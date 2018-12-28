Куди піти у Києві на вихідних: афіша 28-31 грудня

Новий рік вже ось-ось ступить на поріг кожного українця. Тому до його приходу варто ретельно та відповідально підготуватись. Одним з обов'язкових пунктів повинен бути відмінний святковий настрій, який точно забезпечить вам перелік наступних подій. Театралізовані вистави, запальні концерти та розваги просто неба – все це чекає на вас з 28 по 31 грудня.

Якщо ви навіть вже знаєте, з ким проведете новорічну ніч, це не відміняє того факту, що передноворічні вихідні ви маєте провести вдома. Адже навколо стільки всього цікавого. Якщо ви раптом побуваєте у Києві або вже проживаєте у столиці, то запропоновані події зійдуть на будь-який смак.

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Казка зовсім поруч, просто повірте у неї! У цьому вам допоможуть яскраві заходи, які прикрасять вашу фінальну історію 2018 року.

Афіша подій у Києві на 28 – 31 грудня

Ліхтаріус. Історії оживають

Нічний клуб "Caribbean Club"

28 грудня, 12:00

390-1800 гривень

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Дивовижне шоу "Ліхтаріус. Історії оживають" не залишить байдужим жодного відвідувача. У ній можна буде побачити і почути проникливі джазові мотиви, зворушливі вокальні номери та неординарні режисерські рішення. Дитяча історія справді зачаровує глядачів, через що ті у свою чергу теж трішки почувають себе малюками. Хореографія солістів "Freedom Ballet" Ігоря Кулєшина, Павла Бондаренко і балету "NC-17 " та вокальні номери юних учасників телешоу "Голос країни. Діти" зачарують вас і подарують дивовижні емоції!



Ліхтаріус. Історії оживають

Зимовий вечір з класикою

Національна музична академія України імені Петра Чайковського

28-30 грудня, 19:00

150-480 гривень

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Якщо ви є прихильником тихого та сокровенного відпочинку, то напередодні гучного Нового року – ця подія саме для вас. У музичній академії ви почуєте найкращі композиції від національного ансамблю солістів "Київська камерта". Твори видатних класиків – Бріччальді, Штрауса, Чайковського та інших відомих творців, у супроводі водної анімації від Ангеліни Золотої стануть чудовим фінальним акордом кінця 2018 року.



Зимовий вечір з класикою

Lords of the Sound "Grand Christmas"

Національний палац мистецтв "Україна"

28-29 грудня, 19:00

200-750 гривень

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Незрівнянні Lords of the Sound виступлять у Києві з черговою святковою програмою "Grand Christmas". Фіналісти вокальних талант-шоу – Маргарита Мелешко, Ігор Петров та Ярослав Радіоненко – разом з хором згадають усі європейські та українські різдвяні співочі традиції. У концерті також візьмуть участь квартет Tenors Bel`Canto та Волинський народний хор. Окрім цього музиканти потішать вас культовими хітами новорічних фільмів та найкращими колядками і щедрівками.



Lords of the Sound "Grand Christmas"

Олексій Коган "Джаз для дорослих"

Нічний клуб "Caribbean Club"

28 грудня, 20:00

180-450 гривень

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Не забувайте, що ваші довгі новорічні вихідні повинні починатися з хорошої музики, а забезпечить її вам Олексій Коган. Спеціально для Нового року він створив проект "Джаз для дорослих"!, у якому разом з чуттєвим вокалом Лурі Марті виконає легендарні різдвяно-новорічні хіти. Не забуде він і про розповіді невигаданих музично-святкових історій та курйозів, що траплялись з ним. А перлиною вечора стане танцювальна постановка балету "NC-17".



Олексій Коган "Джаз для дорослих"

"Різдвяні зустрічі"

Київський національний академічний театр оперети

29-30 грудня, 19:00

700-800 гривень

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Щоб добре та завчасно підготуватись до різдвяних свят, пропонуємо вам завітати на концерт заслужених артистів України в Київському національному академічному театрі оперети. Співаки обіцяють виконати не лише всім відомі композиції – "Happy New Year", "Jingle Bells", "Щедрик" – а й подарувати хороший святковий настрій. Вам обов'язково запам'ятається розкішна святкова атмосфера, майстерне виконання співаків та найщиріші побажання у новому році.



"Різдвяні зустрічі"

Тіна Кароль. Всі хіти

Національний палац мистецтв "Україна"

31 грудня, 19:00

290-2250 гривень

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Талановита Тіна Кароль завжди тішить своїх прихильників особливими сюрпризами. За кілька годин до Нового року вона виконає свої найвідоміші хіти, які знає кожен українець. Разом із співачкою до виступу готувався Василь Козар з Kozar Dance Theatre, а над казковою постановкою концерту працювали режисери проекту "Голос країни": Наталя Острикова, Наталя Лисенкова та Марія Григоращенко. Шоу обіцяє бути чуттєвим та видовищним – не пропустіть!



Тіна Кароль. Всі хіти

Новорічний Штраус концерт

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

31 грудня, 19:00

550-800 гривень

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Гучне дійство, яке обіцяє вразити кожного киянина, відбудеться у передноворічну ніч. Президентський Оркестр України напередодні свята дасть Новорічний Штраус концерт! Він буде присвячений творчості династії Штраусів, де можна буде почути легендарні мелодії вальсів, запальних польок та пристрасних чардашів (традиційних угорських танців). Організатори дійства запевняють, що розкіш концертної зали та концерт класичної музики перенесе вас у світ святкових імперських балів!



Новорічний Штраус концерт

За 5 годин до Нового Року!

Міжнародний центр культури і мистецтв

31 грудня, 19:00

300-700 гривень

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Ще одна подія з інструментальною музикою відбудеться у передноворічну ніч та залишить вам лише найкращі емоції. Національний оркестр народних інструментів під керівництвом диригента Віктора Гуцало допоможе вам насолодитися композиціями видатних митців: Леонтовича, Штрауса та Чайковського і, звичайно ж, відомими новорічними хітами! А щоб додати новорічного настрою, музиканти обіцяють вийти на сцену у святкових костюмах.



За 5 годин до Нового Року!

Новорічна ніч на ВДНГ

31 грудня, 22:00

Безкоштовно

Територія розваг на території Національного експоцентру "ВДНГ" вражає своєю масштабністю. Цьогоріч вперше за багато років влаштують масштабне святкування новорічної ночі, де гостей чекатимуть виступи відомих зірок українського шоу-бізнесу, лазерне шоу, розіграші подарунків та парк атракціонів. З 22 години і аж до третьої години ночі 1 січня ви зможете насолодитись відпочинком та зустріти Новий рік у дивовижній атмосфері.