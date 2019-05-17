Куди піти у Києві на вихідних: афіша 17-19 травня

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Куди піти у Києві на вихідних: афіша 17-19 травня
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 17-19 травня / Фото Aranxa Esteve з Unsplash

В розпал останнього місяця весни як ніколи хочеться забути про всі буденні справи та роботу, насолоджуючись прохолодними напоями в компанії рідних та друзів. Щоб ваші вихідні вдались на 100%, пропонуємо нашу традиційну підбірку подій, де ви обов'язково знайдете щось для себе.

Цими вихідними столиця потішить вас фестивалями, постановками та відривними концертами! Не пропустіть!

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Tattoo Collection 2019

ВДНГ

17-19 травня, 12:00

Вартість: 160-320 гривень

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Хотіли коли-небудь зробити собі татуювання? Чи може саме зараз шукаєте новий цікавий ескіз, який займе почесне місце на вашому тілі поруч з іншими малюнками? Можливо, ви працюєте тату-майстром та бажаєте дізнатися більше про сучасні тренди, познайомитись з іншими митцями чорнил та голок? Запрошуємо на 15-ий щорічний спеціалізований фест Tattoo Collection 2019! У програмі найкращого професійного заходу України: змагання за кубок Golden Machine, лекції, майстер-класи, фаєр-шоу, ярмарок та багато-багато музики! Головний музичний гість фестивалю – легендарний дует 5'Nizza з улюбленими піснями та новим альбомом "К".

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 17-19 травня
Tattoo Collection 2019

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Ми всі дорослі люди

Сцена 6

17 травня, 20:00

Вартість: 150-400 гривень

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Презентація нової постановки "Дикого Театру" – подія для прихильників сучасного театру! Цього разу за першоджерело актори використали комедію Петра Зеленки "Пригоди звичайного божевілля", яка здобула численні престижні нагороди, перекладена кількома мовами та користується чималим попитом у театрах Європи. Настав час українським глядачам познайомитись з неймовірними історіями закоханих героїв, які дуже не хочуть дорослішати. Фабула, максимально коротко: хлопець Петро бажає повернути дівчину. У відчаї він знаходить аркуш із закляттям, для хоробрості купує пляшку алкоголю та вирушає до коханої. Він ще не здогадується, що події цього дня остаточно змінять його життя.

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 17-19 травня
Ми всі дорослі люди

Кровосток

BelEtage

17 травня, 20:00

Вартість: 750-2800 гривень

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"Гангста-реп для маргиналів", "dark-шансон", "жарт від творчої інтелігенції" – під назвою проекту "Кровосток" можна написати багато абстрактних найменувань музичних жанрів, але навіщо? Так, справді, це неймовірний арт-проект від цілком психічно-здорових митців, але головне творче досягнення гурту полягає у тому, що їх альтернативна художня реальність, незважаючи на жорстокість кримінального світу, нагадує все, що ми бачимо навколо протягом останніх 20-30 років. Все це підкріплюється нецензурною лексикою, провокаційною подачею, моторошною тематикою текстів. Ви не знаєте про феномен цієї "святої трійці" Шила, Фельдмана та Фантомаса? Все просто: їх можна любити, можна ненавидіти, але байдужим залишитись неможливо. Нарешті вони знов приїжджають з виступом до Києва, чекаємо на презентацію нового альбому "ЧБ"!

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 17-19 травня
Кровосток

The Alibi Sisters

Caribbean Club

17 травня, 20:00

Вартість: 220-690 гривень

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Приємні новини для всіх прихильників української поп-музики та дуету "Алібі"! Його учасниці, рідні сестри Анна та Ангеліна Завальські, повідомили, що повертаються на сцену під новою назвою – the Alibi Sisters. Остаточно невідомо, чи є в намірах дівчат продовжити займатися музикою, чи возз'єднання приурочено до ексклюзивного виступу 17 травня в Caribbean Club. Але відомо, що це буде ностальгічна подорож у минуле з улюбленими хітами дуету: нестримні танці під "Фламенко", бурхливі емоції та історії великого кохання. Чекаємо фанатів якісної поп-музики на концерті-возз'єднанні одного з найвідоміших жіночих дуетів країни.

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 17-19 травня
The Alibi Sisters

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Kids Karaoke Battle

Freedom Hall

18 травня, 13:00

Вартість: 200 гривень

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Ваша дитина професійно займається вокалом чи просто любить співати, а ви мрієте, що його талант обов'язково помітять? Тоді вам треба звернути увагу на новий вокальний конкурс у форматі караоке-батлу, головна мета якого полягає у тому, щоб відшукати серед дітей від 7 до 18 років майбутніх зірок шоу-бізнесу. Kids Karaoke Battle дасть можливість виступити на сцені та продемонструвати свої здатності перед великою аудиторією. Переможця змагання визначатиме компетентне журі: співачка та зоряний педагог з вокалу Rulada; учасник багатьох талант-шоу, хореограф та вокаліст Сергій Костецький; та солістка проекту Laliko – Лалі Ергемлідзе! Готові потрапити до світу українського шоу-бізнесу? Тоді приходьте разом з групою підтримки за перемогою!

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 17-19 травня
Kids Karaoke Battle

ROCKOKO: Sympho Rock

In-Jazz

18 травня, 19:00

Вартість: 200-250 гривень

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Хіти поп-музики на класичних інструментах звучать шикарно і, сподіваємося, що цей факт більше не потребує доказів. Скрипка, дві віолончелі, бас, ударні – цього більш, ніж достатньо, щоб змусити слухачів під новим кутом глянути на вже знайомі композиції. Rockoko – це унікальна команда музикантів зі Львова з програмою авторського переосмислення відомих пісень в жанрі symphorock. Виступ приурочено до виходу нового альбому, тому деякі пісні вперше будуть виконані саме на концерті в Києві. Якщо хочете насолодитися поєднанням року та класичної музики, надихнутися і відчути все до останньої ноти, то приходьте в In-Jazz 18 травня.

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 17-19 травня
ROCKOKO: Sympho Rock

Всі фото: прес-служба

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Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Новини культури Афіша
Джерело: LifeStyle 24
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