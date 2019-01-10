Куди піти у Києві на вихідних: афіша 11-13 січня

Ось і позаду головні Різдвяні свята 2019 року, але не варто забувати, що українці також відзначатимуть Старий Новий рік, який припадає якраз на прийдешні вихідні. Отож, плануйте свій відпочинок і проводьте його з користю в компанії відомих музикантів та акторів.

Цими вихідними ви зможете насолодитися творчістю відомих українських та іноземних виконавців і музикантів, а також побачити гру талановитих акторів. Ви точно залишитесь під враженнями після насиченої програми, то ж не гайте часу і слідкуйте за найкращими подіями у Києві 11-13 січня.

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Афіша подій у Києві на 11 – 13 січня

New Year Hits

Музична академія ім. Чайковського

12 січня, 19:00

Вартість: 150-480 гривень

Придбати квитки

Якщо ви не хочете відпускати зі свого серця та домівки новорічний настрій, то ця подія – саме для вас! На заході New Year Hits організатори обіцяють показати водну анімацію Ангеліни Золотої, яку супроводжуватимуть пісні вокалістки Катіко Пурцеладзе та композитора Павла Ігнатьєва. Дивовижний музичний дует виконає не лише знамениті новорічні шлягери, а й джазову версію українського "Щедрика", музику з новорічних фільмів та особливі авторські композиції.



New Year Hits

Kiev Tango Project: Christmas Tango

Нічний клуб Caribbean Club

12 січня, 20:00

Вартість: 180-590 гривень

Придбати квитки

Ті, хто вже мали можливість побувати на виступі чарівних Kiev Tango Project, знають, що їхні концерти запам'ятовуються надовго. В одному з найкращих клубів Києва ви зможете проникнутись мелодіями в ритмі танго у новому аранжуванні, а також зможете дізнатись про цікаві історії з життя Олексія Когана – культового українського джазмена.



Kiev Tango Project: Christmas Tango

Сергій Міхалок та гурт Ляпіс-98

Нічний клуб Caribbean Club

13 січня, 19:00

Вартість: 800-2600 гривень

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Знаменитий білоруський виконавець знову зіграє свій концерт в Україні. Сергій Міхалок з Фоззі (Олександром Сидоренком), а також з учасниками гурту "Ляпіс-98" продемонструє справжній "космічний цирк аутсайдерів". На події ви зможете трішки поностальгувати та послухати всім відомі пісні "Ти Кинула", "Золота антилопа", "Ау" і "Метелиця". Зустріти Старий Новий рік з такою музичною компанією – чудова ідея!



Сергій Міхалок та гурт Ляпіс-98

Fairmont Classic Christmas

Готель Fairmont Grand Hotel

13 січня, 19:00

Вартість: від 400 гривень

Якщо ви бажаєте зустріти Старий Новий рік в розкішній атмосфері під акомпанемент класичної музики, то така подія по-справжньому збагатить на позитивні емоції ваш вечір. Як відомо, зал Atrium в готелі Fairmont Grand Hotel називають ще "перлиною столиці", адже тут ви зможете відчути себе справжньою зіркою у смокінгу чи сукні з келихом першосортного вина. Композиції Бетховена, Моцарта, Чайковського та багатьох інших виконуватиме камерний склад знаменитого Ocean Orchestra.



Fairmont Classic Christmas Fairmont Classic Christmas

Старо-Новорічна патті з "Big Green Bag"

Клуб Docker Pub

13 січня, 20:00

Вартість: 100-1125 гривень

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Запальний музичний колектив Big Green Bag запрошує усіх меломанів та прихильників їхньої творчості в один з київських клубів, де разом з друзями можна буде поринути в справжню святкову атмосферу. Якщо ви досі вагаєтесь, де провести вечір в день Старого Нового року, то музичний супровід в жанрі south rock від київських чоловіків – саме те, що треба!



Старо-Новорічна патті з "Big Green Bag"

Читайте також: ​"Зимова країна на ВДНГ": цікаві локації, куди можна піти на зимові свята у Києві

Зимова країна на ВДНГ

Національний експоцентр "ВДНГ"

8 грудня – 10 березня

Вхід на територію парку – вільний

Вартість комплексного квитка на локації: 390 гривень

Придбати квитки

Ще з початку грудня не одна тисяча киян і туристів побувала на території справжньої зимової казки – на ВДНГ. Там можна не лише скуштувати смачного глінтвейну та поласувати вуличною їжею, а й насолодитись театральними виставами та побувати на різноманітних атракціях. Резиденція Діда Мороза, фабрика ялинкових іграшок, сувенірні лавки з подарунками та багато іншого – все це ви ще встигнете побачите аж до початку весняного сезону. Тому провести там Старий Новий рік є направду чудовою і вдалою ідеєю.



Зимова країна на ВДНГ