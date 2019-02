Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого

Менше ніж за тиждень в Україну прийде весна. І поки погода ще не зовсім тішить теплим повітрям, то потрібно хоча б запастись позитивним настроєм і в хорошій компанії завітати на цікаві події у столиці України.

Останні вихідні зими потрібно провести гучно та весело, тому не баріться та обирайте захід, який найбільше вам до вподоби. Весна близько!

Ліга Сміху-2019, Перший етап

Жовтневий палац

22 та 24 лютого, 19:00

Вартість: 290-450 гривень

Українці люблять посміятися, тому комедійні шоу, виступи гумористів і вечори стендапа в столичних барах стали одними з найбільш популярних заходів серед людей, які хочуть відпочити і зарядитися позитивним настроєм. Якщо хочете надірвати живіт від сміху, не пропускайте новий сезон всеукраїнського чемпіонату з гумору "Ліга Сміху". На концерті 22 і 24 лютого буде проводитись телевізійна зйомка, тому не запізнюйтесь, займайте місця і насолоджуйтеся добірними номерами претендентів на звання "найсмішніший українець-2019"!



World Rock Hits 80-90

Будинок Архітектора

22 лютого, 19:00

Вартість: 450-850 гривень

Рок – це не просто жанр, а ціла течія в музиці, всередині якого є розподілення на хард-рок, хеві-метал, блюз-рок, фолк-рок, арт-рок, психоделічну музику, експериментальні стилі, space, acid і багато іншого! Blur, Nirvana, Led Zeppelin, Guns N 'Roses – якщо ви відчуваєте тремтіння перед назвами цих культових груп, то негайно беріть квитки на концерт World Rock Hits 80-90, де прозвучать легендарні хіти великих колективів, які залишили своє ім'я в історії рок-музики.



Tempesta di Mare

Будинок звукозапису Українського радіо

22 лютого, 19:00

Вартість: 150-450 гривень

Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України запрошує на перший концерт з новим диригентом Луїджі Гаджеро. Свій дебют диригент почне з відомої української симфонії C-dur, яку написав композитор Максим Березовський. Виконання композиції українським оркестром під керівництвом італійського диригента відкриє нові грані завдяки симбіозу двох дружніх культур. Крім того, оркестр зіграє симфонію Йозефа Гайдна "Буря на морі", концерт для фагота з оркестром Моцарта і "Італійську" симфонію Мендельсона!



Національний відбір Євробачення-2019

Палац культури КПІ

23 лютого, 18:00

Вартість: 390-1390 гривень

В середині травня увага мільйонів українців буде прикута до телеканалів СТБ і UA: Перший, де відбудеться трансляція міжнародного конкурсу пісенних талантів Євробачення-2019. Але перед цим ми повинні визначитися з ім'ям виконавця чи колективу, який поїде від нашої країни в Тель-Авів і доведе, що українці – найспівучіша нація! Позаду два тури національного відбору, а в фіналі зустрінуться Maruv, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, Freedom Jazz, KAZKA і Anna Maria.



The Wise Guyz

Caribbean Club

24 лютого, 19:00

Вартість: 150-380 гривень

24 лютого Caribbean Club готує велике рок-н-рольне шоу за участю веселих і драйвових груп The Wise Guyz і The Boomerangs. Тільки танцювальна музика, драйв і нестримні танці під сценою. І концерт планується не звичайний, а святковий, адже the Wise Guyz святкують своє 19-річчя – погодьтеся, дуже серйозний стаж для українського музичного колективу. Приємним бонусом стане перегляд короткометражного фільму Timeless про "рокенрольне" життя України!



Mari Cheba

Бізнец-центр "Каньйон"

24 лютого, 19:30

Вартість: 300 гривень

Mari Cheba – це назва українського тріп-хоп проекту, заснованого Марі Чебой в 2015 році. З тих пір виконавиця серйозно "набила руку" і стала авторитетним виконавцем в своєму жанрі. Ба більше, дівчина стала володаркою звання "найкращий жіночий вокал" за версією Trip Hop Nation, тому сміливо приходьте на сольний напівакустичний концерт Mari Cheba, щоб насолодитися вокалом і музикою, в якій поєднуються індійські та слов'янські мелодії!



