Куди піти у Києві на вихідних: афіша 19-21 липня

Найкращі фестивалі літа в столиці України вже позаду, однак не варто сумувати, адже вихідні обіцяють бути не менш цікавими, ніж попередні тижні.

Цікаві театральні постановки, вечори в затишній компанії та яскраві ярмарки чекають вас у Києві вже завтра та в неділю!

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Summer Time. "Компроміс" Сергій Довлатов

Театр "Актор"

20 липня, 20:00

Вартість: 200 гривень

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Творчість письменника Сергія Довлатова не задарма користується народною любов'ю. Тут й гостро-соціальні пасквілі, що настільки точно передали ментальність і психологію звичайної людини, і гумористичні оповідання, такі непередбачувані, парадоксальні. "Компроміси" – це збірка 12-ти епізодів з життя радянського журналіста, якому доводиться йти на компроміси з владою і продиратися крізь всі кола бюрократичного пекла. Але розповіді Довлатова не викликають негативних емоцій, все-таки неможливо самотужки протистояти харизмі письменника і його тонкому почуттю гумору. Читати оповідання зі сцени будуть випускниці театральної школи "Надзавдання" Ганна Степанюк і Катерина Вишневська.



Summer Time. "Компроміс" Сергій Довлатов

ZAKAT на Всі.Свої D12

D12

20 липня, 18:30

Вартість: 400 гривень

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Зустріти "Zakat" на найбільшій літній терасі столиці, у теплій компанії, з музикою сучасних виконавців – виглядає як чудовий план! Забронюйте столик просто неба, замовте смачні коктейлі, духмяний кальян і насолоджуйтеся теплим вечором! Про культурну частину розповімо трохи докладніше: лейбл Letti Music prod. і співачка SHY презентують нові танцювальні хіти, а фонд "Tabletochki" готує благодійну виставку робіт відомих українських художників. І хвилинка прекрасного: після заходу сонця у небо над Києвом запустять більше сотні небесних ліхтариків.



ZAKAT на Всі.Свої D12

Summer Craft Beer Fest

ПК "Куренівка"

20 липня, 12:00

Вартість: 150 гривень

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20 липня у палаці культури Куренівка відбудеться сьомий Всеукраїнський фестиваль крафтових броварень Summer Craft Beer Fest. Унікальна подія для Києва, де в одному місці зібрано неймовірну кількість сортів авторського пива від найкращих українських броварень. Вам подобається смак хмелю, солоду? Хочете скуштувати щось новеньке, почати відрізняти стаут від елю? Summer Craft Beer Fest зможе довести, що крафтове пиво – це своєрідний витвір мистецтва, у який митці, які намагаються відкрити нові смаки, вкладають усю свою любов до пивоваріння.



Summer Craft Beer Fest

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Казки

Будинок звукозапису Українського радіо

19 липня, 19:00

Вартість: 120-460 гривень

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Kyiv Symphony Orchestra разом з головним диригентом Луїджі Гаджеро запрошують на останній концерт цьогорічного сезону, де містична музика допоможе потрапити у казкові світи. Але ці казки – для дорослих, вони охоплюють важливі для кожної, особливо – творчої, людини теми кохання і смерті. Концертна програма складається з "Гуцульських триптихів" Мирослава Скорика, "Жар-птиці" Ігоря Стравінського і двох частин Бела Барток: "Румунські народні танці", які композитор особисто записав у селах Трансільванії, і концертну версію балету "Чудесний мандарин op.19".



Казки

Кураж Базар: This is America

19-й павільйон ВДНГ

20-21 липня, 11:00

Вартість: 50-500 гривень

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Агов, добрі люди, незабаром у 19-го павільйоні ВДНГ закінчиться посадка на лайнер авіакомпанії Кураж-Базар з напрямком "Україна – Америка". Ця пригода охопить головні атрибути західного світу: ковбої, Дикий Захід, гламур, Велике Яблуко aka Нью-Йорк, нічне життя Лос-Анджелеса, азарт і гра з фортуною у Лас-Вегасі, океан і тепло Маямі. Щоб отримати повний експірієнс від Кураж-Базару, треба обійти усі можливі розваги: не впасти з бика на родео, зізнатися у коханні американським серіалам, закохатися з першого погляду та одружитися у Лас-Вегасі, скуштувати м'ясо на американському барбекю, виграти та не впасти під час змагання у beer pong – і багато іншого, враховуючи барахолку, де на вас чекають 350 продавців, і 40 ресторанів на фудкорті.