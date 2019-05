Куди піти у Києві на вихідних: афіша 24-26 травня

Українці не встигли оглянутись, як вже цього тижня ми зустрінемо останні весняні вихідні. Щоб вони вдались "на повну", пропонуємо їх провести на смачному вуличному фестивалі, театральних постановках та музичних концертах.

А підбірку найактуальніших подій в столиці України ви, як завжди, можете переглянути у нас. Яскравих вихідних!

HVOB

Atlas

24 травня, 19:00

Вартість: 800-1600 гривень

HVOB – це заснований у Відні електронний проект Анни Мюллер і Пола Уолнера. Стримана мінімалістична електроніка з використанням живого вокалу одразу після виходу перших треків на SoundCloud сподобалася німецькому продюсеру Оліверу Колецькому. Цієї весни австрійський дует готується до нового концертного туру з презентацією альбому Rocco, реліз якого відбувся у березні – але Київ все ще чекає обіцяного виступу в українській столиці. Дочекалися! Зустрічайте атмосферний лайв Анни Мюллер і Пола Уолнера 24 травня, клуб Atlas!



YUKO

Зелений Театр

25 травня, 19:00

Вартість: 400 гривень

Улюблені учасники лейбла Masterskaya готуються до презентації нового альбому DURA? – у цей час їхні фанати, вже не вперше, готуються до справжнього українського рейву з використанням фольклорних мотивів та потужних ритмів. Музичний феномен YUKO (дует Юлії Юріної та Стаса Корольова) народився на шоу Голос Країни, але вже виріс, набрався сил та створює ультрасучасний саунд для справжніх меломанів. Цій музиці можна підспівувати, навіть не знаючи слів. Довгоочікуваний концерт відбудеться у відповідному для цього місці – "Зелений Театр" відкриває сезон літніх музичних вечірок на свіжому повітрі!



Ніно Катамадзе

Жовтневий палац

26 травня, 19:00

Вартість: 450-3150 гривень

Якщо запитати українця про Грузію і попросити назвати одного виконавця, чий характер і вокальні дані найкраще передають характер їх культури, то майже 100% опитаних назвуть ім'я неймовірної Ніно Катамадзе. Інтелектуальний коктейль з джазу, народних мотивів і традиційного хуліганства на сцені стали запорукою успіху та довіри захопленої публіки. Кожен її виступ нагадує свято – щасливі обличчя, блискучі очі та бурхливі овації. 26 травня братський народ відзначає "День Незалежності Грузії", і ми приєднуємося до привітань на концерті головної аджарської співачки в Міжнародному центрі культури і мистецтв.



Got To Be Free

Драмтеатр на Подолі

25 травня, 18:00

Вартість: 200-900 гривень

Got To Be Free – це документальний рок-мюзикл з неймовірною передісторією. У далекому 2014 році, в самий розпал Революції Гідності, семеро ентузіастів з різних сфер діяльності (від музикантів до банкірів) зібралися разом, щоб записати однойменний музичний альбом. Згодом задум розрісся до музичної репрезентації подій Майдану, але за межі вузького кола друзів проект не виходив. Добре, що творці все ж таки вирішили поділитися творчістю з усіма бажаючими, адже не так часто в Україні виходять проекти подібного рівня – з яскравими візуальними ефектами, участю симфонічного оркестру, професійних акторів і музикантів. Всі кошти, отримані від продажу квитків, будуть направлені на допомогу українським військовим.



Анна Кареніна

Мала Опера

24 травня, 19:00

Вартість: 150-300 гривень

Київський театр "Тисячоліття" представляє власну версію прочитання роману Льва Толстого "Анна Кареніна". Навіть якщо ви знаєте оригінал твору напам'ять, то будете приємно здивовані новими закутками душі героїні, яка кинула виклик всьому світу заради кохання. Змінилося і місце дії, яке перенесе глядача до української столиці, де нещодавно в час години пік на станції "Льва Толстого" київського метрополітену, громадянка Анна Кареніна посковзнулася і… що буде далі – ми дізнаємося від учасників проекту "Експериментальна сцена", в якому ролі на сцені виконують не тільки професіонали, але аматори, які тільки навчаються в театральній студії.



MARTINI FOOD LOVE

Арт-завод Платформа

25-26 травня, 11:00

Вартість: 100 гривень

Уперше в країні – парк смачних розваг. Насолодження їжею на рівні всіх відчуттів: на неї можна буде подивитись, відчути на дотик і, звісно, спробувати. Вихідними на киян чекає цілий гастрономічний лунапарк смачних розваг, найбільш італійський фудкорт у місті та музика від Masterskaya. Усі кошти від продажу квитків на захід буде спрямовано на благодійність.



Океан Ельзи

ВДНГ

26 травня, 11:00

Вартість: 250-950 гривень

Ідея великого, відкритого рок-концерту виникла у Святослава Вакарчука, який неодноразово бував на музичних подіях та фестивалях на території ВДНГ. Чудовий комплекс, який отримав буквально друге дихання пару років тому, став культурним, музичним, фестивальним центром в Києві та чудовим майданчиком для виступу гурту. Концерт відбудеться на свіжому повітрі, у колі друзів та з унікальною сценою формату 360 градусів, доступною для перегляду з усіх сторін.



