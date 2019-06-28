Куди піти у Києві на вихідних: афіша 28-30 червня

Ось і підійшли останні вихідні червня. Не встигнемо оглянутись, як позаду залишиться спекотне літо. Тому поспішіть насолодитись найкращими моментами сезону, зокрема, в столиці України!

А визначитися з подіями на ваш смак допоможе наша яскрава підбірка подій.

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Перша україномовна стендап комедія

Caribbean Club

28 червня, 19:00

Вартість: 150-400 гривень

Придбати квитки

Покажіть українця, який не любить добряче посміятися? Навіть не хочеться звертатися до сучасних політичних обставин, щоб довести цю тезу, але числені гумористичні передачі мають шалений попит серед глядацької аудиторії на ТБ. За останні роки в Києві з’явилось чимало місць, де можна послухати молодих комедіантів: від концертних залів до алкогольних закладів у напівпідвальному приміщенні. А ось україномовного стендапу не так багато, але з цим вирішила розібратися п’ятірка суперкоміків нового проекту з дуже простою назвою "Перша україномовна стендап комедія": Іван Жорклей, Максим Кравець, Святослав Марченко, Володимир Євчук і Сергій Степанисько.



Перша україномовна стендап комедія

Італійський сучасний балет

Сцена 6

28 червня, 19:30

Вартість: 250-900 гривень

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Туринський сучасний балет BTT (Balletto Teatro di Torino) вперше приїжджає до Києва з перформансом "Concept #1". Експериментальна трупа BTT налічує шість осіб, але кожен з них – майстер хореографії з неймовірним досвідом у всесвітньо відомих проектах. Зараз вони об’єднали зусилля заради створення власної школи сучасного танцю, а їх вистави поєднують суміш різноманітних технік і стилів, класичний балет, імпровізацію та використання живої та електронної музики. Саме тому до перформансу приєдналися цікаві музичні проекти – тут і добре знайомий кіноманам київський дует Ptakh_Jung та італійська арфістка Федеріка Мальяно.



Італійський сучасний балет

Craft Beverage Nalivka

ВДНГ

28-30 червня, 12:00

Вартість: 80-200 гривень

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І знову повертаємося до ВДНГ, де з 28 по 30 червня відбудеться VI фестиваль-дегустація смачних алкогольних напоїв Nalivka Craft Beverage. Організатори повідомляють, що цього року головний смак події – полуниця, тому якщо ви полюбляєте крафтові напої, то на вас чекають полуничні вихідні. Сотні наливок і настоянок, дегустації з професіоналами, майстер-класи, освітні лекції, фудкорт, фотозони, легка атмосфера і ще багато найрізноманітніших розваг під музичний супровід талановитих гуртів. Крім того, у вартість квитка входить не тільки розважальна програма, але й фірмовий бокал і дегустації в зоні лекторію. Приходити на свято напоїв можна навіть разом з дітьми – вхід до 12 років безкоштовний!



Craft Beverage Nalivka

HR Giger

Центр Довженко

до 30 червня, 12:00

Вартість: 80 гривень

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Пам’ятаєте космічний фільм жахів Рідлі Скотта "Чужий"? Ця стрічка вплинула на масову культуру, жанр наукової фантастики, індустрію комп’ютерних розваг і вже 40 років лякає глядачів. Але статус "культового" фільм отримав не в останню чергу завдяки швейцарському художнику-сюрреалісту Гансу Ґіґеру (1940-2014), який є автором дизайну інопланетного ксеноморфа Чужого, лауреатом премії Оскар і "батьком біопанку". Перша в Україні виставка робіт відомого художника в холі Довженко-Центра відкрито в рамках Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", але відвідати її можна до 30 червня. Виставка складається з 32 оригінальних графічних творів і 7 скульптур, серед яких вражаюча двометрова скульптура Чужого. Радимо скористатися можливістю і обов’язково ознайомитись з експозицією.



HR Giger

"Поштамт" Чарльз Буковскі

Театр Актер

29 червня, 20:00

Вартість: 200 гривень

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Якщо ви не знайомі з творами Чарльза Буковскі, одного з найвідоміших американських письменників і поетів, то літні читання на відкритому повітрі від театру "Актор" познайомлять вас із цілим новим світом. Літературна спадщина Буковскі налічує десятки збірок і романів, але до наших читачів поезія майже не дійшла, в той час як разюче відверта проза вплинула на чималу кількість людей. "Поштамт" – його перший роман, автобіографічна історія самого Буковскі, що більше десяти років працював поштарем. Незважаючи на велику кількість алкоголю, цигарок, сексу та нецензурної лексики в тексті, десь там, поміж рядків, ховається нещасне серце поета, і воно сповнене коханням до світу, інструментальної музики та жінок. Актори на сцені театру відтворюють атмосферу спекотних американських днів і долю "втраченого" покоління після повернення з Другої світової війни. Чудова нагода і можливість познайомитись з творчістю культового письменника.



"Поштамт" Чарльз Буковскі

Літо на ВДНГ

Травень-вересень, з 10:00

Інформація і розклад

Влітку менш за все хочеться сидіти на одному місці, навіть якщо вдома кондиціонер рятує від спеки. Звісно, під час відпустки більшість вирушає до моря, але в Києві теж багато місць для відпочинку. Найкрутіше з них – ВДНГ, головна пікнік-зона столиці, де завдяки проекту "Літо на ВДНГ" вкотре розпочався новий сезон міських розваг. Запросіть друзів на барбекю – усе необхідне можна орендувати в фотопросторі "Пікнік Сад", або відпочиньте з сім’єю на зручних пуфах і шезлонгах (шукайте "Поляну ВДНГ"). Фанатів спорту зацікавить відкритий басейн, футбольні поля, йога, пілатес, скандинавська ходьба, їзда на велосипедах. Фудкорт зі смачною їжею та напоями, дитячі майданчики, виступи музикантів і комедіантів, фестивалі, лекції, кінопокази – дізнатися розклад заходів, фестивалів та інших івентів, а також всю необхідну інформацію можна на сайті проекту.



Літо на ВДНГ

Всі фото: прес-служба