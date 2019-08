Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня

Ось і підбігає до кінця теплий та затишний серпень! Студенти і школярі потрохи готуються до навчального сезону, а дорослі ловлять останні дні літа, відпочиваючи в пабах та на літніх майданчиках. А де ви проведете ці вихідні?

Якщо ви досі перебуваєте у пошуках місця, де можна отримати масу позитивних вражень та емоцій, то гайда слідкувати за нашою підбіркою подій!

Сергій Жадан

МЦКМ Жовтневий

23 серпня, 19:00

Вартість: 150-550 гривень

Один з найвідоміших культурних діячів України Сергій Жадан незабаром святкує 45-річчя та запрошує з цього приводу всіх прихильників його творчості приєднатися до святкового творчого вечора в Міжнародному центрі культури та мистецтв "Жовтневий". Письменник, поет, есеїст, громадський активіст, перекладач, фронтмен ска-панк гурту "Жадан і Собаки" та патріот своєї країни – в Сергія Жадана багато різних амплуа, але кожен його проект знаходить відданого слухача. 23 серпня пролунають як старі, так й зовсім нові поезії, автор розповість неймовірно цікаві історії з життя письменника, а зіркові гості, ім'я яких організатори не розголошують заради інтриги, вийдуть на велику сцену в незвичайних творчих дуетах.



Secret Service

Docker Pub

23 серпня, 20:00

Вартість: 550-1550 гривень

У музичні 70-80-ті Швеція подарувала світові велику кількість надзвичайно відомих музичних колективів, але тільки одиниці досі виступають з концертами на сцені. Одним з таких прикладів залишаються Secret Service, які свого часу осідлали хвилю "синті-поп" і на довгий час зайняли топові місця в хіт-парадах Європи. "Flash In The Night", "Ye Si Ca", "Closer Every Day", "Ten O'Clock Postman" – ви напевно пам’ятаєте ці пісні, але до початку концерту радимо ще раз їх послухати. Тому що всі вони пролунають 23 серпня на святковому концерті, який приурочено до 17-річчя Docker Pub! Чекаємо на всіх, буде ностальгічно та весело!



Автомобільний фестиваль "Незалежність"

Київська фортеця

24 серпня, 12:00

Вартість: 180 гривень

Зустрічайте головний міжнародний фестиваль автомобільної культури "Незалежність 2019"! Цього року івент відбудеться 24 серпня, під час святкування Дня Незалежності, на території Київської Фортеці. Якщо ви вважаєте себе частиною цієї культури або зацікавлено стежите за світом автомеханіки, то обов'язково приходьте на головну спеціалізовану виставку країни – познайомитись з однодумцями, подивитись на найкращі автівки цього континенту, або просто відпочити з друзями в цей святковий день. Смачний фудкорт, кальяни, ярмарок деталей, дитяча зона та музичне супроводження – обов'язкові компоненти будь-якого масштабного дійства чекають на вас!



Le Coeur

Caribbean Club

24 серпня, 19:00

Вартість: 150-350 гривень

Після участі у восьмому сезоні талант-шоу "Х-Фактор", конголезець Діедонне Нгелека налаштований на підкорення українського шоу-бізнесу. Ця історія бере свій початок у 2013 році, коли студенти п'яти різних країн у кімнаті гуртожитку зробили одразу дві важливі речі: заснували гурт Le Coeur та створили власний музичний жанр "cKor", який можна назвати сумішшю африканських ритмів, Rock, Funk, Fusion і Electronic. Першу спробу об'єднати серця українців за допомогою музики Le Coeur зробили в 2014 році – на їхній дебютний сольний концерт прийшло близько 300 людей. Минуло багато років, змінився склад музикантів, але гурт Діедонне Нгелека встиг побувати на великих сценах багатьох українських фестивалів та записати другий альбом "We Are Coming". Настав час не менш важливого та хвилюючого другого сольного концерту! Приходьте 24 серпня в Caribbean Club, послухати позитивну музику і підтримати молодий гурт!



Літо на ВДНГ

До 29 вересня, з 10:00

Вартість: безкоштовно

Можна з повною упевненістю сказати, що на сьогоднішній день ВДНГ є найулюбленішим і найпопулярнішим місцем для сімейного відпочинку – тільки в 2018 році проект "Літо на ВДНГ" відвідало більше двох мільйонів людей! Цього року на вас чекають ще більше розваг і різноманітних активностей! Пікнік-зона для відпочинку з друзями, фудкорти, виступи музикантів, кінопокази, майстер-класи, лекції – не кажучи про величезну кількість заходів, які регулярно привертають увагу киян і гостей столиці. Ці вихідні не виняток: завітайте на святкування Дня Незалежності, завітайте на екскурсію лаштунками шоу "Танці з Зірками", або приходьте на виступ "Дикого Театру" з прем'єрою нової вистави. Це лише стислий переказ афіші, тому що з детальним розкладом вам краще особисто ознайомитися на сайті проекту! Беріть сім'ю, кличте друзів і приїжджайте на ВДНГ, де можна із задоволенням і користю провести останні літні дні!



Всі фото: прес-служба