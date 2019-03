Весна прийшла, однак поки в Україні погода ще залишається зимово-прохолодною, пропонуємо вам підбірку подій у Києві, для того, щоб зігрітися та розважитися на вихідних.

Навколо відбувається стільки подій, що запалюють весняним настроєм, які обов'язково варто встигнути відвідати цими вихідними.

Читайте також: Black Eyed Peas стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend у Києві

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 1-3 березня

Дискотека 80-х

Палац Спорту

1 березня, 19:00

Вартість: 750-3150 грн. / Придбати квитки

Хочете зустріти перший день весни на танцполі? Чудово, тому що в київському Палаці Спорту якраз буде проходити Дискотека 80-х за участю легендарних артистів європейської естради. Відчуття приємної ностальгії та безтурботної молодості не відпустить протягом усього тригодинного музичного марафону. Улюблені хіти Thomas Anders, Sandra, Ottawan і Fancy – зірки диско-сцени цієї ночі запалюють в Києві!



Дискотека 80-х

The Hypnotunez

Caribbean Club

1 березня, 20:00

Вартість: 220-850 грн. / Придбати квитки

Два саксофоніста, гітарист, тромбоніст, барабанщик і вокаліст-контрабасист – фронтмен гурту Гера Луідзе зібрав колоритну музичну компанію. І хоча склад гурту неодноразово змінювався, the Hypnotunez завжди були яскравими, крутими та незвичайними. Провокаційне поєднання свінгу, джазу і класичного рок-н-ролу в украй експресивній обгортці. У Києві хлопці представлять кілька пісень з нового альбому та відіграють хітову програму, після чого вирушать у великий гастрольний тур по містах Європи.



The Hypnotunez

Steven Wilson

Жовтневий палац

2 березня, 19:00

Вартість: 680-2990 грн. / Придбати квитки

Геній-самоучка, лідер культового гурту Porcupine Tree, головний популяризатор жанру "прогресив-рок" – ставлення Стівена Уїлсона до музики можна назвати фанатичним, але його шанувальникам це грає тільки на руку. Після того, як Porcupine Tree оголосили о припиненні творчої діяльності, Стівен Уілсон вирушив у сольне плавання, де чудово себе почуває по сьогоднішній день. Він однаково добре грає на гітарі, клавішних, бас-гітарі, арфі, флейті, розширює звичне уявлення щодо звуку, занурює слухача в темні глибини своєї музики. Не пропустіть презентацію його наразі останнього альбому "To The Bone" 2 березня в Жовтневому палаці.



Steven Wilson

Enter Shikari

Stereo Plaza

2 березня, 20:00

Вартість: 850-1500 грн. / Придбати квитки

Позаторік Enter Shikari відсвяткували десятирічний ювілей свого дебютного альбому "Take to the Skies", і якщо поглянути на їх дискографію то в очі впадає вірність одному з головних принципів успішних колективів: змінюйся або помри. Альбоми Enter Shikari незмінно дотримуються цього принципу, широкий діапазон жанрів охоплює пост-хардкор, електронні стилі, агресивний реп-речитатив, спів з чистим вокалом, скрімо – все-все-все, завдяки чому їх так люблять не тільки фанати важких жанрів. Їх концерт спочатку витрусить з вас душу, після поверне її назад втомленою, але задоволеною – воно того варте. Якщо маєте потребу в емоційної струсі, то 2 березня приходьте в Stereo Plaza!



Enter Shikari

Tiesto

Stereo Plaza

3 березня, 21:00

Вартість: 1349-5499 грн. / Придбати квитки

За свою продуктивну кар'єру діджей Тієсто домігся всього та навіть більшого. Лицарські титули, ордени, музичні премії, благодійні фонди, місце в списках Forbes, Dj Mag і The Wall Street Journal – чого ще потрібно музикантові для щастя? Тільки задоволених слухачі, щасливо танцюючих на виступах. Один з кращих (якщо не найкращий) діджей в світі повертається до Києва з найкрутішою вечіркою у вашому житті, так що наполегливо радимо не втрачати можливість зустріти весну на дискотеці в Stereo Plaza, де буде грати сам Tiesto!



Tiesto