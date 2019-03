Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня

Що день, то погода на вулиці стає все затишнішою і теплішою, а це означає, що пора одягати свої стильні тренчі та білі кросівки і вирушати на довгі прогулянки Києвом!

А в організації чудових вихідних вам, як завжди, пригодиться наша підбірка подій! Не гайте часу і набирайтесь нових сил та емоцій на найкращих заходах столиці.

Junior Fashion Week

КВЦ "Парковий"

21-24 березня, 12:00

Лімітована кількість запрошень: 600-1000 гривень

Junior Fashion Week — дитячий тиждень моди було засновано в Україні у 2018 році. Головна мета заходу – розвиток дитячої моди і підтримка українських дизайнерів та брендів. У цьому році відкриття тижня збігається із Всесвітнім днем людей із синдромом Дауна. Саме тому 21 березня івент відкриє особливий показ за участю дітей із синдромом та українських зірок. Ідея показу – показати трансформацію поглядів і ставлення до людей з синдромом у суспільстві. Головний меседж у тому, що усі діти – рівні в своїх правах. Серед учасників показу: Оля Фреймут (телеведуча), Григорий Решетнік (актор та телеведучий), Тимур Мірошниченко (телеведучий), Надія Матвєєва (телеведуча), Марія Орлова (телеведуча), Геннадій Попенко (телеведучий), Яна Заєць (танцюристка, фіналістка "Танці з зірками", керівник OPEN KIDS), Олена Рева (дизайнерка), Олена Бурба (дизайнерка) та інші.



Junior Fashion Week

Вечірня программа розпочнеться з показу Andre TAN Kids. Тут він вперше покаже колекцію для дітей віком від 3 до 11 років. Презентуватимуть нові тренди на сезон весна-літо 2019 запрошенні зіркові гості. Покази відбуватимуться у "Парковому" усі чотири дні тижня. Детальний розклад можна подивитися на офіційному сайті події.

Йозеф Гайдн

Кірха Святої Катерини

23 березня, 18:00

Вартість: 150-350 гривень

У минулому році Київський камерний оркестр під керівництвом диригента Наталії Пономарчук зіграв в Національній філармонії твори Йозефа Гайдна. Але музиканти покинули традиційну площадку заради максимально автентичного втілення євангелістського сюжету про "Сім останніх Слів Спасителя нашого на Хресті". Кірха Святої Катерини володіє приголомшливою акустикою, до того ж тільки це місце дозволить пізнати весь талант австрійського композитора. Що відчують слухачі – релігійний екстаз або естетичну насолоду? Кожному своє, але ви гарантовано отримаєте порцію яскравих вражень.



Йозеф Гайдн

Tommy Cash

Atlas

23 березня, 19:00

Вартість: 700-1500 гривень

Чотири роки фанати чекали новинок Томмі Кеша – і нарешті виконавець приїжджає в українську столицю, де виступить у клубі Atlas з презентацією нового альбому YES. Лонгплей продовжує традицію вдалих творчих колаборацій, крім фронтмена над треками працювали Boys Noize, Amnesia Scanner, Danny L Harle и A. G. Cook. В суботу "Темний лорд постмодерністських міфів", представник незвичайного жанру "циганський шик" та "російський треш" запрошує всіх бажаючих на свій концерт – на вас чекає спекотний вечір танців у найкрутішій компанії.



Tommy Cash

Toto Cutugno & Lords of the Sound

Палац "Україна"

23 березня, 19:00

Вартість: 650-6000 гривень

На цих вихідних головним претендентом на ваш вільний час, увагу і глядацьку симпатію стане легендарний Тото Кутуньо. Один з найвідоміших італійських виконавців, автор прекрасних пісень про вічне кохання L'italianо, Solo Noi, Serenata, переможець Євробачення, популяризатор ліричної балади і композитор, який співпрацював з Челентано, Далідою і Джо Дассеном – перерахувати всі досягнення цього великого артиста неможливо. Не вагайтесь і подаруйте собі квиток на його концерт, тим більше, що тільки 23 березня виступ кумира мільйонів буде супроводжувати київський симфонічний оркестр Lords of the Sound. Якщо його, звісно, пустять на територію України.



Toto Cutugno & Lords of the Sound

Penelope Isles

Closer

23 березня, 20:00

Вартість: 399 гривень

Спеціальний івент Selector Live для кінофестивалю Docudays UA – концерт британського колективу Penelope Isles в культовому Closer, де часто виступають найпрогресивніші виконавці сучасності. Сімейний дует брата і сестри з Брайтона грає гіпнотизуючі, трохи психоделічні мелодії – мікс електронної музики, п'яного шуму гітари, поп-мотивів з вдалим застосуванням вокальних гармоній Джека і Лілі Уолтер. Якщо ви фанат Arcade Fire, Mogwai або Grandaddy, то зобов'язані прийти 23 березня на презентацію дебютного альбому Penelope Isles "Until The Tide Creeps In".



Penelope Isles

Віра Полозкова

Жовтневий палац

24 березня, 20:00

Вартість: 500-1850 гривень

Виступ відомої поетеси Віри Полозкової – це не тільки найніжніший поетичний вечір, але яскравий доказ, що сучасна поезія розвивається і користується любов'ю серед аудиторії. Шанувальники її творчості здатні з легкістю заповнити багатотисячний зал Жовтневого палацу, при цьому виконавиці вдається зберегти атмосферу невеликого творчого квартирника, ніби вона постійно перебуває в контакті зі слухачем. Бажаєте насолодитися любовною лірикою та ніжним музичним супроводом? Тоді чекаємо вас 24 березня на виступі Віри Полозкової.



Віра Полозкова

Sofi Tukker

Atlas

24 березня, 20:00

Вартість: 1090-2600 гривень

Творчий дует Софі Гаул-Велд і Такера Галперна став популярним з феноменальною швидкістю. Treehouse вийшов навесні минулого року, але проект Sofi Tukker встиг обзавестися армією шанувальників і вдалими комерційними контрактами. Більш того, гурт номінували на премію Греммі за пісні Best Friend та Drinkee в категорії "Найкращий танцювальний запис" – це великий успіх навіть для музичної індустрії, де постійно спалахують і пропадають нові зірки. Тож влаштуйте собі свято та приходьте на презентацію дебютного альбому Sofi Tukker 24 березня в клубі Atlas!



Sofi Tukker