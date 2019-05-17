Куди піти у Києві на вихідних: афіша 17-19 травня

В розпал останнього місяця весни як ніколи хочеться забути про всі буденні справи та роботу, насолоджуючись прохолодними напоями в компанії рідних та друзів. Щоб ваші вихідні вдались на 100%, пропонуємо нашу традиційну підбірку подій, де ви обов'язково знайдете щось для себе.

Цими вихідними столиця потішить вас фестивалями, постановками та відривними концертами! Не пропустіть!

Читайте також: Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій

Tattoo Collection 2019

ВДНГ

17-19 травня, 12:00

Вартість: 160-320 гривень

Придбати квитки

Хотіли коли-небудь зробити собі татуювання? Чи може саме зараз шукаєте новий цікавий ескіз, який займе почесне місце на вашому тілі поруч з іншими малюнками? Можливо, ви працюєте тату-майстром та бажаєте дізнатися більше про сучасні тренди, познайомитись з іншими митцями чорнил та голок? Запрошуємо на 15-ий щорічний спеціалізований фест Tattoo Collection 2019! У програмі найкращого професійного заходу України: змагання за кубок Golden Machine, лекції, майстер-класи, фаєр-шоу, ярмарок та багато-багато музики! Головний музичний гість фестивалю – легендарний дует 5'Nizza з улюбленими піснями та новим альбомом "К".



Tattoo Collection 2019

Читайте також: В Київ завітає Корж Зе Скаллі – найтатуйованіший дизайнер Франції

Ми всі дорослі люди

Сцена 6

17 травня, 20:00

Вартість: 150-400 гривень

Придбати квитки

Презентація нової постановки "Дикого Театру" – подія для прихильників сучасного театру! Цього разу за першоджерело актори використали комедію Петра Зеленки "Пригоди звичайного божевілля", яка здобула численні престижні нагороди, перекладена кількома мовами та користується чималим попитом у театрах Європи. Настав час українським глядачам познайомитись з неймовірними історіями закоханих героїв, які дуже не хочуть дорослішати. Фабула, максимально коротко: хлопець Петро бажає повернути дівчину. У відчаї він знаходить аркуш із закляттям, для хоробрості купує пляшку алкоголю та вирушає до коханої. Він ще не здогадується, що події цього дня остаточно змінять його життя.



Ми всі дорослі люди

Кровосток

BelEtage

17 травня, 20:00

Вартість: 750-2800 гривень

Придбати квитки

"Гангста-реп для маргиналів", "dark-шансон", "жарт від творчої інтелігенції" – під назвою проекту "Кровосток" можна написати багато абстрактних найменувань музичних жанрів, але навіщо? Так, справді, це неймовірний арт-проект від цілком психічно-здорових митців, але головне творче досягнення гурту полягає у тому, що їх альтернативна художня реальність, незважаючи на жорстокість кримінального світу, нагадує все, що ми бачимо навколо протягом останніх 20-30 років. Все це підкріплюється нецензурною лексикою, провокаційною подачею, моторошною тематикою текстів. Ви не знаєте про феномен цієї "святої трійці" Шила, Фельдмана та Фантомаса? Все просто: їх можна любити, можна ненавидіти, але байдужим залишитись неможливо. Нарешті вони знов приїжджають з виступом до Києва, чекаємо на презентацію нового альбому "ЧБ"!



Кровосток

The Alibi Sisters

Caribbean Club

17 травня, 20:00

Вартість: 220-690 гривень

Придбати квитки

Приємні новини для всіх прихильників української поп-музики та дуету "Алібі"! Його учасниці, рідні сестри Анна та Ангеліна Завальські, повідомили, що повертаються на сцену під новою назвою – the Alibi Sisters. Остаточно невідомо, чи є в намірах дівчат продовжити займатися музикою, чи возз'єднання приурочено до ексклюзивного виступу 17 травня в Caribbean Club. Але відомо, що це буде ностальгічна подорож у минуле з улюбленими хітами дуету: нестримні танці під "Фламенко", бурхливі емоції та історії великого кохання. Чекаємо фанатів якісної поп-музики на концерті-возз'єднанні одного з найвідоміших жіночих дуетів країни.



The Alibi Sisters

Читайте також: "Алібі" повертається: сестри Завальські заявили про відродження гурту

Kids Karaoke Battle

Freedom Hall

18 травня, 13:00

Вартість: 200 гривень

Придбати квитки

Ваша дитина професійно займається вокалом чи просто любить співати, а ви мрієте, що його талант обов'язково помітять? Тоді вам треба звернути увагу на новий вокальний конкурс у форматі караоке-батлу, головна мета якого полягає у тому, щоб відшукати серед дітей від 7 до 18 років майбутніх зірок шоу-бізнесу. Kids Karaoke Battle дасть можливість виступити на сцені та продемонструвати свої здатності перед великою аудиторією. Переможця змагання визначатиме компетентне журі: співачка та зоряний педагог з вокалу Rulada; учасник багатьох талант-шоу, хореограф та вокаліст Сергій Костецький; та солістка проекту Laliko – Лалі Ергемлідзе! Готові потрапити до світу українського шоу-бізнесу? Тоді приходьте разом з групою підтримки за перемогою!



Kids Karaoke Battle

ROCKOKO: Sympho Rock

In-Jazz

18 травня, 19:00

Вартість: 200-250 гривень

Придбати квитки

Хіти поп-музики на класичних інструментах звучать шикарно і, сподіваємося, що цей факт більше не потребує доказів. Скрипка, дві віолончелі, бас, ударні – цього більш, ніж достатньо, щоб змусити слухачів під новим кутом глянути на вже знайомі композиції. Rockoko – це унікальна команда музикантів зі Львова з програмою авторського переосмислення відомих пісень в жанрі symphorock. Виступ приурочено до виходу нового альбому, тому деякі пісні вперше будуть виконані саме на концерті в Києві. Якщо хочете насолодитися поєднанням року та класичної музики, надихнутися і відчути все до останньої ноти, то приходьте в In-Jazz 18 травня.



ROCKOKO: Sympho Rock

Всі фото: прес-служба