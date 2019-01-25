Куди піти у Києві на вихідних: афіша 24-27 січня

Якщо вам здається, що час різдвяно-новорічної атмосфери завершився, то ви помиляєтесь! У Києві на вас чекають безліч цікавих подій, вартих вашої уваги. Музичні вечори, виступи гумористів та розваги на свіжому повітрі – все це стане чудовим доповненням ваших прийдешніх вихідних.

Поки ще зима нас тішить снігом та приємним морозцем, пропонуємо вам вийти прогулятись та завітати на найкращі події Києва, які відбудуться наступними днями.

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Афіша подій у Києві на 11 – 13 січня

Олексій Коган: Джаз для дорослих

Caribbean Club

24 січня, 20:00

Вартість: 180-400 гривень

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"Джаз для дорослих" – серія авторських виступів від майстра українського джазу, які щомісяця проходять в Caribbean Club. Олексій Коган – арт-директор музичних фестивалів, журналіст, автор передач і просто цікава людина з великим запасом історій з життя. Джаз у виконанні кращих українських музикантів насичує традиційні дружні бесіди Когана з аудиторією, додають всьому заходу інтерактивності. Насичений творчий вечір, якому варто приділяти час хоча б раз на місяць.



Олексій Коган: Джаз для дорослих

Вечірній Квартал

Freedom Hall

24 січня, 19:00

Вартість: 2750-4400 гривень

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Святковий виступ головних гумористів України "на біс" – це найкращі жарти з програми 2018 року і гумористичні прогнози на майбутній рік. Соціально важливі та вічно актуальні політичні теми в номерах "кварталівців" стають зрозумілими та смішними. "Вечірній Квартал", як найпопулярніший телевізійний проект серед українців, запрошує глядачів на повторний комедійний концерт – ексклюзивно для своїх шанувальників і концертного майданчика Freedom Hall.



Вечірній Квартал

Jungle

Atlas

25 січня, 19:00

Вартість: 1990-2190 гривень

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Уперше в Україні! Британський фанк-дует Jungle складається з Тома МакФарланда і Джоша Ллойд-Ватсона. Влітку 2014 року вони видали дебютний однойменний альбом, та до кінця осені стали музичними зірками # 1 – їхні треки звучали на найвідоміших радіостанціях, назва колективу з'явилась у переліку хедлайнерів найбільших музичних фестивалів, а платівка потрапила у шорт-лист премії Mercury Prize. Але наразі перед музикантами виникло ще одне важливе випробування – вихід другого альбому, який повинен був продемонструвати критикам, що Jungle не зникне з наших плеєрів так швидко, як і з'явився. Скажімо наперед: у британського дуету все вийшло, а результат чотирирічної творчої роботи можна буде почути в клубі Atlas 25 січня.



Jungle

СБПЧ

Caribbean Club

26 січня, 19:00

Вартість: 790-1190 гривень

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Загадкові музичні інтелігенти-експериментатори з Санкт-Петербурга чекають ще однієї зустрічі з українськими шанувальниками. Ми їх теж чекаємо, тому запаслися терпінням і квитками на 26 січня, коли СБПЧ виступлять в Caribbean Club. Їхній новий альбом "Ми не спали, ми снилися" змінив творчий вектор колективу: пластинка, в записі якої брали участь топові саунд-продюсери, вийшла за звучанням максимально доброю та м'якою. Крім того, колектив поповнився жіночим вокалом Жені Борзих, зберігши головне – тягу до жанрових експериментів. Запальні танці, енергія і море любові включені у вартість квитка.



СБПЧ

Pulatova

MonteRay Live Stage

26 січня, 19:00

Вартість: 250-600 гривень

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Короткий екскурс для тих, хто не чув раніше про Ольгу Пулатову. Здебільшого, у багатьох її ім'я асоціюється з феноменальним українським фолк-гуртом Fleur. Інтимно-езотеричну лірику заглушали шуми з одеської набережної, де пінилися на березі моря хвилі, а музичні історії, розказані двома чудовими дівчатами, нікого не залишили байдужими. Але колектив розпався, а Ольга Пулатова, спільно з басистом Євгеном Чеботаренко, створила новий проект Pulatova. У MonteRay Live Stage відбудеться презентація дебютного альбому "Рой", гроші на який збирали з допомогою фанатів та краудфандингу.



Pulatova

Кузін

Docker Pub

27 січня, 19:00

Вартість: 175-2450 гривень

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Чоловіча частка улюбленої радіопрограми сотні тисяч українців – "Камтугеза" на Radio ROKS з Сергієм Кузіним і Сонею Сотник. Завзятий рокер з хриплуватим голосом та чіткою дикцією ведучого. Шоумен, під керівництвом якого передачі незмінно стають відомими на всю країну та музикант, в чиєму репертуарі величезна кількість бадьорих і піднімаючих настрій пісень. "Любов не попса", "Я б її б", "Заручники зими", "Капец любові" – чого тільки варті назви композицій! Приходьте 27 січня в Docker Pub на творчий вечір Сергія Кузіна в максимально дружній обстановці.



Кузін

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Зимова Країна

ВДНГ

8 грудня – 10 березня

Вхід на територію парку – вільний

Вартість комплексного квитка на локації: 390 гривень

Придбати квитки

Зимова країна на ВДНГ – це особливе місце для всієї родини, яке в минулому році відвідало понад півмільйона гостей. У цьому сезоні локацій стало ще більше і буквально все навколо насичене духом українського Різдва. Зону фудкорта висвітлює святкова ілюмінація, а спорожнілі фонтани перетворилися на казковий ліс. І хоча новорічні свята вже скінчилися, казковий настрій, що їм притаманний, тут триватиме до 10 березня!



Зимова Країна