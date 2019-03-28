Куди піти у Києві на вихідних: афіша 29-30 березня

Ось неочікувано і завершився березень. З вітрами і снігами, дощами і теплом, але все ж він радо дає шлях не менш чудовому місяцю квітню. І поки ми перебуваємо у відчутті довгих весняних прогулянок і квітучих садів, пропонуємо вдосталь насолодитися останніми вихідними березня.

А щоб провести їх на 100% вдало вам, як завжди, допоможе наша підбірка з найцікавішими подіями, що відбудуться цими вихідними у Києві.

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Сен-Тропе

Гранд-паб "Вдоску"

29 березня, 19:00

Вартість: 150 гривень

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Багата на таланти Полтавська область подарувала нам незабутній комедійний дует "Сен-Тропе". Він здобув першу славу серед користувачів YouTube завдяки сільському гангста-репу з використанням суржика. Ідея гумористичного проекту народилася, коли учасники "Сен-Тропе" грали в КВН. Один з номерів, де двоє хлопців в шкарпетках і капцях зачитали трек про життя в селі, настільки сподобався суддям, що "Сен-Тропе" вирішили викласти відео в інтернет. Так хлопці почали займатися музикою, розпочалося активне життя музичних зірок: участь в шоу "X-Фактор", сольні концерти та нові пісні, на які ми чекаємо на виступі 29 березня!



Сен-Тропе

Андрій Щегель: підпільний Stand Up

Будинок Кіно

29 березня, 20:00

Вартість: 150-300 гривень

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Stand Up – це не тільки Едді Мерфі, Річард Прайор і Джордж Карлін, а й десятки талановитих українських комедіантів! Стендап-вечірки в Києві стали культурним осередком найсмішніших людей з усієї України, але "найлисіший, найскандальніший і найандеграундніший" з них – це Андрій Щегель, улюбленець публіки і переможець фестивалю "Інді Коміки 2016". 29 березня в Будинку Кіно він представить двогодинну гумористичну програму "Самое время" та запрошує всіх охочих посміятися від душі приєднатися до стендап-шоу. Приємним бонусом стануть ведучий вечора Свят Загайкевич, сеанс комедійної імпровізації та жива музика.



Андрій Щегель: підпільний Stand Up

Олексій Коган: джаз для дорослих

Caribbean Club

29 березня, 20:00

Вартість: 180-850 гривень

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"Джаз для дорослих" з Олексієм Коганом кожного разу дарує своїм гостям нові відчуття. Змінюється атмосфера вечора, музиканти Jazz in Kiev Band виконують нові композиції великих метрів жанру, а меломани все більше поглиблюються в джаз, щоб пізнати його з нових сторін. Віртуозна гра, філігранний вокал, хореографія балету NC-17 і особливі розповіді від Олексія Когана, які присвячені ролі джазу в житті музиканта. Тому запрошуємо вас 29 березня розпочати свій палкий роман з неймовірною музикою і відвідати вечір джазу для дорослих в Caribbean Club!



Олексій Коган: джаз для дорослих

Гра Престолів: частина II

Палац "Україна"

30 березня, 19:00

Вартість: 250-1159 гривень

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30 березня на сцені палацу "Україна" 200 музикантів у складі одеського оркестру Андрія Чорного і хору Voice Of The Sympho Rock виконають композиції з популярного серіалу "Гра Престолів". Рамін Джаваді, Ханс Циммер, Говард Шор, Ніно Рот та багато інших відомих музикантів, чиї композиції ви могли почути в кіноепопеї протягом усіх сезонів. Напередодні фіналу найвідомішого серіалу нашого часу цей вечір стане ще більш актуальним і значущим для шанувальників. Для меломанів ж, музичне шоу "Гра престолів: частина II" – це концерт неймовірно гарної музики, яку мільйони людей по світу дізнаються з перших нот.



Гра Престолів: частина II

Скрябін

Caribbean Club

30 березня, 19:00

Вартість: 300-1500 гривень

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Творча спадщина Кузьми Скрябіна ще довго житиме в серцях українців, але як хочеться знову відвідати його концерт, щоб з великої сцени почути улюблені пісні, емоційно пережити кращі моменти життя. На один вечір 30 березня в Caribbean Club ця мрія стане реальністю. Музиканти гурту "Скрябін" та лідер групи Yurcash Юрко Юрченко зберуться, щоб виконати улюблені пісні з репертуара Андрія Кузьменка, але це ще не все. Завдяки ансамблю Збройних Сил України слухачі зможуть познайомитись з кардинально новим інструментально-симфонічним звучанням давно знайомих композицій.



Скрябін

Octave One LIVE

Secret Place

30 березня, 22:00

Вартість: 400 гривень

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Octave One – культовий гурт братів Берден, який дебютував в 1989 році та очолив "другу хвилю" розвитку техно-музики в Детройті. Техно – це індустріальна музика мегаполісу, що уособлює його серцевий ритм, а грамотна комбінація з фанком і хаусом змушує рухатися на танцювальному майданчику до самого ранку. Повернення Octave One з живим виступом в Київ стало можливим завдяки серії таємних вечірок True Music. Місце виступу техно-братів залишається засекреченим, про нього повідомлять тільки власникам квитків, тому радимо поспішити!



Octave One LIVE

Фото: прес-служба