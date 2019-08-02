Куди піти у Києві на вихідних: афіша 2-4 серпня

Перші вихідні серпня готуються до старту! А це означає, що вас чекає море позитивних емоцій, веселих прогулянок та незабутніх подій.

Як зробити вихідними такими, щоб ви їх пам'ятали ще не один місяць – вам допоможе наша традиційна підбірка подій для непосидючих киян.

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Paul Kalkbrenner

КВЦ "Парковий"

2 серпня, 19:00

Вартість: 1200-2000 гривень

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Відомий німецький діджей, продюсер електронної музики Пауль Калкбреннер (Paul Kalkbrenner) вперше завітає до України з неймовірним лайвом на вертолітному майданчику комплексу КВЦ "Парковий". Протягом довгих років Пауль залишається беззаперечним авторитетом у світі техно: починаючи з берлінського андеграунду і закінчуючи сучасними тенденціями. Його найбільш відомий сингл називається "Sky and Sand" і був проданий тиражем більше 200 тисяч екземплярів – зустрічаємо світову техно-легенду на київському рейві!



Paul Kalkbrenner

Мамахохотала

Freedom Hall

2 серпня, 19:00

Вартість: 399-999 гривень

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Більшість українців не за чутками знайомі з телевізійним шоу "Мамахохотала", яке вже кілька років виходить на гумористичному каналі "НЛО TV". І кожного разу нові випуски приковують до екранів телевізора сотні тисяч українців, а це означає, що гумор талановитих сценаристів цього шоу здатний розсмішити майже будь-кого. Тим більше, що виступи "Мамахохотала" підходять для всієї родини – улюблені вітчизняні гумористи не заходять на небезпечну територію соціальної сатири, а розповідають про звичайні життєві ситуації, які трапляються майже у кожної людини. 2 серпня комедіанти у великій концертній залі представлять нову гумористичну програму, а також цілу колекцію приємних сюрпризів для кожного!



Мамахохотала

Тарас Чубай і Плач Єремії

Caribbean Club

2 серпня, 20:00

Вартість: 390-790 гривень

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"Плач Єремії" – по-справжньому народний вітчизняний рок-гурт, який поєднує серйозні філософські тексти з ліричними баладами, а львівський колорит наповнює творчість надзвичайною романтикою. "Вдень з вогнем" не знайдеш людину, яка б не знала хіт "Вона", – одну з найбільш зворушливих українських пісень. Ви зможете почути рядки "так у світі повелося" і не продовжити "я люблю її волосся"? 2 серпня відбудеться довгоочікуваний (і такий рідкісний) сольний концерт "Плачу Єремії" та Тараса Чубая в Києві – це чудова можливість почути пісні, які вже давно стали народними хітами, та вже 25 років входять до топ-10 кращих олдскульних гуртів країни.



Тарас Чубай і Плач Єремії

Фестиваль Woman Insight

Chamber Plaza

3 серпня, 11:00

Вартість: 900-1900 гривень

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Центр жіночого розвитку "Woman Insight" запрошує на дискусійний фестиваль, на якому обговорюватимуть теми, важливі для кожної жінки: "Ідеальна жінка очима сучасного чоловіка", "Як мислити масштабно, створювати майбутнє та втілювати свої ідеї" та "Багатогранність сучасної жінки – як досягти балансу?". Учасниці дискусій – викладачки центру жіночого розвитку з багаторічним стажем, практикуючі фахівці, щасливі жінки та матері. Вони поділяться своїми секретами успіху та порадять, як вистояти у розпал бурі з гордо піднятою головою. До зустрічі на першому жіночому фестивалі!



Фестиваль Woman Insight

Flit

Зелений Театр

3 серпня, 19:00

Вартість: 400 гривень

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Вперше за 8 років гурт Flit вийде на велику музичну сцену! Інтелектуальний панк у повному складі увірветься на територію Зеленого Театру та зіграє перевірені часом улюблені пісні: легендарний та найвідоміший трек "Їжачок", записаний разом зі Скрябіним пісню "Кохай мене", та інші як старих, так і купу інших музичних новинок. Крім того, Flit виходить в улюбленому прихильниками повному складі учасників – це має бути той самий довгоочікуваний концерт, повний несподіванок, приємних сюрпризів і ностальгічних хітів.