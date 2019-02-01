Куди піти у Києві на вихідних: афіша 1-3 лютого

Ось і розпочався останній місяць зими – лютий. У повітрі вже витає запах весни, чутно легкий спів пташок, а ранкове небо стає вже зовсім не схожим на морозні світанки. Закохані пари з нетерпінням очікують найромантичніший день в році – День Валентина, в той час як християни східного обряду ретельно готуються до Великого посту (з 11 березня), що передує світлому святу Великодня.

Багато українців вже встигли сховати на горище чи комору свої пишні новорічні ялинки, але це зовсім не означає, що зимова атмосфера завершилась. Навколо ще стільки чудових зимових подій, які обов'язково варто встигнути відвідати цими вихідними.

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Афіша подій у Києві на 1 – 3 лютого

Точка G

Freedom Hall

1 лютого, 19:00

Вартість: 200-350 гривень

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Харизматичний ведучий Юрій Кляцкін і шість випускників школи Комедійної Імпровізації та Театру імпровізації "Чорний Квадрат" запрошують на дивовижне гумористичне шоу, де не існує заздалегідь написаних сценаріїв, скетчів або поворотів сюжету – всі ситуації придумують глядачі, вони стають невід'ємною частиною виступу. Найбільш непередбачуваний концерт вихідних, адже ніхто не може сказати заздалегідь, що нас очікує – приходьте 1 лютого в Freedom Hall, щоб дізнатися правду.



Точка G

Mylah

Caribbean Club

1 лютого, 20:00

Вартість: 250-700 гривень

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Mylah – юне музичне обдарування зі Сполучених штатів, яка вже стала великою зіркою на своїй батьківщині, а тепер підкорює заокеанські країни. Виконавиці пророкують славу нової R'n'B королеви Америки, адже для цього є всі задатки: приваблива зовнішність, армія шанувальників, чудова музика, а головне – щирість, якої іноді дуже не вистачає відомим музикантам. У п'ятницю ввечері будемо заряджати душу і тіло правильними вібраціями на виступі Mylah – 1 лютого, Caribbean Club!



Mylah

Jay Jay Johanson

Caribbean Club

2 лютого, 19:00

Вартість: 590-2190 гривень

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Меланхолійний швед Джей Джей Йохансон займається музикою більше двадцяти років. Він співпрацював зі всесвітньо відомими музикантами, писав саундтреки для популярних фільмів, експериментував та випустив чимало чудових релізів. Раніше артист відвідував Україну з концертами (Jazz Koktebel Fest, Atlas Weekend), але великого сольного виступу фанати дочекалися тільки зараз. 2 лютого стане пам'ятним днем серед фанатів меланхолійного тріп-хопу, тому зустрічайте Джей Джей Йохансона на сцені київського Caribbean Club!



Jay Jay Johanson

День пам'яті Скрябіна

Docker Pub

3 лютого, 20:00

Вартість: 250-3150 грн

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Кузьма Скрябін ще довго буде жити в серцях українців. Його життя трагічно обірвала автокатастрофа, але музика непідвладна часу, завдяки чому навіть сьогодні у нас з вами є можливість побувати на концерті гурту "Скрябін" ще раз. Данина пам'яті талановитій людині, чия мудрість і філософія життя не раз підтримували нас у важкі хвилини. Не варто сумувати, приходьте на концерт в Docker Pub з хорошим настроєм і насолоджуйтеся чудовим виступом.



День пам'яті Скрябіна

Underground StandUp

K.Point

3 лютого, 20:00

Вартість: 150-300 гривень

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Всесвітньо відомі зірки комедійного жанру приїжджають до Києва з виступами, а найпопулярніший гуморист країни навіть балотується в президенти. Це значить, що stand up актуальний, як ніколи раніше. Тому зустрічайте Underground StandUp на Подолі, де найбільш нахабні та сміливі гумористи Києва шокують непідготовленого слухача відвертим гумором на найделікатніші теми. Крім смачних напоїв на барі, невимушеної дружньої атмосфери та ароматних кальянів ви отримаєте дві години незабутнього гумору, K. Point гарантує!



Underground StandUp

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Зимова Країна

ВДНГ

8 грудня – 10 березня

Вхід на територію парку — вільний

Вартість комплексного квитка на локації: 390 гривень

Придбати квитки

Святкова ілюмінація, прекрасний казковий ліс і щасливі обличчя відвідувачів. Це місце ні з чим не сплутати, в ньому є своя атмосфера, чарівна привабливість, завдяки якій парк ВДНГ вже не перший рік стає обов'язковим пунктом для сімейного відвідування в холодну пору. Активні розваги, улюблені персонажі, театральні вистави, смачні напої, подарунки для кожного і багато іншого. Щоб обійти всі розваги одного дня буде недостатньо! Запасайтесь хорошим настроєм і приходьте в "Зимову країну"!



Зимова Країна

Квест "Пошуки діамантів Майнкрафт у Чарівному світі Гаррі Поттера"

ТРЦ "Dream Town"

3 лютого, 13:00

Реєстрація – безкоштовна, кількість місць – обмежена

Якщо вам бракує яскравих емоцій в холодну пору, то новий квест у ТРЦ "Dream Town" обов'язково сподобається вам, вашим дітям та друзям. Адже тут ви зможете поринути у два найпопулярніші вигадані світи – Майнкрафту та Гоґвортсу. Справжні шукачі пригод повинні пройти 15 нелегких локацій, де в команді роздумуватимуть над складними головоломками. Роботу квесту забезпечать досвідчені організатори та актори, з якими зможуть сфотографуватися всі бажаючі, та отримати від них солоді сюрпризи.



Квест "Пошуки діамантів Майнкрафт у Чарівному світі Гаррі Поттера"

Фото: прес-служба