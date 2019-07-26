Куди піти у Києві на вихідних: афіша 26-28 липня

Ви можете повірити, що нас чекають останні вихідні липня? А на найкращі моменти літа залишається всього один місяць? У зв'язку з цим має для вас термінове завдання – проведіть наступні два дні так, щоб пам'ятати їх не лише до кінця літнього сезону, а й до Нового року!

А отримати найяскравіші враження у столиці України вам допоможе наша традиційна підбірка подій.

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Red-Jazz: телепорт 360

ВДНГ

26 липня, 19:00

Вартість: 250 гривень

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Яскраве музичне шоу у повній темряві, де тільки світло панорамних проекцій на куполі Teleport360 висвітлюють силуети музикантів з пов'язками на очах. Але нехай зав'язані очі не завадять досягти найінтимніших глибин джазової музики. Коли людина залишається без світла наодинці зі своїми думками, фантазія починає працювати з подвійною силою: нагадують про себе давні спогади, серце стукає у ритмі музики, а натхнення створює нові образи. Вражаючий виступ "Red-Jazz" під куполом запам'ятається вам надовго – і не стільки завдяки незвичайному формату, скільки завдяки джазовій музиці. Бажаєте отримати порцію натхнення? Тоді чекаємо на вас 26 липня – приходьте до ВДНГ! Тривалість програми: 70 хвилин.



Red-Jazz: телепорт 360

Вар'яти

Film Ua

26 липня, 18:30

Вартість: 250 гривень

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Зазвичай, Сергій Притула та його "Вар'яти" виступають в столиці два рази на рік: у переддень Нового Року, щоб подарувати глядачам святковий настрій та зарядити позитивом, і влітку. До Нового Року ще далеко, але Сергій Притула і "Вар'яти" приготували подарунок для всіх українців з почуттям гумору! Запрошуємо вас на телевізійну зйомку одного з найвідоміших вітчизняних камеді-шоу: без гострих тем, щоб можна було дивитися всією сім'єю, але настільки життєво, що майже у кожній мініатюрі впізнаєш себе. А якщо ви потрапите на зйомку для майбутньої трансляції по ТБ, то одними з перших почуєте нову програму справжнього доброго гумору, ще й українською мовою і з харизматичними акторами. Тільки спробуйте не луснути від сміху!



Вар'яти

Перша Україномовна Стендап Комедія

Театр "Браво"

26 липня, 19:00

Вартість: 99-220 гривень

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Але якщо перегляд "Вар'ятів" нагадує часи КВН та українського "Comedy Club", то настав час відкрити для себе нові обличчя сучасного гумору. Тим паче, що вже назвою комедіанти намагаються відокремити себе від усіх інших вітчизняних гумористів. "Перша україномовна стендап комедія" – це серйозний підхід до смішних подій! Що треба знати про цей івент? Перше: учасники використовують виключно рідну українську. Друге: виступ триватиме близько півтори години та не рекомендований для неповнолітніх. Третє: ви маєте знати героїв в обличчя: засновник "Ukrainian Stand Up Agency" Іван Жорноклей, фіналіст "Комік на мільйон" Максим Кравець, гумористичний сценарист Святослав Марченко і два переможці "Розсміши коміка" – Володимир Євчук і Сергій Степанисько!



Перша Україномовна Стендап Комедія

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Олексій Коган: джаз для дорослих

Caribbean Club

26 липня, 20:00

Вартість: 300-590 гривень

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Якщо запитати у досвідчених шанувальників джазу і музичного життя Києва: "Де грають найкращий джаз?", то одним з перших на згадку приходить, звичайно, Олексій Коган і його шоу "Джаз для дорослих". Вже немає сенсу згадувати, скільки разів Олексій з музикантами грав концерти у Caribbean Club – це вже традиційне місце зустрічі та натхнення. Кожен виступ Когана відрізняється від попереднього, з'являються нові герої, нові течії джазу, стилі виконання, але незмінним залишається пристрасть та історії, пов'язані з музикою, від маестро. Разом з Олексієм Коганом на сцені виступає "Jazz in Kiev Band", а називатися "родзинкою" шоу заслуговує чарівна хореографія від балету "NC-17 Showballet".



Олексій Коган: джаз для дорослих

Суперлюди: Money Talks

Fedoriv Hub

28 липня, 15:00

Вартість: 800 гривень

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Наостанок, пропозиція для всіх охочих дізнатися тонкощі і підводні камені у створенні власного бізнесу! Організатори неформальної зустрічі "Meet Up" від "Суперлюди" кожного місяця запрошують до себе відомих спікерів, які готові розповісти про власні факапи і фейли – як-то кажуть: "Звичайні люди вчаться на своїх помилках, а розумні – на чужих". Цього разу хедлайнером події стане Альона Мисько, експерт з управління фінансами. Але це ще не все! Нетворкінг – не менш важлива частина заходу. Хто знає, можливо серед 200 гостей цієї зустрічі ви знайдете майбутніх клієнтів або партнерів вашого бізнесу?