Якщо ви не хочете втратити останні дні літа та провести їх максимально весело та круто, то заглядайте в нашу підбірку подій, у ній як завжди ви знайтеде багато цікавого.

Романтичні концерти, сонячні ванни та душевна гармонія з дзен-буддистською музикою – всім цим ви зможете насолодитись цими вихідними у столиці України.

Juicy Beats Party: Elvis Presley

Caribbean Club

16 серпня, 19:00

Вартість: 150-490 гривень

Juicy Beats – це чудернацький, прикольний та досить популярний формат вечірок від Caribbean Club, який стане ідеальним дозвіллям для тих, хто любить танцювати до світанку під музику в стилі бугі-вугі. Розмаїття джазових і блюзових жанрів подарує український рок-н-рольний гурт "Рукі'В Брюки". Тема чергової королевської вечірки – Елвіс Преслі, тож на вас чекають романтичні балади і кращі безсмертні хіти: "Blues Suede Shoes", "Can't Help Falling In Love" і "Love Me Tender". Родзинкою вечора стане вініловий сет від Dj Melvis.



Білі Ночі

Арт-завод "Платформа"

16 серпня, 20:00

Вартість: 350-450 гривень

Якщо трохи переспівати відому пісню, то вийде щось на кшталт "Що таке літо? Це – вечірки!". А яку вечірку можна назвати дійсно довгоочікуваною, неймовірною та веселою? Звісно, річ про "Білі Ночі" на Арт-заводі "Платформа", тому якщо ви ще вагаєтесь – йти або ні – то ми повинні вас переконати! Сотня музичних гуртів і виконавців, п'ять танцювальних майданчиків (кожен у своєму стилі), найсмачніший фудкорт від Ulichnaya Eda, гарячі танці, алкогольні коктейлі, гарні люди – все, що має бути на вечірці в кращих європейських традиціях.



СБПЧ

ЮБК, Труханів острів

18 серпня, 20:00

Вартість: 420 гривень

Те, що "Самое Большое Простое Число" (або просто СБПЧ) приїжджають до Києва влітку – гарна традиція, яку зовсім не хотілося б порушувати. Тому що від їхньої музики стає добре, хочеться закохатися знову, танцювати до світанку, блукати нічним містом та погоджуватися на різноманітні (але завжди романтичні) авантюри. 18 серпня на пляжі Південного Берега Києва СБПЧ зіграють програму "Динозавр та інші забуті тварини" – це збірка найкращих пісень для відданих фанатів та чудовий привід познайомитись з російськомовною інді-рок групою для нових слухачів.



Літо на ВДНГ

1 червня – 31 серпня, з 10:00

У минулому році проект "Літо на ВДНГ" відвідало понад два мільйони киян та гостей української столиці. Така кількість відвідувачів дозволяє назвати парк найпопулярнішою локацією для відпочинку та сімейного дозвілля на мапі як столиці, так і країни в цілому. Цього літа у новому сезоні локація повертається та перетворюється на головну пікнік-зону міста, з виступами стендап-артистів, музичними концертами, DJ-сетами, кінопоказами та ще багатьма іншими активностями – усього понад півсотні локацій для дозвілля з родиною, друзями та коханими. Розклад івентів та всю необхідну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті або на офіційних сторінках у соцмережах.



Ун Рю: звук флейти над морем в тумані

Event Hall Маячок

18 серпня, 15:00

Вартість: 400 гривень

Якщо розпочати вікенд з романтичними баладами Елвіса, потім гуляти до ранку під час Білих Ночей, а звідти одразу їхати на концерт СБПЧ на ЮБК, то можна добряче втомитися! Втім, відпочити від численних танцювальних вечірок можна буде з інструментальною дзен-буддистською музикою Un Ryu, яка викликає в слухача внутрішню гармонію. Звуки бамбукової флейти, симфонія вітру і подих природи – 100% релакс, тим більше, що сам концерт відбудеться в мальовничій зеленій зоні event-hall "Маячок", де крім музичної насолоди ви отримаєте змогу досхочу надихатися чистим повітрям.



